Хоккей: Материалы

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Как важный тренер Брагин обрушил карьеру за два года – от главного тренера в сборной и СКА до селекционера в клубе
#Валерий Брагин
Детали вокруг истории вратаря Федотова и армии: почему летом он уезжает из России и как тренировался в военной академии
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#Иван Федотов
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Игроки «Колорадо» помяли Кубок Стэнли – уронили на лед спустя 5 минут после первой за 20 лет победы
#Колорадо Эвеланш
Мужик верно поставил на победителей НХЛ и НБА два года подряд, сидя на диване друга – букмекеры предлагают ему деньги, чтобы он больше НЕ играл
#Колорадо Эвеланш
Как я пропустил гол от Овечкина в футболе и счастлив
#Александр Овечкин
Тренер Федоров взял Кубок Гагарина в первый сезон в карьере: играл без вратаря и хвалил ЦСКА после поражений
#Сергей Федоров
Возрастной победный гол в финале Кубка Гагарина: 41-летний форвард забил вратарю, который младше всего на два года
#Александр Попов
Шипачев – лидер России на этой Олимпиаде и худший провал на прошлой. Как случилось это чудо? Объясняют эксперты
#Вадим Шипачев
«Сын стоит на коленях перед портретом, а я прикрываю его от камер». Авиакатастрофа «Локомотива» − как ее переживали очевидцы
#Локомотив (х)
ЦСКА – обладатель Кубка Гагарина: Попов забил победный гол в 41 год, это первый трофей для тренера Федорова
#КХЛ
Как начинался русский ютуб 15 лет назад: первое видео – клип на 300 просмотров, нарезки приколов и голы, Гоблин и Оксимирон
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#ютуб и тв
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Хоккеист «Аризоны» ушел со льда через 30 секунд после старта – чтобы и успеть на роды жены, и засчитать серию из игр подряд
#Аризона
Китай впервые в олимпийском хоккее. На пути страна подключила политику, держала в КХЛ слабый клуб и раздала гражданство канадцам и россиянам
#хоккей на Олимпийских играх-2022
Овечкин вошел в тройку лучших снайперов в истории НХЛ. Ему 36 лет, но он все еще много забивает и идет к рекордам
#Александр Овечкин
Какой спорт и где пока еще можно смотреть в России, а что уже отключено
#РПЛ
Как все это ударило по русскому спорту: иностранцы не поедут на турниры в Россию, Абрамович передал управление «Челси», финала ЛЧ не будет
#политика
У хоккеиста Амирова обнаружена опухоль мозга. Все вскрылось из-за сотрясения, хотя в январе он еще играл в КХЛ
#Родион Амиров
Россия исторически плохо играет с Финляндией на Олимпиадах. Сейчас все решил бросок 36-летнего игрока, который не пустил Россию в финал ЧМ-2019
#Россия на Олимпийских играх-2022
Хоккеист Тарасенко пришел на интервью с детьми. Плохая идея: один постоянно перебивал, а второй бегал сзади 💙
#Владимир Тарасенко
Стогниенко комментирует хоккей на Олимпиаде-2022. Это волнует всех больше, чем игра России
#хоккей на Олимпийских играх-2022
Суета вокруг России на Олимпиаде – вывод из состава хоккеиста Кузьменко. Сборная убрала его из-за травмы, но он здоров 🤷‍♂️
#хоккей на Олимпийских играх-2022
Штаб сборной России по хоккею на Олимпиаду-2022. Генменеджер Ковальчук, советник-президент и бывший тренер с фантомной ролью
#Россия (х)
Против России снова играют в масках – теперь Финляндия. Вероятно, из-за внезапно положительного теста на ковид у нашей хоккеистки
#Россия на Олимпийских играх-2022
Хоккей на Олимпиаде-2022 – в масках. Так с часовой задержкой сыграли женские Россия и Канада
#хоккей на Олимпийских играх-2022
Капризов в Матче всех звезд переоделся в свитер Овечкина, забросил буллит и повторил его празднование. «Вашингтон» ответил восторгом и мемом
#Кирилл Капризов
Особенности хоккейных составов на Олимпиаде-2022 по всем сборным: 15 студентов, знаменосец, вся заявка из одного клуба
#Олимпиада-2022
Новый рейтинг зарплат русского хоккея: в топе «Локомотив», самый высокооплачиваемый – защитник «Барыса», известен контракт Гусева
#КХЛ
Хоккейный состав России на Олимпиаду-2022: нет лучших бомбардиров КХЛ, попали 20-летний форвард и резервист СКА
#Россия (х)
Состав сборной России на Олимпиаду-2022 в Пекине по всем видам спорта
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#Россия на Олимпийских играх-2022
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Расширенный состав сборной России по хоккею на Олимпиаде: защитник, не игравший шесть лет, суперзвено с КПК, без Мичкова
#Россия (х)
Почему в хоккее нет автоголов: автор шайбы – игрок из другой команды, в Канаде придуман специальный термин
#Хоккей
Раньше Тампа смеялась над хоккеем и не узнавала звезд на улицах. Город изменил бизнесмен-строитель
#Тампа-Бэй