11 необычных песен Аллы Пугачевой
Алла Пугачева – это не только «Миллион алых роз», «Арлекино» и «Айсберг». Пугачева – это еще и необычные эксперименты, о которых мало говорят.
«Девочка секонд-хэнд» (2001)
Веселенькая песня о девушке, которую не ждет ничего хорошего. Проблемы с родителями, школой, а потом и с законом. Никакого просвета и надежды в тексте – вся ее жизнь «серенький фрагмент».
«За монетку, за таблеточку
Сняли нашу малолеточку
Ожидает малолетку небо в клетку, в клеточку»
«Кафе танцующих огней» (1985)
Стильное и нетипичное для Пугачевы 80-х звучание. Эту песню она почти не исполняла, потому что автор стихов Александр Маркевич признался: строчка «так легко в танцующих огнях» – это не про свет дискотеки, а про состояние опьянения. Пугачевой такой смысл не понравился.
Tähtikesä (1979)
Пугачева поет на разных языках: немецкий, иврит, португальский, японский. В начале карьеры она пела и на финском – это адаптация песни «Звездное лето». В 70-х был спрос на Пугачеву в Европе, поэтому выходили и пластинки, где были песни не только на русском.
«ХХ век» (1984)
Пугачева злобно и дерзко поет о сложном столетии.
Век мой!
Зверь мой!
Кто сумеет
Заглянуть в твои зрачки,
И своею кровью склеит
Двух столетий позвонки?
«Зона» (2002)
Пугачева в клипе обливается жидкостью, которая похожа на нефть. И поет о женщине, которая страдает дома от одиночества:
«Рогом уперся в землю,
Сосуды свои расширяю,
По рюмке вливаю зелье,
По капле любовь теряю»
«Водяные да лешие» (2000)
Бодрое звучание и дерзость, которые характерны Пугачевой конца 90-х. И текст, который уходит куда-то к «Королю и шуту».
«Водяные да лешие!
Допустите до дружбы,
Мне, вконец ошалевшей,
Только это и нужно»
«Австралиец» (1998)
Звучание похоже на старые хиты Меладзе. Пугачева поет о загадочном австралийце, который скучает по дому.
«Снова, снова ночь напролет
Тянешь, тянешь чай с табаком.
Может быть, забудется он,
Знакомый до слез этот сон»
«Грабитель» (1994)
Забытая песня Пугачевой о грабителе, который ворвался в дом, но украл только сердце. Песня из начала 90-х, которая звучит как веселое творчество Пугачевой из 80-х.
«Я пропаже этой рада, не проси тебя прощать!
Ах, грабитель мой, не надо, эту боль мне возвращать!
И жила я бестолково до того, как поняла,
Что давно уже такого я грабителя ждала!»
Cool operator (1985)
У Пугачевой есть много песен на английском. Самая необычная – о «бесчувственной телефонистке», которая все никак не свяжет Пугачеву с любимым мужчиной.
«Cool operator, I just have to reach that man of mine
SOS, this is an urgent call
I hope you see the situation»
«Уважаемый автор» (1987)
Еще до эпохи таблоидов Пугачева разносила плохую журналистику.
«Уважаемый автор!
Я статью прочитала вашу.
Взяв полкапельки факта,
Вы наполнили ложью чашу!»
«Брось сигарету» (1987)
Пугачева курила с 13 лет, бросила только спустя 51 год («ради детей»), но в конце 80-х спела социальную песню о вреде курения.
«Зачем ты куришь, девочка, зачем?
Дым ядовитый, словно змейка, тянется.
Любовь, поверь, не станет горячей,
А боль, хоть и притихнет, но останется»