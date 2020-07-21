«Своя игра» − легенда русского ТВ. Вот ее история: ведущий − актер, Вассерман и дагестанец, который выиграл после бутылки водки
26 лет назад компания «Видео Интернешнл» купила лицензию американской игры Jeopardy! («Рискуй!»). Это был один из первых легальных форматов в России – до этого западное аккуратно воровали. Версии Jeopardy! транслировало большинство стран, где есть телевидение и интеллектуальные передачи. Сейчас, кроме России, программу показывают в Аргентине, Узбекистане, Эстонии, Латвии.
Формат российской «Своей игры» давно вышел за пределы телевизора. В постсоветских странах в нее десятилетиями играют вживую. Сейчас суперпопулярна SIGame – «Своя игра» в онлайне.
Главная в игре – эрудиция. Но она решает не все. Важна скорость: и мышления, и нажатия на кнопку.
Редактор программы Владимир Молчанов говорил: «Своя игра» – чистое интеллектуальное единоборство». А ведущий Петр Кулешов вообще считает ее спортом: «ЧГК – гениально придуманная передача гениальным человеком о том, как в эфире бушуют интеллектуальные страсти. А «Своя игра» – это спорт. Это разные вещи».
Базовая инфа для тех, кто не знает о «Своей игре» главного:
Правила: три игрока три раунда отвечают на вопросы разной стоимости и набирают очки, а в финале делают ставки и отвечают на 91-й вопрос.
Выходила на РТР (1994-1997), НТВ (1997-1999), ТВ-6 (2000). С 2001-го и до сих пор – на НТВ.
Награды: три «ТЭФИ» (2003, 2015, 2017). У Петра Кулешова – одна «ТЭФИ» (2005) в номинации «Ведущий телевизионной игры».
Ведущий «Своей игры» рассказывает, в чем секрет успеха, когда ее могли закрыть и как избежать депрессии
Петр Кулешов – символ программы. Он ведет ее 26 лет, был всегда и озвучивал каждый из тысяч вопросов голосом, который давно стал легендой.
Но Кулешов попал в игру случайно – сидел в соседнем кабинете, когда авторы искали ведущего прямо в коридорах телецентра. На тот момент Кулешов (актер театра и кино по образованию) писал сценарии для спектаклей.
Он провел пробную игру, а потом сыграл сам (обыграл двух эрудитов) и идеально вписался в роль. После авторы программы говорили, что искали артистичного эрудита, а нашли эрудированного артиста.
Работа ведущего не такая простая, как кажется. Ему нужно вовремя вытащить карточку с вопросом (он отказывается компьютеризировать работу и ведет без наушника), внятно и быстро его прочитать, среагировать на ответ. Программы записываются подряд – примерно по пять выпусков в день (каждый длится 45 минут). И так по 4-5 дней подряд. Но самое сложное – нагрузка на голос: ведущий постоянно говорит.
Кулешов относительно закрыт: живет в однокомнатной квартире и минимально светится в других шоу. Сейчас он еще ведет на ютубе «Шоу Петра Кулешова VodkaMe», где гости пробуют алкоголь и рассказывают о его культуре.
«Гол» с ним поговорил.
– В чем сила «Своей игры»?
– В том, что из большинства интеллектуальных игр она максимально игра. В ней минимум от того, что не касается игры. Никакого шоу, все делается прямо и честно. Знаешь – жмешь на кнопку, быстро знаешь – быстро жмешь на кнопку. Она ближе всего к спортивной игре.
– Не надоело за 26 лет?
– Нет. Я стал вести передачу, будучи уже взрослым, проспиртованным дядькой, актером. Я за эти 26 лет параллельно чего только ни вел. От серьезных аналитических передач до съемок в веселых реалити-шоу. Что только ни делал. Но «Своя игра» всегда была основной моей деятельностью.
– Восемь лет назад ее чуть не закрыли. Что вы ощущали?
– Злость. Программу вел к закрытию один из тогдашних начальников НТВ, который правой рукой производил сериалы, а левой сам их у себя покупал. И освобождал для них место. Нас болтало по эфирной сетке, рейтинги падали.
Начальником НТВ тогда был Кулистиков. И все это делалось без его ведома. А когда ему в последний момент сказали, что нас закрывают, он подобалдел. И программа продолжила жизнь.
