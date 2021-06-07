Драма в «Что? Где? Когда?». Друзь один за столом в Суперблице – и детская загадка, которую он не взял. А вы?

Для Александра Друзя эта игра стала 98-й в телеклубе (больше всех). В «Что? Где? Когда?» он играет на постоянной основе с 1981 года – это рекорд.

Друзь – магистр «Что? Где? Когда?», который шесть раз выигрывал «Хрустальную сову» и еще раз – «Бриллиантовую сову».

До этой игры Друзь проиграл шесть раз подряд. Зимой-2019 он был отстранен от участия в «Что? Где? Когда?» за нечестную игру в программе «Кто хочет стать миллионером?», но вернулся за стол весной-2020.