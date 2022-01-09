Почему в хоккее нет автоголов: автор шайбы – игрок из другой команды, в Канаде придуман специальный термин

Последовательность событий:

🏒 Судья фиксирует удаление в составе «Миннесоты».

🏒 «Вашингтон» снимает вратаря, чтобы временно сыграть в большинстве 6 на 5.

🏒 В таких случаях умышленное касание от игрока «Миннесоты» – автоматическая остановка игры.

🏒 Игрок «Вашингтона» Хагелин делает неудачный пас. Шайба закатывается в пустые ворота.

🏒 Она записана на Фолиньо из «Миннесоты», потому что в протокол не вносятся автоголы.

«Миннесота» забила гол и одновременно осталась в меньшинстве – с этим все нормально. Вот большая выдержка из правил хоккея на сайте ФХР: «Если команда, контролирующая шайбу в ситуации отложенного штрафа, забрасывает шайбу в свои ворота, взятие ворот засчитывается в пользу соперника, но штраф при этом все равно налагается».

Мы на «Голе» несколько раз писали об автоголах в хоккее (тут и тут). Обычно рассказывали о действиях человека, который забрасывал шайбу в собственные ворота. Формально всегда можно назвать такую ситуацию автоголом и выделить отдельного игрока (в случае с «Вашингтоном» – Хагелина). Но официально в карьерной статистике хоккеистов не остается автоголов.

В хоккейных правилах есть несколько пояснений по действиям судей в таких ситуациях. Если игрок команды А забивает в свои ворота, то шайба записывается на хоккеиста из команды Б, который последним коснулся шайбы. Другой вариант: шайбу получает игрок команды Б, мешавший автору автогола из команды А или находившийся ближе остальных к воротам.