Я недавно смотрел последние рейтинги – они очень неплохие. Не такие, как на пике, когда Вассерман выдавал победную серию и разыгрывались килограммы денег. Но очень неплохие.
– Что будете делать, если «Свою игру» закроют?
– Не знаю. Я с юности знаю, что самый прямой путь к депрессии – думать, что будет через полгода или год. Для того чтобы не пить антидепрессанты, нужно об этом не думать. Это сложно, но тем не менее.
– Обычному зрителю кажется, что вы существуете только внутри «Своей игры».
– Я вопросов не пишу. И почти их не редактирую. Передача происходит вспышками – от съемок до съемок. Я не занимаюсь ей круглосуточно.
Внутри игры я существую только для зрителя. По сути, игрокам я не нужен. Все время говорю, что хороший игрок в «Свою игру» не знает, как выглядит ведущий.
– Не обидно, что вы просто функция?
– Я когда-то был актером, но я совершенно не тщеславный человек. Я как Портос – дерусь, потому что дерусь. Искренне болею за общее дело.
– Кто для вас любимый и самый сильный игрок за всю историю игры?
– Любимый – однозначно Хашимов. Он плеймейкер: играет ярко, много ставит, громко проигрывает, по-гусарски. Еще Вассерман, который победной серией сделал для популяризации игры больше, чем все мы. Причем играл по пять игр за день три дня подряд. Был еще у нас рекордсмен Андрей Жданов, царство ему небесное, он выиграл шесть игр за день.
По количеству побед и выигранных турниров лучший Александр Либер. Он удивительно расчетливый игрок. С психикой, заточенной под «Свою игру». Абсолютно ничего его не может вывести из себя. Как трактор. При этом в жизни – весьма закомплексованный человек, сильно заикается.
– А как же Друзь? У него самый высокий процент побед.
– Он играл очень хорошо, но недолго. Его страшно боялись соперники – это было его преимуществом.
Категория «Вассерман»
Многие считают Вассермана самым эрудированным человеком России и лучшим игроком в истории «Своей игры». Хотя по проценту побед он только девятый. Тогда откуда у него такой статус?
1. Поставил рекорд игры (до сих пор непобитый) – 15 побед подряд в рамках одного турнира (2001/02).
2. В 2001 году его ответ в финале признали неверным – и его команда лишилась шансов получить главный приз. Вассерман настаивал, что ответ был правильным. Редакция программы сделала спецвыпуск (первый и последний в истории), посвященный выяснению правильности ответа Вассермана. По итогам выпуска жюри признало ответ верным.
3. Выиграл Юбилейные игры 2004 – передача была на пике, а на турнире собрались все сильнейшие. Глыбы Александр Либер и Александр Друзь вылетели в полуфинале. Вассерман в четырех финальных играх обыграл Якова Подольного и Станислава Мереминского.
Это сейчас Вассерман знаменит жилеткой с миллиардом карманов. Во время сияния в «Своей игре» он воспринимался только через золотую мантию.
Кстати, про мантии. Их появление − вынужденная хитрость. В 1994-м, когда программа только появилась, люди одевались скверно – и авторы придумали скрыть их странную одежду мантиями. Серебристые – для новых игроков, золотые – для выигрывавших до этого (цвета мантий за 26 лет несколько раз менялись).
Лучшие истории «Своей игры»: удаление игрока за споры, вырезанный Вассерман из-за ковыряния в носу другого человека и Друзь, который сломал табло рекордом
• Один из редакторов и участник передачи Дмитрий Борок в 2000-м отвечал на вопрос: на экране показали Фрэнка Синатру, надо было угадать, кто это. Борок сказал, что это Майкл Джексон. На тот момент он ни разу не видел ни Синатру, ни Джексона.
• Игроки вообще часто прокалывались на вопросах о попсе. Был момент, когда три топ-игрока не угадали голос Киркорова (один назвал Сюткина, второй Леонтьева, третий – промолчал).
• Игорь Барышев в 2002 году несколько раз нервно поспорил с ведущим. Кулешов удалил его прямо во время игры. Это был первый и последний такой случай. Для Барышева это была третья и последняя игра.
