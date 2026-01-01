Александр Друзь

Дата рождения
10 мая 1955 г.
Факт
1-й магистр игры «Что? Где? Когда?»
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ЧГК
Друзь выиграл первую с 2017 года игру в «Что? Где? Когда?» и прервал серию из семи поражений
#Александр Друзь
ЧГК
Команда обладателей «Хрустального атома» победила в первой игре зимней серии «Что? Где? Когда?»
#ЧГК
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Материалы
Чем Ровшан Аскеров известен в «Что? Где? Когда?»: посылал Друзя на фиг, первым побеждал и проигрывал 6:0, Козлов называл его подлецом
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#Ровшан Аскеров
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«Что? Где? Когда?» в кризисе – 5 пунктов: нет прямого эфира, уход знатоков, сокращение игр и другие
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#ЧГК
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Друзь не ответил на вопрос «Что? Где? Когда?» в юбилейной игре, где должен был вспомнить себя самого 40 лет назад. А вы сможете?
#Александр Друзь
Друзь провел 100 игр в «Что? Где? Когда?» – первым в истории: не ответил на вопрос о себе, сел за стол как капитан
#Александр Друзь
Друзь в 15 историях: три месяца ездил по чужим правам, сбривал усы из-за спора, заряжает мозг финской баней и какао
#Александр Друзь
Какой была первая в «Что? Где? Когда?» игра Друзя: ждал приглашения семь месяцев и хотел уйти после пары эфиров
#Александр Друзь
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