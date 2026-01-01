Музыка: Материалы

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Новости
Слушаем первый за четыре года альбом Arctic Monkeys: группа играет 40 минут спокойных баллад и отказывается от дерзости
#музыка
Спустя много лет «Мумий Тролль» выпустили «Владивосток-3000» – и это аудиоспектакль
#музыка
Почему все солисты группы BTS уходят в армию и отказываются от освобождения – и почему в Южной Корее даже звезды служат полтора года
#BTS
Канье покупает соцсеть Parler – потому что его банят остальные: что это за площадка, при чем тут Трамп и заявления о евреях и BLM
#Канье Уэст
Бензема повторил образ Тупака на церемонии «Золотого мяча»: не хватило лишь золотой цепочки, зато сам разрабатывал модель очков
#Карим Бензема
О чем читает Эминем? Разбираемся на 18 примерах
#Эминем
Эминема сформировали трудные отношения с мамой: он ругался, судился, годами не разговаривал и «рыл могилу» в клипе
#Эминем
Как создавалась «Фабрика звезд» – нервы, экстремальные условия, революция поп-музыки и телевидения, жизнь в закрытом доме
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#Фабрика звезд
1
Как Людовико Эйнауди стал главным композитором современности
#Людовико Эйнауди
Осознаем баттл Оксимирона и Славы КПСС пять лет спустя: что он оставил после себя, почему мы это любили – и куда все это делось
#Oxxxymiron
2
Как группа Queen выпускает новые песни с вокалом Фредди Меркьюри после его смерти
#Queen
Финал «Женщины-Халк» уникально ломает четвертую стену: посреди сюжета героиня приходит в офис Marvel и требует переделать «тупой сценарий»
#Женщина-Халк
20 самых ярких выступлений «Фабрики звезд»: плачущий макияж Тимати, дисс на Губина (что?), первое появление Глюкозы вживую
#музыка
О чем на самом деле трек Gangsta's Paradise: как Coolio попал туда случайно и как все основано на песне Стиви Уандера из 70-х
#Coolio
Почему у группы Blink 182 в названии число 182: все из-за угрозы суда, но полно теорий от факов Аль Пачино до шифра радиокода
#музыка
Почему Канье и adidas ругаются, хотя их союз стоит $1,5 млрд: злость из-за плагиата и потери контроля и обложка о смерти гендиректора
#Канье Уэст
С кем Земфира делает музыку: кто такой ее племянник, с которым они собирали группу и который написал текст в новом альбоме
#Земфира
Игра: продолжите строчку из советской песни
#музыка
«Есть другой Честер, который хочет меня уничтожить»: что окружало смерть Честера Беннингтона и почему это произошло
#Честер Беннингтон
За что мы любим Регину Спектор
#Регина Спектор
12 историй звезд культуры, которые сменили работу в позднем возрасте
#Реклама
Почему у рок-групп такие логотипы: смайлик Nirvana, злой медведь Radiohead и другие
#музыка
Игра: угадайте русские рок-группы по обложке альбома
#музыка
Как создавалась Abbey Road битлов – главная обложка в истории музыки: почему Пол Маккартни босиком и за что это место ненавидят таксисты
#The Beatles
11 необычных песен Аллы Пугачевой
#Алла Пугачева
Борис Моисеев, которого вы не знали: написал песню об убийстве матери, служил в армии электриком, выдумал сына
#Борис Моисеев
50 успокаивающих клипов
#музыка
Что делала Рианна, уйдя из музыки на пять лет: заработала $1,7 млрд, родила сына, стала национальным героем Барбадоса и снялась в кино
#музыка
Игра: угадайте русского рэпера по обложке альбома
#музыка
Как появился Shazam, как устроена его технология распознавания и что изменилось за 20 лет: раньше люди звонили боту и ждали ответ по смс
#Shazam
Каким был Виктор Цой на самом деле
#Виктор Цой
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Тест: угадайте советский фильм по песне
#музыка
Игра: угадайте клип Оксимирона по одному кадру
#Oxxxymiron
50 необычных каверов русских музыкантов
#музыка
Что означает уход всей музыки от лейбла Sony из России – то есть из стримингов пропадут ВСЕ песни Beyonce, ACssllDC, Элвиса Пресли и других звезд?
#музыка
Почему «Клуб 27» стал отдельным культурным явлением и правда ли музыканты чаще умирают в этом возрасте
#музыка
Канье и Ким – вся история большой любви и большого развода
#Канье Уэст
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