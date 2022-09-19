11 необычных песен Аллы Пугачевой

Забытая песня Пугачевой о грабителе, который ворвался в дом, но украл только сердце. Песня из начала 90-х, которая звучит как веселое творчество Пугачевой из 80-х.

«Я пропаже этой рада, не проси тебя прощать! Ах, грабитель мой, не надо, эту боль мне возвращать! И жила я бестолково до того, как поняла, Что давно уже такого я грабителя ждала!»