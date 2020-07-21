Своя игра
ЧГК
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Анатолий Вассерман
Петр Кулешов
Александр Друзь
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#Своя игра #ЧГК #Александр Друзь #Анатолий Вассерман #Петр Кулешов

«Своя игра» − легенда русского ТВ. Вот ее история: ведущий − актер, Вассерман и дагестанец, который выиграл после бутылки водки

21 июля, 15:15
Валера Полевиков

26 лет назад компания «Видео Интернешнл» купила лицензию американской игры Jeopardy! («Рискуй!»). Это был один из первых легальных форматов в России – до этого западное аккуратно воровали. Версии Jeopardy! транслировало большинство стран, где есть телевидение и интеллектуальные передачи. Сейчас, кроме России, программу показывают в Аргентине, Узбекистане, Эстонии, Латвии.

Формат российской «Своей игры» давно вышел за пределы телевизора. В постсоветских странах в нее десятилетиями играют вживую. Сейчас суперпопулярна SIGame – «Своя игра» в онлайне.

Главная в игре – эрудиция. Но она решает не все. Важна скорость: и мышления, и нажатия на кнопку.

Редактор программы Владимир Молчанов говорил: «Своя игра» – чистое интеллектуальное единоборство». А ведущий Петр Кулешов вообще считает ее спортом: «ЧГК – гениально придуманная передача гениальным человеком о том, как в эфире бушуют интеллектуальные страсти. А «Своя игра» – это спорт. Это разные вещи».

Базовая инфа для тех, кто не знает о «Своей игре» главного:

Правила: три игрока три раунда отвечают на вопросы разной стоимости и набирают очки, а в финале делают ставки и отвечают на 91-й вопрос.

Выходила на РТР (1994-1997), НТВ (1997-1999), ТВ-6 (2000). С 2001-го и до сих пор – на НТВ.

Награды: три «ТЭФИ» (2003, 2015, 2017). У Петра Кулешова – одна «ТЭФИ» (2005) в номинации «Ведущий телевизионной игры».

Ведущий «Своей игры» рассказывает, в чем секрет успеха, когда ее могли закрыть и как избежать депрессии

Петр Кулешов – символ программы. Он ведет ее 26 лет, был всегда и озвучивал каждый из тысяч вопросов голосом, который давно стал легендой.

Но Кулешов попал в игру случайно – сидел в соседнем кабинете, когда авторы искали ведущего прямо в коридорах телецентра. На тот момент Кулешов (актер театра и кино по образованию) писал сценарии для спектаклей.

Он провел пробную игру, а потом сыграл сам (обыграл двух эрудитов) и идеально вписался в роль. После авторы программы говорили, что искали артистичного эрудита, а нашли эрудированного артиста.

Работа ведущего не такая простая, как кажется. Ему нужно вовремя вытащить карточку с вопросом (он отказывается компьютеризировать работу и ведет без наушника), внятно и быстро его прочитать, среагировать на ответ. Программы записываются подряд – примерно по пять выпусков в день (каждый длится 45 минут). И так по 4-5 дней подряд. Но самое сложное – нагрузка на голос: ведущий постоянно говорит.

Кулешов относительно закрыт: живет в однокомнатной квартире и минимально светится в других шоу. Сейчас он еще ведет на ютубе «Шоу Петра Кулешова VodkaMe», где гости пробуют алкоголь и рассказывают о его культуре.

«Гол» с ним поговорил.

– В чем сила «Своей игры»?

– В том, что из большинства интеллектуальных игр она максимально игра. В ней минимум от того, что не касается игры. Никакого шоу, все делается прямо и честно. Знаешь – жмешь на кнопку, быстро знаешь – быстро жмешь на кнопку. Она ближе всего к спортивной игре.

– Не надоело за 26 лет?

– Нет. Я стал вести передачу, будучи уже взрослым, проспиртованным дядькой, актером. Я за эти 26 лет параллельно чего только ни вел. От серьезных аналитических передач до съемок в веселых реалити-шоу. Что только ни делал. Но «Своя игра» всегда была основной моей деятельностью.

– Восемь лет назад ее чуть не закрыли. Что вы ощущали?

– Злость. Программу вел к закрытию один из тогдашних начальников НТВ, который правой рукой производил сериалы, а левой сам их у себя покупал. И освобождал для них место. Нас болтало по эфирной сетке, рейтинги падали.

Начальником НТВ тогда был Кулистиков. И все это делалось без его ведома. А когда ему в последний момент сказали, что нас закрывают, он подобалдел. И программа продолжила жизнь.