• Эту прекрасную историю нам рассказал Петр Кулешов: «Однажды пришлось перемонтировать целый выпуск передачи. Ее уже готовую отвезли на канал, но потом вернули. Потому что в старых декорациях за спинами игроков сидела массовка.
За центральным столом играл Вассерман, а за его спиной сидел человек, который пытался через ноздрю достать головной мозг. И пытался он это сделать всю передачу.
Пришлось переделывать весь выпуск. Потому что палец в носу по самое не хочу у человека. Причем сидел он со сосредоточенным взглядом, внимательно следил за игрой. И вместо Вассермана в финальном монтаже показывали общий план, меня, что-то еще. Крупным планом Вассермана было нельзя показывать из-за чуда за его правым плечом».
• Девушка, выбирая категорию вопроса, сказала: «А, ну, добьем голубых». Зал взорвался. Это был последний вопрос в категории «Голубые».
• Легендарное возмущение Анатолия Белкина, который доказывал что женское платье и паранджа – одно и то же: «Правильный же ответ по сути! Паранджа является женским платьем и именно им – это хорошо известная цитата. Я найду это в интернете – и вам будет стыдно!»
Лучше посмотреть. Возмущения Белкина – обаятельнейшие!
• Возможно, главный выпуск в истории игры – когда Александр Друзь поставил рекорд. Табло на игровом столе не было рассчитано на шестизначное число, а Друзь во время третьего раунда набрал 100600 очков. Ведущему пришлось выкручиваться: он маркером написал на бумажке 10000 и приклеил к табло на столе Друзя, который извинился за неудобства.
В конце игры у Друзя было 120001 очков – абсолютный рекорд за всю историю.
• Вопрос, ставший мемом: «Имя этого героя аниме переводится с японского как «вихрь», «водоворот». Любопытно, что и фамилия означает «водоворот». Припомните имя.
Знатоки не ответили, а Кулешов выразительно сказал «Наруто Удзумаки!»
• Парис Надаль (разнорабочий из Черкесска) – один из самых ярких участников в истории «Своей игры». Сыграл всего три раза, но запомнился навсегда. Колоритные мимика, движения тела, выразительность голоса, реакции – ах!
• Еще одна история от Петра Кулешова: «Год 96-й, приезжает играть человек из Дагестана – горец в папахе, дедушка, бывший главный редактор газеты. Перед игрой он говорит: «Я очень волнуюсь, у вас нет алкоголя?» Мы послали человека, он принес бутылку водки. И этот весьма пожилой человек выпил всю бутылку. А потом выиграл игру».
Монолог Анатолия Белкина − какое главное качество для победы, почему «Своя игра» уже не та, что такое спортивная «Своя игра» вне телевидения
Анатолий Белкин – еще одна легенда «Своей игры». Плюс знаток «Что? Где? Когда?» с 1997 года, капитан команды «Неспроста», организатор и редактор крупных оффлайн турниров.
Он настолько любил «Свою игру» по тв, что даже делал сайт, на котором выложена практически вся история передачи и много-много историй о ней. Сайт не обновляется с 2005 года, но там все равно куча интересных фактов.
«Я полагаю, что «Своя игра» – это в первую очередь скорость мышления. Безусловно, эрудиция. И без памяти никуда. И, разумеется, интуиция. Но скорость мышления и знания – самое важное. Знания должны быть системными, а не отрывочными.
Например, в «Что? Где? Когда?» знания не главное. Там важнее умение проводить параллели, работать интуицией и догадками. И командная работа. Я как чемпион мира по ЧГК могу это уверенно утверждать.
Эрудиция и сила мышления вообще разные вещи. Есть люди, которые видят связи между знаниями. Есть эрудиты-интуиты – чрезвычайно ценные и редкие кадры. А есть те, у кого просто есть набор фактов в голове.
Чтобы знания не исчезали, надо непрерывно тренироваться. Налаживать связи между нейронами. Плюс приходится принимать ноотропные препараты, но они слабо помогают.
Мой секрет в том, что я всю жизнь непрерывно учусь. Это главное дело жизни. Я занимаюсь наукой, преподаванием. Непрерывно читаю – в основном нон-фикшн, мне просто это интересно. Плюс я сам написал много вопросов – больше 3000 для «Что? Где? Когда?» И на сколько еще ответил. Из вопросов очень много нового узнаешь.
