Александр Друзь
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#Александр Друзь

Какой была первая в «Что? Где? Когда?» игра Друзя: ждал приглашения семь месяцев и хотел уйти после пары эфиров

8 часов назад

В ноябре прошлого года Александр Друзь провел 99-ю игру в «Что? Где? Когда?». Этому событию посвящен отдельный материал на «Голе»:

Друзь провел 99 игру в «Что? Где? Когда?» и впервые за 21 год выступил капитаном: рассказал о порванных штанах и стал лучшим знатоком

Статистика Друзя на данный момент в ЧГК:

  • 99 игр.
  • 58 выигранных.
  • Процент побед – 58,59%.
  • Шестикратный обладатель «Хрустальной совы», обладатель «Бриллиантовой совы».
  • В 1995 году в финальной игре зимней серии получил почетное звание магистра «Что? Где? Когда?».
  • В той же игре получил орден «Бриллиантовая звезда» (лучший игрок за 20-летнее существование клуба).

Скриншот с видео с игрой от 29.12.1982

ютуб-канал «Что? Где? Когда?»

О попадании в игру он рассказывал в интервью ютуб-каналу ЧГК:

«Я оканчивал вуз, находился на пятом курсе, готовился к защите диплома. Мой диплом был готов, и у меня было настолько много свободного времени, что я очень много работал… подхалтуривал. Я работал в трамвайном парке с утра, лаборантом на двух разных кафедрах. У меня тогда была жена и маленький ребенок. Нужно было кормить их.

Все равно у меня оставалось много свободного времени. Я посмотрел несколько программ «Что? Где? Когда?» по телевизору. Мне показалось, что я могу играть не хуже, чем ребята за столом. Плюс я очень любопытный, никогда не был на телевидении. Когда появилась бегущая строка с приглашением всех желающих принять участие в игре, я взял и послал заявку.

Немного не подрасчитал. Я послал заявку в мае, и до середины декабря ответа не было. В середине декабря я уже окончил вуз, пошел работать, и тогда времени было меньше. Тогда же пришло приглашение: «Приезжайте на отбор».

Там отбор был в 30 человек в день. Но я прошел».

Russian Look/Global Look Press

Первая игра для Друзя состоялась еще 24 июня 1981 года. Участники той игры:

  • В. Кравченко.
  • В. Зарецкий.
  • В. Сиднев.
  • А. Друзь.
  • Н. Силантьев.
  • Н. Дмитриев.
  • А. Бялко.
  • Т. Пушкина.
  • Д. Валович.
  • Б. Черных.
  • П. Братышев.
  • Н. Латыпов.
  • Е. Шухарев.
  • А. Перилов.
  • Л. Герасимова.

Та игра завершилась победой знатоков 5:4. Отвечая на вопрос Александры Крюк, он охарактеризовал игры в 80-х и 90-х так: «Тогда игры были немного медленнее». На момент дебюта в «Что? Где? Когда?» Друзю было 26 лет. Игры проходили в здании «Останкинского телецентра». Друзь застал еще другую систему: на привычные шесть очков для победы перешли только в следующем 1982 году.

Еще Друзь дебютировал в команде с Александром Бялко, который пришел в клуб на два года раньше. В том же 1981 году Бялко первым выиграл «Знак совы» – приз-праобраз «Хрустальной совы».

Отвечая на вопрос о первой игре, Друзь рассказывал: «Помню очень хорошо. Мне тогда удалось взять два вопроса из четырех, в игре на которые принимала участие наша тройка Седин-Шангин-Друзь».

В одном из интервью Друзь говорил: «Думал сыграть пару раз и этим ограничиться... Меня сгубило любопытство». В итоге Друзь играет уже почти 41 год.

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