Я недавно смотрел последние рейтинги – они очень неплохие. Не такие, как на пике, когда Вассерман выдавал победную серию и разыгрывались килограммы денег. Но очень неплохие.

– Что будете делать, если «Свою игру» закроют?

– Не знаю. Я с юности знаю, что самый прямой путь к депрессии – думать, что будет через полгода или год. Для того чтобы не пить антидепрессанты, нужно об этом не думать. Это сложно, но тем не менее.

– Обычному зрителю кажется, что вы существуете только внутри «Своей игры».

– Я вопросов не пишу. И почти их не редактирую. Передача происходит вспышками – от съемок до съемок. Я не занимаюсь ей круглосуточно.

Внутри игры я существую только для зрителя. По сути, игрокам я не нужен. Все время говорю, что хороший игрок в «Свою игру» не знает, как выглядит ведущий.

– Не обидно, что вы просто функция?

– Я когда-то был актером, но я совершенно не тщеславный человек. Я как Портос – дерусь, потому что дерусь. Искренне болею за общее дело.

– Кто для вас любимый и самый сильный игрок за всю историю игры?

– Любимый – однозначно Хашимов. Он плеймейкер: играет ярко, много ставит, громко проигрывает, по-гусарски. Еще Вассерман, который победной серией сделал для популяризации игры больше, чем все мы. Причем играл по пять игр за день три дня подряд. Был еще у нас рекордсмен Андрей Жданов, царство ему небесное, он выиграл шесть игр за день.

Андрей Жданов

По количеству побед и выигранных турниров лучший Александр Либер. Он удивительно расчетливый игрок. С психикой, заточенной под «Свою игру». Абсолютно ничего его не может вывести из себя. Как трактор. При этом в жизни – весьма закомплексованный человек, сильно заикается.

– А как же Друзь? У него самый высокий процент побед.

– Он играл очень хорошо, но недолго. Его страшно боялись соперники – это было его преимуществом.

Категория «Вассерман»

Многие считают Вассермана самым эрудированным человеком России и лучшим игроком в истории «Своей игры». Хотя по проценту побед он только девятый. Тогда откуда у него такой статус?

1. Поставил рекорд игры (до сих пор непобитый) – 15 побед подряд в рамках одного турнира (2001/02).

2. В 2001 году его ответ в финале признали неверным – и его команда лишилась шансов получить главный приз. Вассерман настаивал, что ответ был правильным. Редакция программы сделала спецвыпуск (первый и последний в истории), посвященный выяснению правильности ответа Вассермана. По итогам выпуска жюри признало ответ верным.

3. Выиграл Юбилейные игры 2004 – передача была на пике, а на турнире собрались все сильнейшие. Глыбы Александр Либер и Александр Друзь вылетели в полуфинале. Вассерман в четырех финальных играх обыграл Якова Подольного и Станислава Мереминского.

Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Это сейчас Вассерман знаменит жилеткой с миллиардом карманов. Во время сияния в  «Своей игре» он воспринимался только через золотую мантию.

Кстати, про мантии. Их появление − вынужденная хитрость. В 1994-м, когда программа только появилась, люди одевались скверно – и авторы придумали скрыть их странную одежду мантиями. Серебристые – для новых игроков, золотые – для выигрывавших до этого (цвета мантий за 26 лет несколько раз менялись).

Лучшие истории «Своей игры»: удаление игрока за споры, вырезанный Вассерман из-за ковыряния в носу другого человека и Друзь, который сломал табло рекордом

Один из редакторов и участник передачи Дмитрий Борок в 2000-м отвечал на вопрос: на экране показали Фрэнка Синатру, надо было угадать, кто это. Борок сказал, что это Майкл Джексон. На тот момент он ни разу не видел ни Синатру, ни Джексона.

Игроки вообще часто прокалывались на вопросах о попсе. Был момент, когда три топ-игрока не угадали голос Киркорова (один назвал Сюткина, второй Леонтьева, третий – промолчал).

Игорь Барышев в 2002 году несколько раз нервно поспорил с ведущим. Кулешов удалил его прямо во время игры. Это был первый и последний такой случай. Для Барышева это была третья и последняя игра.

Эту прекрасную историю нам рассказал Петр Кулешов: «Однажды пришлось перемонтировать целый выпуск передачи. Ее уже готовую отвезли на канал, но потом вернули. Потому что в старых декорациях за спинами игроков сидела массовка.

За центральным столом играл Вассерман, а за его спиной сидел человек, который пытался через ноздрю достать головной мозг. И пытался он это сделать всю передачу.