Лет 15 назад канал пришел к тому, что вопросы «Своей игры» должны быть проще, чтобы рядовой дядя с банкой пива на диване мог ответить, как только прозвучит вопрос. Поэтому сейчас игра стала намного проще. Из 91 вопроса сейчас сложных пять. Элементарных – 40.
Игроков стали приглашать не элитных, чтобы ближе к земле быть. И стало больше новичков, чтобы зрителю было интереснее. Но мне неинтересно, я редко сейчас ее смотрю.
Мы играем сейчас в клубе, и это гораздо интереснее. Вопросы совсем другие – намного сложнее. И немного другие правила. Клуб существует 25 лет [почти столько же, сколько «Своя игра» выходит на телевидении]. Все эти годы у нас регулярно проходят игры, тренировки.
В клубе мы играем в спортивную «Свою игру». Правила там немного отличаются (нет «котов в мешке», аукционов, иногда финального вопроса). И игрок может нажать на кнопку в любой момент, а не как в передаче, где только после прочтения ведущего над его головой зажигается лампочка, сигнализирующая, что можно нажимать. Поэтому в спортивной «Своей игре» побеждает не тот, кто быстрее жмет, а кто быстрее думает.
Мы раз в неделю тренируемся. Турниры – раз в месяц. Плюс бывают чемпионаты Москвы и чемпионаты клуба – там примерно участвуют по человек 60.
Гроссмейстеров сейчас не так много приходит в клуб. Но когда объявляем турниры, гроссмейстеров 6-7 может принять участие. Вассерман все время приходит, мы с ним большие друзья.
Сильнейший игрок за историю «Своей игры» – Александр Либер. Он супер-игрок. На некотором отдалении от него (иногда выигрывая, но чаще – нет): Жданов, Мереминский, Лурье, я, Вассерман».
Самые забавные ошибки игроков
🐸 Вопрос: в финал китайского конкурса «Мисс Пластическая Хирургия» вышло 20 участниц в возрасте от 17 до 62 лет. Каждая из них предоставила жюри справку об этом.
Ответы: Игрок-1: «Что у нее нет СПИДа»; Игрок-2: «Что она не замужем»; Игрок-3: «Вероятно, что она девственна».
Правильный: участница подверглась хирургической операции.
🚃 Отгадайте загадку застойных времен: длинная, зеленая, колбасой пахнет.
Гениальный ответ Александра Эдигера: колбаса.
Правильный: электричка.
🐜 Гигантский муравьед в сутки поглощает до 30 тысяч неразжеванных муравьев, а для лучшего пищеварения глотает и это.
Психоделический ответ игрока: муравейники.
Правильный: мелкие камни.
🍵 В Сибири делают эту острую приправу ко вторым блюдам, пропуская через мясорубку томаты, чеснок, а главное – хрен. От него и название.
Ответ одного из игроков: хренотень.
Правильный: хреновина.
🛀🏾К этому средству хоть как-то отбить от мундира запаха пота и грязи Наполеон пристрастился еще в Египетском походе.
Один из ответов: принимать ванну.
Правильный: одеколон.
Бонус: «Своя игра» онлайн – новый отдельный культ. Мы поговорили с ее создателем
Сейчас в поисковой выдачи гугла онлайн версия игры опережает страницу о самой программе. В ютубе самые просматриваемые видео «Своей игры» − те, где в нее рубятся блогеры, а уже потом выпуски программы.
Откуда такая бешеная популярность и как создавалась игра – рассказывает создатель Владимир Хиль:
«Главное преимущество моей игры – возможность создания пользователями своих вопросов. То есть можно создать целый пак вопросов – играть в них и распространять. Есть даже отдельные группы и сайты, где эти паки можно найти. На этом и строится успех – люди играют с ощущением, что игру создали они. А я делаю игру для себя, в свободное время. Это хобби.
Когда-то давно я очень увлекался просмотром передачи. Для меня она была наиболее интеллектуальной из всего, что было на телевидении. Особенно зацепили игры в начале нулевых, когда Вассерман одержал 15 побед подряд. И как раз в то время я увлекся программированием. И захотелось сделать «Свою игру». Первая версия была консольная, а уже много лет спустя стала графической.
