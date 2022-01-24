Какой была первая в «Что? Где? Когда?» игра Друзя: ждал приглашения семь месяцев и хотел уйти после пары эфиров

О попадании в игру он рассказывал в интервью ютуб-каналу ЧГК:

«Я оканчивал вуз, находился на пятом курсе, готовился к защите диплома. Мой диплом был готов, и у меня было настолько много свободного времени, что я очень много работал… подхалтуривал. Я работал в трамвайном парке с утра, лаборантом на двух разных кафедрах. У меня тогда была жена и маленький ребенок. Нужно было кормить их.

Все равно у меня оставалось много свободного времени. Я посмотрел несколько программ «Что? Где? Когда?» по телевизору. Мне показалось, что я могу играть не хуже, чем ребята за столом. Плюс я очень любопытный, никогда не был на телевидении. Когда появилась бегущая строка с приглашением всех желающих принять участие в игре, я взял и послал заявку.

Немного не подрасчитал. Я послал заявку в мае, и до середины декабря ответа не было. В середине декабря я уже окончил вуз, пошел работать, и тогда времени было меньше. Тогда же пришло приглашение: «Приезжайте на отбор».

Там отбор был в 30 человек в день. Но я прошел».