Пришлось переделывать весь выпуск. Потому что палец в носу по самое не хочу у человека. Причем сидел он со сосредоточенным взглядом, внимательно следил за игрой. И вместо Вассермана в финальном монтаже показывали общий план, меня, что-то еще. Крупным планом Вассермана было нельзя показывать из-за чуда за его правым плечом».

Девушка, выбирая категорию вопроса, сказала: «А, ну, добьем голубых». Зал взорвался. Это был последний вопрос в категории «Голубые».

Легендарное возмущение Анатолия Белкина, который доказывал что женское платье и паранджа – одно и то же: «Правильный же ответ по сути! Паранджа является женским платьем и именно им – это хорошо известная цитата. Я найду это в интернете – и вам будет стыдно!»

Лучше посмотреть. Возмущения Белкина – обаятельнейшие!

Возможно, главный выпуск в истории игры – когда Александр Друзь поставил рекорд. Табло на игровом столе не было рассчитано на шестизначное число, а Друзь во время третьего раунда набрал 100600 очков. Ведущему пришлось выкручиваться: он маркером написал на бумажке 10000 и приклеил к табло на столе Друзя, который извинился за неудобства.

В конце игры у Друзя было 120001 очков – абсолютный рекорд за всю историю.

Вопрос, ставший мемом: «Имя этого героя аниме переводится с японского как «вихрь», «водоворот». Любопытно, что и фамилия означает «водоворот». Припомните имя.

Знатоки не ответили, а Кулешов выразительно сказал «Наруто Удзумаки!»

Парис Надаль (разнорабочий из Черкесска) – один из самых ярких участников в истории «Своей игры». Сыграл всего три раза, но запомнился навсегда. Колоритные мимика, движения тела, выразительность голоса, реакции – ах!

Еще одна история от Петра Кулешова: «Год 96-й, приезжает играть человек из Дагестана – горец в папахе, дедушка, бывший главный редактор газеты. Перед игрой он говорит: «Я очень волнуюсь, у вас нет алкоголя?» Мы послали человека, он принес бутылку водки. И этот весьма пожилой человек выпил всю бутылку. А потом выиграл игру».

Монолог Анатолия Белкина − какое главное качество для победы, почему «Своя игра» уже не та, что такое спортивная «Своя игра» вне телевидения

Анатолий Белкин – еще одна легенда «Своей игры». Плюс знаток «Что? Где? Когда?» с 1997 года, капитан команды «Неспроста», организатор и редактор крупных оффлайн турниров.

Он настолько любил «Свою игру» по тв, что даже делал сайт, на котором выложена практически вся история передачи и много-много историй о ней. Сайт не обновляется с 2005 года, но там все равно куча интересных фактов.

Личный архив Анатолия Белкина

«Я полагаю, что «Своя игра» – это в первую очередь скорость мышления. Безусловно, эрудиция. И без памяти никуда. И, разумеется, интуиция. Но скорость мышления и знания – самое важное. Знания должны быть системными, а не отрывочными.

Например, в «Что? Где? Когда?» знания не главное. Там важнее умение проводить параллели, работать интуицией и догадками. И командная работа. Я как чемпион мира по ЧГК могу это уверенно утверждать.

Эрудиция и сила мышления вообще разные вещи. Есть люди, которые видят связи между знаниями. Есть эрудиты-интуиты – чрезвычайно ценные и редкие кадры. А есть те, у кого просто есть набор фактов в голове.

Чтобы знания не исчезали, надо непрерывно тренироваться. Налаживать связи между нейронами. Плюс приходится принимать ноотропные препараты, но они слабо помогают.

Мой секрет в том, что я всю жизнь непрерывно учусь. Это главное дело жизни. Я занимаюсь наукой, преподаванием. Непрерывно читаю – в основном нон-фикшн, мне просто это интересно. Плюс я сам написал много вопросов – больше 3000 для «Что? Где? Когда?» И на сколько еще ответил. Из вопросов очень много нового узнаешь.

Лет 15 назад канал пришел к тому, что вопросы «Своей игры» должны быть проще, чтобы рядовой дядя с банкой пива на диване мог ответить, как только прозвучит вопрос. Поэтому сейчас игра стала намного проще. Из 91 вопроса сейчас сложных пять. Элементарных – 40.

Игроков стали приглашать не элитных, чтобы ближе к земле быть. И стало больше новичков, чтобы зрителю было интереснее. Но мне неинтересно, я редко сейчас ее смотрю.

