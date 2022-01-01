Музыка: Материалы

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Эминем и Канье Уэст выпустили трек о силе веры – это их первый фит за 13 лет, но он может вас разочаровать
#Канье Уэст
Разбираем новый альбом Muse: как он дальше раскалывает фанатов на две части
#Muse
Крупный лейбл подписал виртуального рэпера – и сразу расторг контракт: нейросеть писала ему тексты со словом «нигер»
#музыка
Почему в рэпе так много людей с приставкой Lil в имени (8 тысяч человек!)
#музыка
Как появился Shazam, как устроена его технология распознавания и что изменилось за 20 лет: раньше люди звонили боту и ждали ответ по смс
#Shazam
Почему главные рок-группы так называются: Rammstein, Pink Floyd, Nirvana и другие
#музыка
Песня Джанет Джексон ломала ноутбуки в 2000-х (даже на расстоянии) – инженерам пришлось установить аудиофильтры
#Джанет Джексон
Почему «Клуб 27» стал отдельным культурным явлением и правда ли музыканты чаще умирают в этом возрасте
#музыка
Осознаем баттл Оксимирона и Славы КПСС пять лет спустя: что он оставил после себя, почему мы это любили – и куда все это делось
#Oxxxymiron
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«Есть другой Честер, который хочет меня уничтожить»: что окружало смерть Честера Беннингтона и почему это произошло
#Честер Беннингтон
Как Нагиев десять лет вел шоу «Голос»: падал на колени перед участницей, узнал о смерти матери на съемках, чуть не ушел из-за правообладателей
#Ютуб и тв
Игра: как вы знаете советские песни
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#музыка
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Оцениваем новый альбом Kasabian – впервые без прежнего фронтмена: почему это не хитовый, но все равно победный релиз
#Kasabian
Что происходило внутри баттла Oxxxymiron VS Слава КПСС и не попало на видео – рассказывают те, кто смотрел все живьем
#Слава КПСС
Игра: как вы помните текст баттла Oxxxymiron VS Слава КПСС пять лет спустя
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#Oxxxymiron
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Бритни Спирс возвращается в музыку – впервые за шесть лет записала новую песню и планирует интервью-концерты (да, это концерт с интервью)
#Бритни Спирс
Как группа Би-2 создавала первый альбом: эмиграция, шашлыки с водкой, десять лет поисков и презентация в школе
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#Би-2
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Почему русские рок-группы так называются: «Кино», «Гражданская оборона», «Аквариум» и другие
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#музыка
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За что мы любим Регину Спектор
#Регина Спектор
Каким был Виктор Цой на самом деле
#Виктор Цой
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Почему распалась группа «Тату» и что солистки делали все это время
#Тату
Как создавался новый альбом Beyonce: зачем она бежит от реальности к свободе танцевальных клубов и при чем тут разведение пчел
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#Beyonce
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Новый альбом Beyonce слит за два дня до релиза – возможно, из-за утечки в магазинах дисков
#Beyonce
В каком городе пройдет Евровидение-2023: место-фаворит не в Англии
#Евровидение
12 клипов, которые сняли большие кинорежиссеры
#музыка
Тест: угадай футболиста по панчу русского рэпера
#музыка
Секреты названия Linkin Park: группа называлась по-другому, но дважды меняла имя – из-за авторских прав и занятого домена
#Linkin Park
Стивен Спилберг в 75 лет снял первый клип – на айфон, одним кадром, сидя на стуле
#Стивен Спилберг
Как создавался альбом Гуфа «Город дорог» – классика русского рэпа: психбольница, бабушка, сюжетные тексты, сэмплы французских бардов
#Гуф
Вся история любви Бена Аффлека и Дженнифер Лопес – как расстаться после помолвки и спустя 20 лет все-таки пожениться
#Дженнифер Лопес
Канье и Ким – вся история большой любви и большого развода
#Канье Уэст
Секреты песни «Рюмка водки на столе»: куда пропал еще один скрытый куплет и сколько Лепс заплатил за права
#Григорий Лепс
Джонни Депп выпустил песню про Эмбер Херд, не называя ее по имени – это часть его нового альбома из каверов
#Джонни Депп
Секреты «та-дам» из заставки Netflix: соединяет четыре звука, меняли на блеяние козы, есть расширенная версия от Ханса Циммера
#Netflix
Почему самая популярная песня мира сейчас – это пародия про президента Перу на бит Эминема
#музыка
Скрытый смысл Gangnam Style – это острая сатира: рэпер Psy вшил в каждый кадр клипа пустоту потребления
#Psy
История любви Шакиры и Пике – как они влияли на карьеры друг друга и почему не женились даже после десяти лет и двух детей
#Шакира
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