Драма в «Что? Где? Когда?». Друзь один за столом в Суперблице – и детская загадка, которую он не взял. А вы?
В третьей игре летней серии «Что? Где? Когда?» команде Виктора Сиднева при счете 3:2 выпал Суперблиц. За столом остался Александр Друзь.
Первый вопрос – загадка школьницы:
Когда она садится, они встают. О чем речь?
Друзь предположил, что она – это птица, а они – перья. Инна Семенова во время 20 секунд на обдумывание показала взглядом, что знает ответ.
Правильный ответ – часы: если садится батарейка, часы встают.
После Суперблица Друзь сказал, что у него самая устойчивая нервная система. Капитан Сиднев объяснил: «Сегодня Саша в хорошей форме и вполне мог взять Суперблиц».
Для Александра Друзя эта игра стала 98-й в телеклубе (больше всех). В «Что? Где? Когда?» он играет на постоянной основе с 1981 года – это рекорд.
Друзь – магистр «Что? Где? Когда?», который шесть раз выигрывал «Хрустальную сову» и еще раз – «Бриллиантовую сову».
До этой игры Друзь проиграл шесть раз подряд. Зимой-2019 он был отстранен от участия в «Что? Где? Когда?» за нечестную игру в программе «Кто хочет стать миллионером?», но вернулся за стол весной-2020.
Не меньше драмы было в концовке.
А где драма?
Как-то не очень красиво со стороны Инны на всю страну заявить, что, мол, все вокруг знали ответ, кроме Друзя. Конечно, вне стола-то легко отвечать.
Нарушила знатоцкую этику, на мой взгляд.
Кроме того, "садится" - это продолжающийся процесс, т.е. батарейка "садится" сразу после начала использования. А часы останавливаются, только когда она "сядет"!
Ответ Друзя правильный ,а вот вопрос неправильный. Батарейка не "садится',а разряжается. Жаргоны в серьезных делах не должны быть
>>В «Что? Где? Когда?» он играет на постоянной основе с 1981 года – это рекорд.
Нет, рекорд у Сиднева, он, и тоже на постоянной основе, играет то ли с 80-го, то ли с 79-го года (сведения слегка различаются).
Нет, рекорд у Друзя. Сиднев с 1987 по 1995 не играл.
У самой умной совы в лесу, в дупле стоит хрустальная статуэтка Александра Друзя