Мы играем сейчас в клубе, и это гораздо интереснее. Вопросы совсем другие – намного сложнее. И немного другие правила. Клуб существует 25 лет [почти столько же, сколько «Своя игра» выходит на телевидении]. Все эти годы у нас регулярно проходят игры, тренировки.

личный архив Анатолия Белкина

В клубе мы играем в спортивную «Свою игру». Правила там немного отличаются (нет «котов в мешке», аукционов, иногда финального вопроса). И игрок может нажать на кнопку в любой момент, а не как в передаче, где только после прочтения ведущего над его головой зажигается лампочка, сигнализирующая, что можно нажимать. Поэтому в спортивной «Своей игре» побеждает не тот, кто быстрее жмет, а кто быстрее думает.

Мы раз в неделю тренируемся. Турниры – раз в месяц. Плюс бывают чемпионаты Москвы и чемпионаты клуба – там примерно участвуют по человек 60.

Гроссмейстеров сейчас не так много приходит в клуб. Но когда объявляем турниры, гроссмейстеров 6-7 может принять участие. Вассерман все время приходит, мы с ним большие друзья.

Сильнейший игрок за историю «Своей игры» – Александр Либер. Он супер-игрок. На некотором отдалении от него (иногда выигрывая, но чаще – нет): Жданов, Мереминский, Лурье, я, Вассерман».

Самые забавные ошибки игроков

🐸 Вопрос: в финал китайского конкурса «Мисс Пластическая Хирургия» вышло 20 участниц в возрасте от 17 до 62 лет. Каждая из них предоставила жюри справку об этом.

Ответы: Игрок-1: «Что у нее нет СПИДа»; Игрок-2: «Что она не замужем»; Игрок-3: «Вероятно, что она девственна».

Правильный: участница подверглась хирургической операции.

🚃 Отгадайте загадку застойных времен: длинная, зеленая, колбасой пахнет.

Гениальный ответ Александра Эдигера: колбаса.

Правильный: электричка.

🐜 Гигантский муравьед в сутки поглощает до 30 тысяч неразжеванных муравьев, а для лучшего пищеварения глотает и это.

Психоделический ответ игрока: муравейники.

Правильный: мелкие камни.

🍵 В Сибири делают эту острую приправу ко вторым блюдам, пропуская через мясорубку томаты, чеснок, а главное – хрен. От него и название.

Ответ одного из игроков: хренотень.

Правильный: хреновина.

🛀🏾К этому средству хоть как-то отбить от мундира запаха пота и грязи Наполеон пристрастился еще в Египетском походе.

Один из ответов: принимать ванну.

Правильный: одеколон.

Бонус: «Своя игра» онлайн – новый отдельный культ. Мы поговорили с ее создателем

Сейчас в поисковой выдачи гугла онлайн версия игры опережает страницу о самой программе. В ютубе самые просматриваемые видео «Своей игры» − те, где в нее рубятся блогеры, а уже потом выпуски программы.

Откуда такая бешеная популярность и как создавалась игра – рассказывает создатель Владимир Хиль:

«Главное преимущество моей игры – возможность создания пользователями своих вопросов. То есть можно создать целый пак вопросов – играть в них и распространять. Есть даже отдельные группы и сайты, где эти паки можно найти. На этом и строится успех – люди играют с ощущением, что игру создали они. А я делаю игру для себя, в свободное время. Это хобби.

Когда-то давно я очень увлекался просмотром передачи. Для меня она была наиболее интеллектуальной из всего, что было на телевидении. Особенно зацепили игры в начале нулевых, когда Вассерман одержал 15 побед подряд. И как раз в то время я увлекся программированием. И захотелось сделать «Свою игру». Первая версия была консольная, а уже много лет спустя стала графической.

Создал я ее в 2002 году. Выложил на культовом форуме «Своей игры». Мне там сказали, что неплохо, но надо улучшать. Я принял это как челлендж, изучил основы графического программирования и в 2006-м выпустил версию 2.0. И ее люди уже по-настоящему оценили.

Первый игровой сервер для игры в онлайне появился в 2014 году. Тогда особой популярности не было – пару игр в день.

Потом в один момент, в году 2016-2017, я обнаружил, что в нее сыграл блогер Хованский и выложил это на ютуб. Мне кажется, это был первый толчок к популярности. Взрыва не произошло, но потихоньку люди приходили.

А увеличение нагрузки на серверы пошло в конце 2018-го. Я модернизировал игру, улучшил качество серверов. В 2019 году доходило до 500 игр одновременно.

