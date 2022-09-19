Алла Пугачева
#Алла Пугачева
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11 необычных песен Аллы Пугачевой

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Алла Пугачева – это не только «Миллион алых роз», «Арлекино» и «Айсберг». Пугачева – это еще и необычные эксперименты, о которых мало говорят.

«Девочка секонд-хэнд» (2001)

История Пугачевой в политике: подкалывала советских чиновников, агитировала за Ельцина за деньги, состояла в партии Прохорова
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Веселенькая песня о девушке, которую не ждет ничего хорошего. Проблемы с родителями, школой, а потом и с законом. Никакого просвета и надежды в тексте – вся ее жизнь «серенький фрагмент».

«За монетку, за таблеточку

Сняли нашу малолеточку

Ожидает малолетку небо в клетку, в клеточку»

«Кафе танцующих огней» (1985)

Стильное и нетипичное для Пугачевы 80-х звучание. Эту песню она почти не исполняла, потому что автор стихов Александр Маркевич признался: строчка «так легко в танцующих огнях» – это не про свет дискотеки, а про состояние опьянения. Пугачевой такой смысл не понравился. 

Tähtikesä (1979)

Пугачева поет на разных языках: немецкий, иврит, португальский, японский. В начале карьеры она пела и на финском – это адаптация песни «Звездное лето». В 70-х был спрос на Пугачеву в Европе, поэтому выходили и пластинки, где были песни не только на русском. 

«ХХ век» (1984)

Пугачева злобно и дерзко поет о сложном столетии. 

Век мой!

Зверь мой!

Кто сумеет

Заглянуть в твои зрачки,

И своею кровью склеит

Двух столетий позвонки?

«Зона» (2002)

Пугачева в клипе обливается жидкостью, которая похожа на нефть. И поет о женщине, которая страдает дома от одиночества:

«Рогом уперся в землю,

Сосуды свои расширяю,

По рюмке вливаю зелье,

По капле любовь теряю»

«Водяные да лешие» (2000)

Бодрое звучание и дерзость, которые характерны Пугачевой конца 90-х. И текст, который уходит куда-то к «Королю и шуту».

«Водяные да лешие!

Допустите до дружбы,

Мне, вконец ошалевшей,

Только это и нужно»

«Австралиец» (1998)

Звучание похоже на старые хиты Меладзе. Пугачева поет о загадочном австралийце, который скучает по дому.

«Снова, снова ночь напролет

Тянешь, тянешь чай с табаком.

Может быть, забудется он,

Знакомый до слез этот сон»

«Грабитель» (1994)

Забытая песня Пугачевой о грабителе, который ворвался в дом, но украл только сердце. Песня из начала 90-х, которая звучит как веселое творчество Пугачевой из 80-х. 

«Я пропаже этой рада, не проси тебя прощать!

Ах, грабитель мой, не надо, эту боль мне возвращать!

И жила я бестолково до того, как поняла,

Что давно уже такого я грабителя ждала!»

Cool operator (1985)

У Пугачевой есть много песен на английском. Самая необычная – о «бесчувственной телефонистке», которая все никак не свяжет Пугачеву с любимым мужчиной.

«Cool operator, I just have to reach that man of mine

SOS, this is an urgent call

I hope you see the situation»

«Уважаемый автор» (1987)

Еще до эпохи таблоидов Пугачева разносила плохую журналистику.

«Уважаемый автор!

Я статью прочитала вашу.

Взяв полкапельки факта,

Вы наполнили ложью чашу!»

«Брось сигарету» (1987)

Пугачева курила с 13 лет, бросила только спустя 51 год («ради детей»), но в конце 80-х спела социальную песню о вреде курения.

«Зачем ты куришь, девочка, зачем?

Дым ядовитый, словно змейка, тянется.

Любовь, поверь, не станет горячей,

А боль, хоть и притихнет, но останется»

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