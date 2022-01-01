Музыка: Материалы

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Новости
Эминем и Канье Уэст выпустили трек о силе веры – это их первый фит за 13 лет, но он может вас разочаровать
#Канье Уэст
10 часов назад
Разбираем новый альбом Muse: как он дальше раскалывает фанатов на две части
#Muse
вчера, 18:22
Крупный лейбл подписал виртуального рэпера – и сразу расторг контракт: нейросеть писала ему тексты со словом «нигер»
#музыка
24 августа, 16:18
Почему в рэпе так много людей с приставкой Lil в имени (8 тысяч человек!)
#музыка
22 августа, 17:00
Как появился Shazam, как устроена его технология распознавания и что изменилось за 20 лет: раньше люди звонили боту и ждали ответ по смс
#Shazam
20 августа, 19:44
Почему главные рок-группы так называются: Rammstein, Pink Floyd, Nirvana и другие
#музыка
19 августа, 17:20
Песня Джанет Джексон ломала ноутбуки в 2000-х (даже на расстоянии) – инженерам пришлось установить аудиофильтры
#Джанет Джексон
18 августа, 22:49
Почему «Клуб 27» стал отдельным культурным явлением и правда ли музыканты чаще умирают в этом возрасте
#музыка
18 августа, 17:17
Осознаем баттл Оксимирона и Славы КПСС пять лет спустя: что он оставил после себя, почему мы это любили – и куда все это делось
#Oxxxymiron
12 августа, 12:24
2
«Есть другой Честер, который хочет меня уничтожить»: что окружало смерть Честера Беннингтона и почему это произошло
#Честер Беннингтон
20 июля, 21:55
Как Нагиев десять лет вел шоу «Голос»: падал на колени перед участницей, узнал о смерти матери на съемках, чуть не ушел из-за правообладателей
#Ютуб и тв
17 августа, 18:30
Игра: как вы знаете советские песни
1
#музыка
15 августа, 22:27
1
Оцениваем новый альбом Kasabian – впервые без прежнего фронтмена: почему это не хитовый, но все равно победный релиз
#Kasabian
12 августа, 13:30
Что происходило внутри баттла Oxxxymiron VS Слава КПСС и не попало на видео – рассказывают те, кто смотрел все живьем
#Слава КПСС
12 августа, 12:22
Игра: как вы помните текст баттла Oxxxymiron VS Слава КПСС пять лет спустя
9
#Oxxxymiron
12 августа, 12:21
9
Бритни Спирс возвращается в музыку – впервые за шесть лет записала новую песню и планирует интервью-концерты (да, это концерт с интервью)
#Бритни Спирс
11 августа, 19:58
Как группа Би-2 создавала первый альбом: эмиграция, шашлыки с водкой, десять лет поисков и презентация в школе
9
#Би-2
09 августа, 12:08
9
Почему русские рок-группы так называются: «Кино», «Гражданская оборона», «Аквариум» и другие
9
#музыка
07 августа, 16:20
9
За что мы любим Регину Спектор
#Регина Спектор
24 июня, 11:19
Каким был Виктор Цой на самом деле
#Виктор Цой
21 июня, 01:30
2
Почему распалась группа «Тату» и что солистки делали все это время
#Тату
29 июля, 23:02
Как создавался новый альбом Beyonce: зачем она бежит от реальности к свободе танцевальных клубов и при чем тут разведение пчел
1
#Beyonce
28 июля, 16:15
1
Новый альбом Beyonce слит за два дня до релиза – возможно, из-за утечки в магазинах дисков
#Beyonce
28 июля, 12:09
В каком городе пройдет Евровидение-2023: место-фаворит не в Англии
#Евровидение
26 июля, 15:50
12 клипов, которые сняли большие кинорежиссеры
#музыка
22 июля, 22:54
Тест: угадай футболиста по панчу русского рэпера
#музыка
21 июля, 22:06
Секреты названия Linkin Park: группа называлась по-другому, но дважды меняла имя – из-за авторских прав и занятого домена
#Linkin Park
20 июля, 16:05
Стивен Спилберг в 75 лет снял первый клип – на айфон, одним кадром, сидя на стуле
#Стивен Спилберг
19 июля, 11:16
Как создавался альбом Гуфа «Город дорог» – классика русского рэпа: психбольница, бабушка, сюжетные тексты, сэмплы французских бардов
#Гуф
18 июля, 17:33
Вся история любви Бена Аффлека и Дженнифер Лопес – как расстаться после помолвки и спустя 20 лет все-таки пожениться
#Дженнифер Лопес
18 июля, 15:07
Канье и Ким – вся история большой любви и большого развода
#Канье Уэст
08 июня, 18:43
Секреты песни «Рюмка водки на столе»: куда пропал еще один скрытый куплет и сколько Лепс заплатил за права
#Григорий Лепс
16 июля, 18:44
Джонни Депп выпустил песню про Эмбер Херд, не называя ее по имени – это часть его нового альбома из каверов
#Джонни Депп
15 июля, 12:54
Секреты «та-дам» из заставки Netflix: соединяет четыре звука, меняли на блеяние козы, есть расширенная версия от Ханса Циммера
#Netflix
14 июля, 21:55
Почему самая популярная песня мира сейчас – это пародия про президента Перу на бит Эминема
#музыка
10 июля, 17:39
Скрытый смысл Gangnam Style – это острая сатира: рэпер Psy вшил в каждый кадр клипа пустоту потребления
#Psy
04 июля, 23:29
История любви Шакиры и Пике – как они влияли на карьеры друг друга и почему не женились даже после десяти лет и двух детей
#Шакира
06 июня, 04:15
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