Последний шаг – карантин. Игр по вечерам стало больше тысячи. Примерный рекорд – 1500 игр в один момент. Максимум у игры около 25-30 тысяч уникальных посетителей в день – это только на сайте. Еще есть приложение, но у меня по нему нет статистики».

Статистика!

Крупнейший выигрыш за игру по старым правилам (1994-2000) – Александр Либер (2400 рублей).

По новым:

  1. Александр Друзь (120001)
  2. Александр Друзь (80074)
  3. Анатолий Белкин (70001)
  4. Юрий Хашимов (67400)
  5. Александр Эдигер (63401)

Самая длинная серия побед подряд (в одном розыгрыше) – Анатолий Вассерман (15).

Максимальное количество побед подряд (в разных розыгрышах): Анатолий Вассерман и Александр Друзь (22).

Наибольшее количество правильных ответов за игру – Александр Эдигер (54).

Лидеры по количеству игр:

  1. Александр Либер (101)
  2. Андрей Жданов (74)
  3. Яков Подольный (67)
  4. Юрий Хашимов (67)
  5. Станислав Мереминский (64)
  6. Анатолий Белкин (63)
  7. Анатолий Вассерман (62)
  8. Владислав Пристинский (59)
  9. Александр Эдигер (50)
  10. Валерий Овчинников (46)

По количеству побед:

  1. Александр Либер (64)
  2. Андрей Жданов (49)
  3. Яков Подольный (44)
  4. Юрий Хашимов (42)
  5. Анатолий Вассерман (41)

По проценту побед:

  1. Александр Друзь (82.86%)
  2. Максим Руссо (77.78%)
  3. Александр Беляев (72.73%)
  4. Александр Рождествин (70%)
  5. Александр Либер (68.62%)
  6. Даниил Пахомов (68%)
  7. Юрий Черушев (66.67%)
  8. Андрей Жданов (66.22%)
  9. Анатолий Вассерман (66.13%)
  10. Яков Подольный (65.67%)

Самый молодой участник – Илья Новиков (15.05.1996, 13 лет 10 месяцев на момент съемки).

Самый молодой победитель игры – Инна Друзь (01.02.1995, 15 лет 5 месяцев на момент съемки).

Самый пожилой участник – Георгий Катыхин (21.04.2018, 80 лет 8 месяцев на момент съемки).

Самый пожилой победитель игры: Павел Добкин (20.03.1996, 71 год 10 месяцев на момент съемки).

На данный момент выпущено более 1600 выпусков «Своей игры» в России.

Твиттер автора текста – Валеры Полевикова: там хлестко и стильно

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Все фото: официальный сайт студии 2В
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Комментарии (11)
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Роман Абрамов
21 июля, 15:50

Париса Надаля посмотрел три раза

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Андрей А
21 июля, 16:26

Хороший текст, спасибо за материал!

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НИККО
21 июля, 16:35

Очень круто! Давайте такой же материал по 100 к 1🔥

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Ахат Аманбаев
21 июля, 16:57

Пойдёт-пойдёёт!) Джозеф!)

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Daria Kalinina
21 июля, 19:48

Классный текст!

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Dmitry Sorokin
22 июля, 08:22

Только не Юрий Барышев, а Игорь. Хорошая статья, приятно читать про любимую передачу!

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Валера Полевиков
22 июля, 10:27

Спасибо! Да, конечно, он Игорь. Переклинило в моменте, хотя перепроверял )

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Валера Полевиков
22 июля, 10:26
Комментарий удален пользователем
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vladik12
23 июля, 20:59

Есть про ЧГК, теперь про "Свояк". Дальше го про "Самый умный".

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Роман Абрамов
23 июля, 21:04

пока присматриваемся к "поле чудес"

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BRO_football
28 июля, 21:45

Одна из самых лучших интеллектуальных игр на российском телевидении в настоящее время, которая не скатилась.Неожиданно для себя заметил, что телевизор включаю только чтобы посмотреть интеллектуальные игры: "Своя игра", "Что?Где?Когда?", "100 к 1", редко "Кто хочет стать миллионером?". Всё остальное мне просто не интересно.

А про "Поле Чудес" я вообще молчу. Интеллектом там даже и не пахнет. 90% передачи - это песни и пляски, причём для людей старшего и пожилого возраста. Участники сразу же забывают задание на игру, хотя с момента объявления прошло минут 5. Они даже не запоминают какие буквы были названы и могут подряд называть одну и ту же букву, которой нет в слове. И тут нет никакого хейта, такое действительно происходило. Зачем эту передачу до сих пор снимают, я не понимаю.

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