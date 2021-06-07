Александр Друзь
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Комментарии:
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#Александр Друзь

Драма в «Что? Где? Когда?». Друзь один за столом в Суперблице – и детская загадка, которую он не взял. А вы?

вчера, 00:05

В третьей игре летней серии «Что? Где? Когда?» команде Виктора Сиднева при счете 3:2 выпал Суперблиц. За столом остался Александр Друзь.

Первый вопрос – загадка школьницы:

Когда она садится, они встают. О чем речь?

Друзь предположил, что она – это птица, а они – перья. Инна Семенова во время 20 секунд на обдумывание показала взглядом, что знает ответ. 

Правильный ответ – часы: если садится батарейка, часы встают.

После Суперблица Друзь сказал, что у него самая устойчивая нервная система. Капитан Сиднев объяснил: «Сегодня Саша в хорошей форме и вполне мог взять Суперблиц».

Для Александра Друзя эта игра стала 98-й в телеклубе (больше всех). В «Что? Где? Когда?» он играет на постоянной основе с 1981 года – это рекорд.

Друзь – магистр «Что? Где? Когда?», который шесть раз выигрывал «Хрустальную сову» и еще раз – «Бриллиантовую сову».

До этой игры Друзь проиграл шесть раз подряд. Зимой-2019 он был отстранен от участия в «Что? Где? Когда?» за нечестную игру в программе «Кто хочет стать миллионером?», но вернулся за стол весной-2020.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Скриншоты из трансляции Первого канала
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Комментарии (8)
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vladik12
вчера, 00:58

Не меньше драмы было в концовке.

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Gulneck M.
вчера, 10:57

А где драма?

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vladik12
вчера, 11:42

Как-то не очень красиво со стороны Инны на всю страну заявить, что, мол, все вокруг знали ответ, кроме Друзя. Конечно, вне стола-то легко отвечать.

Нарушила знатоцкую этику, на мой взгляд.

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vladik12
вчера, 14:08

Кроме того, "садится" - это продолжающийся процесс, т.е. батарейка "садится" сразу после начала использования. А часы останавливаются, только когда она "сядет"!

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Анатолий Гусейнов
вчера, 14:03

Ответ Друзя правильный ,а вот вопрос неправильный. Батарейка не "садится',а разряжается. Жаргоны в серьезных делах не должны быть

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Аким Асланов
вчера, 22:55

>>В «Что? Где? Когда?» он играет на постоянной основе с 1981 года – это рекорд.


Нет, рекорд у Сиднева, он, и тоже на постоянной основе, играет то ли с 80-го, то ли с 79-го года (сведения слегка различаются).

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попкорный слуга
час назад

Нет, рекорд у Друзя. Сиднев с 1987 по 1995 не играл.

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SOLOMON DANCE
вчера, 23:58

У самой умной совы в лесу, в дупле стоит хрустальная статуэтка Александра Друзя

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#Александр Друзь