ЧГК: Материалы

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Такого в «Что? Где? Когда?» вы еще не видели: один вопрос обсуждали четыре минуты – как это возможно
4
#ЧГК
14 июня, 01:00
4
Тест: как вы знаете скрытые правила «Что? Где? Когда?» – внутри есть желтые карточки, игра вприсядку и даже «Хрустальное гнездо»
1
#ЧГК
11 июня, 11:35
1
Лето в «Что? Где? Когда?» – тоска: пришли сразу 13 неизвестных знатоков, а зрители жалуются на позднее время игр
7
#ЧГК
06 июня, 02:00
7
В «Что? Где? Когда?» вопрос про хоккей – об очень важном правиле, которое появилось по внезапной причине
1
#ЧГК
06 июня, 00:38
1
В «Что? Где? Когда?» выпал вопрос из бара: почему там по ночам замачивали дерево – ответ вас удивит
#ЧГК
30 мая, 00:33
«Что? Где? Когда?» ввел новое правило, которого раньше не было – тайм-аут: это еще одна помощь знатокам
1
#ЧГК
23 мая, 00:49
1
В «Что? Где? Когда?» – вопрос об увлечении школьника. Угадаете его по названию книги?
1
#ЧГК
22 мая, 23:32
1
«Что? Где? Когда?» в кризисе – 5 пунктов: нет прямого эфира, уход знатоков, сокращение игр и другие
2
#ЧГК
19 апреля, 16:23
2
Распорядитель «Что? Где? Когда?» работает там с 15 лет и создает медиа «Динамо». Мы с ней поговорили: дело от папы, ЕГЭ на сто баллов и церковный хор
#ЧГК
12 апреля 2021, 09:10
12
«Своя игра» − легенда русского ТВ. Вот ее история: ведущий − актер, Вассерман и дагестанец, который выиграл после бутылки водки
#Своя игра
21 июля 2020, 15:15
11
Чем Ровшан Аскеров известен в «Что? Где? Когда?»: посылал Друзя на фиг, первым побеждал и проигрывал 6:0, Козлов называл его подлецом
1
#Ровшан Аскеров
27 апреля, 23:40
1
Что будет со «Что? Где? Когда?» дальше: ведущий с сомнением сказал о летних играх, хотя у программы хороший рейтинг
1
#ЧГК
25 апреля, 02:21
1
Разгадайте вопрос из «Что? Где? Когда?» про хитрость со спортивным костюмом на театральном вечере
2
#ЧГК
25 апреля, 00:26
2
Где сейчас Федор Двинятин и почему ушел из «Что? Где? Когда?» – история любимого знатока зрителей
8
#Федор Двинятин
14 апреля, 14:55
8
«Это кошмар какой-то». В «Что? Где? Когда?» впервые за 1302 дня появилась команда без женщины в составе – и проиграла
2
#ЧГК
18 апреля, 01:00
2
В «Что? Где? Когда?» выпал вопрос про пять чашек кофе, которые рекламировали совсем не кофе. Догадаетесь?
#ЧГК
18 апреля, 00:20
Друзь не ответил на вопрос «Что? Где? Когда?» в юбилейной игре, где должен был вспомнить себя самого 40 лет назад. А вы сможете?
#Александр Друзь
11 апреля, 00:17
Друзь провел 100 игр в «Что? Где? Когда?» – первым в истории: не ответил на вопрос о себе, сел за стол как капитан
#Александр Друзь
10 апреля, 23:44
Как изнутри устроена игра «Что? Где? Когда?» на Первом канале. Рассказывает босс футбольного клуба, который там играет
#Айк Казазян
13 февраля 2020, 16:14
Друзь в 15 историях: три месяца ездил по чужим правам, сбривал усы из-за спора, заряжает мозг финской баней и какао
#Александр Друзь
10 апреля, 23:17
Как стать знатоком «Что? Где? Когда?»: разбираем все пути попадания в клуб и опыт участников
#ЧГК
07 апреля, 17:55
«Что? Где? Когда?» не вышел в прямом эфире и на ютубе. Как теперь смотреть трансляции?
#ЧГК
04 апреля, 22:10
В новом «Что? Где? Когда?» вопрос про бокс и особое упражнение с носовым платком. Найдете связь?
#ЧГК
03 апреля, 23:26
Игра: ответьте на 15 интересных вопросов из «Что? Где? Когда?»
#ЧГК
30 марта, 17:39
Где проходят съемки игр «Что? Где? Когда?»: там гулял Пушкин с женой, пили чай моржи и проходила панихида по создателю клуба
#ЧГК
03 февраля, 09:58
Какой была первая в «Что? Где? Когда?» игра Друзя: ждал приглашения семь месяцев и хотел уйти после пары эфиров
#Александр Друзь
24 января, 00:31
Сборная России сыграла в «Что? Где? Когда?». Игру вел знаток Левин, вопросы задавали рэпер OBLADAET и актер Петров
#Россия
28 декабря 2021, 19:49
Все про «Бриллиантовую сову» – главный приз «Что? Где? Когда?». Она весит 8 кг, но знатоки получают только ее копию
#ЧГК
27 декабря 2021, 14:25
Ответите на вопросы «Что? Где? Когда?», на которые не смог Александр Друзь? Тест, где надо быть умнее магистра
#Александр Друзь
03 июня 2021, 21:05
На финале «Что? Где? Когда?» стало плохо знатоку, который дал лучший ответ 2021 года. Он ушел из домика во время эфира
#ЧГК
27 декабря 2021, 02:16
В финале года «Что? Где? Когда?» выпали два подряд вопроса о спорте: один про слова, другой – загадочный про много черных ящиков
4
#ЧГК
27 декабря 2021, 00:01
4
Андрей Козлов – самый взрывной игрок «Что? Где? Когда?». Отчитывает игроков, постоянно кричит «Работаем!», стал мировым мемом
#Андрей Козлов (ЧГК)
24 декабря 2021, 21:59
Разбираем особенность с финалом года в «Что? Где? Когда?»: почему туда прошел Козлов, а не Касумов – хотя оба выиграли 6:4
#ЧГК
20 декабря 2021, 00:47
Сыграйте в «Что? Где? Когда?» наоборот – угадайте вопрос по ответу. Тест только для лучших знатоков
#ЧГК
16 апреля 2021, 18:23
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