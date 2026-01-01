ЧГК: Материалы

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В «Что? Где? Когда?» опять появился новый капитан (уже четвертый за год) – теперь им стал магистр с провальной статистикой
#ЧГК
Тест: 20 вопросов из «Что? Где? Когда?», на которые знатоки ответили досрочно. А вы справитесь?
#ЧГК
Ведущий «Что? Где? Когда?» снял вопрос с игры, хотя команда ответила правильно – потому что в предмете была подсказка
#ЧГК
Уникальная перестановка состава в «Что? Где? Когда?»: капитан Козлов не сыграл за свою же команду, но был в зале
#ЧГК
Тест: угадайте, что лежит в черном ящике «Что? Где? Когда?»
1
#ЧГК
1
Жуткая ошибка капитана в «Что? Где? Когда?»: дал досрочный ответ, потому что узнал вопрос из прошлого – и проиграл
#ЧГК
Игра: ответьте на вопросы «Что? Где? Когда?» о советской жизни и СССР
#ЧГК
«Что? Где? Когда?» в кризисе – 5 пунктов: нет прямого эфира, уход знатоков, сокращение игр и другие
2
#ЧГК
2
Распорядитель «Что? Где? Когда?» работает там с 15 лет и создает медиа «Динамо». Мы с ней поговорили: дело от папы, ЕГЭ на сто баллов и церковный хор
#ЧГК
12
«Своя игра» − легенда русского ТВ. Вот ее история: ведущий − актер, Вассерман и дагестанец, который выиграл после бутылки водки
#Своя игра
11
Такого в «Что? Где? Когда?» вы еще не видели: один вопрос обсуждали четыре минуты – как это возможно
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#ЧГК
4
Тест: как вы знаете скрытые правила «Что? Где? Когда?» – внутри есть желтые карточки, игра вприсядку и даже «Хрустальное гнездо»
1
#ЧГК
1
Лето в «Что? Где? Когда?» – тоска: пришли сразу 13 неизвестных знатоков, а зрители жалуются на позднее время игр
7
#ЧГК
7
Где сейчас Федор Двинятин и почему ушел из «Что? Где? Когда?» – история любимого знатока зрителей
8
#Федор Двинятин
8
В «Что? Где? Когда?» вопрос про хоккей – об очень важном правиле, которое появилось по внезапной причине
1
#ЧГК
1
В «Что? Где? Когда?» выпал вопрос из бара: почему там по ночам замачивали дерево – ответ вас удивит
#ЧГК
«Что? Где? Когда?» ввел новое правило, которого раньше не было – тайм-аут: это еще одна помощь знатокам
1
#ЧГК
1
В «Что? Где? Когда?» – вопрос об увлечении школьника. Угадаете его по названию книги?
1
#ЧГК
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Как изнутри устроена игра «Что? Где? Когда?» на Первом канале. Рассказывает босс футбольного клуба, который там играет
#Айк Казазян
Чем Ровшан Аскеров известен в «Что? Где? Когда?»: посылал Друзя на фиг, первым побеждал и проигрывал 6:0, Козлов называл его подлецом
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#Ровшан Аскеров
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Что будет со «Что? Где? Когда?» дальше: ведущий с сомнением сказал о летних играх, хотя у программы хороший рейтинг
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#ЧГК
1
Разгадайте вопрос из «Что? Где? Когда?» про хитрость со спортивным костюмом на театральном вечере
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#ЧГК
2
«Это кошмар какой-то». В «Что? Где? Когда?» впервые за 1302 дня появилась команда без женщины в составе – и проиграла
2
#ЧГК
2
Друзь в 15 историях: три месяца ездил по чужим правам, сбривал усы из-за спора, заряжает мозг финской баней и какао
#Александр Друзь
В «Что? Где? Когда?» выпал вопрос про пять чашек кофе, которые рекламировали совсем не кофе. Догадаетесь?
#ЧГК
Друзь не ответил на вопрос «Что? Где? Когда?» в юбилейной игре, где должен был вспомнить себя самого 40 лет назад. А вы сможете?
#Александр Друзь
Друзь провел 100 игр в «Что? Где? Когда?» – первым в истории: не ответил на вопрос о себе, сел за стол как капитан
#Александр Друзь
Как стать знатоком «Что? Где? Когда?»: разбираем все пути попадания в клуб и опыт участников
#ЧГК
Игра: ответьте на 15 интересных вопросов из «Что? Где? Когда?»
#ЧГК
«Что? Где? Когда?» не вышел в прямом эфире и на ютубе. Как теперь смотреть трансляции?
#ЧГК
В новом «Что? Где? Когда?» вопрос про бокс и особое упражнение с носовым платком. Найдете связь?
#ЧГК
Где проходят съемки игр «Что? Где? Когда?»: там гулял Пушкин с женой, пили чай моржи и проходила панихида по создателю клуба
#ЧГК
Какой была первая в «Что? Где? Когда?» игра Друзя: ждал приглашения семь месяцев и хотел уйти после пары эфиров
#Александр Друзь
Все про «Бриллиантовую сову» – главный приз «Что? Где? Когда?». Она весит 8 кг, но знатоки получают только ее копию
#ЧГК
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