Создал я ее в 2002 году. Выложил на культовом форуме «Своей игры». Мне там сказали, что неплохо, но надо улучшать. Я принял это как челлендж, изучил основы графического программирования и в 2006-м выпустил версию 2.0. И ее люди уже по-настоящему оценили.
Первый игровой сервер для игры в онлайне появился в 2014 году. Тогда особой популярности не было – пару игр в день.
Потом в один момент, в году 2016-2017, я обнаружил, что в нее сыграл блогер Хованский и выложил это на ютуб. Мне кажется, это был первый толчок к популярности. Взрыва не произошло, но потихоньку люди приходили.
А увеличение нагрузки на серверы пошло в конце 2018-го. Я модернизировал игру, улучшил качество серверов. В 2019 году доходило до 500 игр одновременно.
Последний шаг – карантин. Игр по вечерам стало больше тысячи. Примерный рекорд – 1500 игр в один момент. Максимум у игры около 25-30 тысяч уникальных посетителей в день – это только на сайте. Еще есть приложение, но у меня по нему нет статистики».
Статистика!
Крупнейший выигрыш за игру по старым правилам (1994-2000) – Александр Либер (2400 рублей).
По новым:
- Александр Друзь (120001)
- Александр Друзь (80074)
- Анатолий Белкин (70001)
- Юрий Хашимов (67400)
- Александр Эдигер (63401)
Самая длинная серия побед подряд (в одном розыгрыше) – Анатолий Вассерман (15).
Максимальное количество побед подряд (в разных розыгрышах): Анатолий Вассерман и Александр Друзь (22).
Наибольшее количество правильных ответов за игру – Александр Эдигер (54).
Лидеры по количеству игр:
- Александр Либер (101)
- Андрей Жданов (74)
- Яков Подольный (67)
- Юрий Хашимов (67)
- Станислав Мереминский (64)
- Анатолий Белкин (63)
- Анатолий Вассерман (62)
- Владислав Пристинский (59)
- Александр Эдигер (50)
- Валерий Овчинников (46)
По количеству побед:
- Александр Либер (64)
- Андрей Жданов (49)
- Яков Подольный (44)
- Юрий Хашимов (42)
- Анатолий Вассерман (41)
По проценту побед:
- Александр Друзь (82.86%)
- Максим Руссо (77.78%)
- Александр Беляев (72.73%)
- Александр Рождествин (70%)
- Александр Либер (68.62%)
- Даниил Пахомов (68%)
- Юрий Черушев (66.67%)
- Андрей Жданов (66.22%)
- Анатолий Вассерман (66.13%)
- Яков Подольный (65.67%)
Самый молодой участник – Илья Новиков (15.05.1996, 13 лет 10 месяцев на момент съемки).
Самый молодой победитель игры – Инна Друзь (01.02.1995, 15 лет 5 месяцев на момент съемки).
Самый пожилой участник – Георгий Катыхин (21.04.2018, 80 лет 8 месяцев на момент съемки).
Самый пожилой победитель игры: Павел Добкин (20.03.1996, 71 год 10 месяцев на момент съемки).
На данный момент выпущено более 1600 выпусков «Своей игры» в России.
Твиттер автора текста – Валеры Полевикова: там хлестко и стильно
Одна из самых лучших интеллектуальных игр на российском телевидении в настоящее время, которая не скатилась.Неожиданно для себя заметил, что телевизор включаю только чтобы посмотреть интеллектуальные игры: "Своя игра", "Что?Где?Когда?", "100 к 1", редко "Кто хочет стать миллионером?". Всё остальное мне просто не интересно.
А про "Поле Чудес" я вообще молчу. Интеллектом там даже и не пахнет. 90% передачи - это песни и пляски, причём для людей старшего и пожилого возраста. Участники сразу же забывают задание на игру, хотя с момента объявления прошло минут 5. Они даже не запоминают какие буквы были названы и могут подряд называть одну и ту же букву, которой нет в слове. И тут нет никакого хейта, такое действительно происходило. Зачем эту передачу до сих пор снимают, я не понимаю.