«Своя игра» − легенда русского ТВ. Вот ее история: ведущий − актер, Вассерман и дагестанец, который выиграл после бутылки водки

Бонус: «Своя игра» онлайн – новый отдельный культ. Мы поговорили с ее создателем

Сейчас в поисковой выдачи гугла онлайн версия игры опережает страницу о самой программе. В ютубе самые просматриваемые видео «Своей игры» − те, где в нее рубятся блогеры, а уже потом выпуски программы.

Откуда такая бешеная популярность и как создавалась игра – рассказывает создатель Владимир Хиль:

«Главное преимущество моей игры – возможность создания пользователями своих вопросов. То есть можно создать целый пак вопросов – играть в них и распространять. Есть даже отдельные группы и сайты, где эти паки можно найти. На этом и строится успех – люди играют с ощущением, что игру создали они. А я делаю игру для себя, в свободное время. Это хобби.

Когда-то давно я очень увлекался просмотром передачи. Для меня она была наиболее интеллектуальной из всего, что было на телевидении. Особенно зацепили игры в начале нулевых, когда Вассерман одержал 15 побед подряд. И как раз в то время я увлекся программированием. И захотелось сделать «Свою игру». Первая версия была консольная, а уже много лет спустя стала графической.

Создал я ее в 2002 году. Выложил на культовом форуме «Своей игры». Мне там сказали, что неплохо, но надо улучшать. Я принял это как челлендж, изучил основы графического программирования и в 2006-м выпустил версию 2.0. И ее люди уже по-настоящему оценили.

Первый игровой сервер для игры в онлайне появился в 2014 году. Тогда особой популярности не было – пару игр в день.

Потом в один момент, в году 2016-2017, я обнаружил, что в нее сыграл блогер Хованский и выложил это на ютуб. Мне кажется, это был первый толчок к популярности. Взрыва не произошло, но потихоньку люди приходили.

А увеличение нагрузки на серверы пошло в конце 2018-го. Я модернизировал игру, улучшил качество серверов. В 2019 году доходило до 500 игр одновременно.

Последний шаг – карантин. Игр по вечерам стало больше тысячи. Примерный рекорд – 1500 игр в один момент. Максимум у игры около 25-30 тысяч уникальных посетителей в день – это только на сайте. Еще есть приложение, но у меня по нему нет статистики».