Почему в хоккее нет автоголов: автор шайбы – игрок из другой команды, в Канаде придуман специальный термин
Яркий пример ситуации – матч «Миннесоты» и «Вашингтона» (3:2, булл) в НХЛ. В протоколе матча автором первой шайбы «Миннесоты» указан Маркус Фолиньо. Его гол случился на отметке 13:55 во втором периоде. Тогда же у «Миннесоты» стоит удаление. Яркий набор событий дополняет факт, что сам Фолиньо шайбу не забивал. Это вообще сделал игрок «Вашингтона».
Таким получился момент с голом из матча «Вашингтона» и «Миннесоты»:
Последовательность событий:
🏒 Судья фиксирует удаление в составе «Миннесоты».
🏒 «Вашингтон» снимает вратаря, чтобы временно сыграть в большинстве 6 на 5.
🏒 В таких случаях умышленное касание от игрока «Миннесоты» – автоматическая остановка игры.
🏒 Игрок «Вашингтона» Хагелин делает неудачный пас. Шайба закатывается в пустые ворота.
🏒 Она записана на Фолиньо из «Миннесоты», потому что в протокол не вносятся автоголы.
«Миннесота» забила гол и одновременно осталась в меньшинстве – с этим все нормально. Вот большая выдержка из правил хоккея на сайте ФХР: «Если команда, контролирующая шайбу в ситуации отложенного штрафа, забрасывает шайбу в свои ворота, взятие ворот засчитывается в пользу соперника, но штраф при этом все равно налагается».
Мы на «Голе» несколько раз писали об автоголах в хоккее (тут и тут). Обычно рассказывали о действиях человека, который забрасывал шайбу в собственные ворота. Формально всегда можно назвать такую ситуацию автоголом и выделить отдельного игрока (в случае с «Вашингтоном» – Хагелина). Но официально в карьерной статистике хоккеистов не остается автоголов.
В хоккейных правилах есть несколько пояснений по действиям судей в таких ситуациях. Если игрок команды А забивает в свои ворота, то шайба записывается на хоккеиста из команды Б, который последним коснулся шайбы. Другой вариант: шайбу получает игрок команды Б, мешавший автору автогола из команды А или находившийся ближе остальных к воротам.
За такую шайбу ни у кого нет ассистов, потому что перед голом были касания от игроков соперника. Пользователь реддита запускал обсуждение по возможным действиям арбитра в ситуации, если автогол забивается сразу после первого вбрасывания в матче. Даже в таком случае это не автогол – автором шайбы станет тот игрок соперника, который стоял на вбрасывании.
В хоккее нет одного официального объяснения, почему принято поступать именно так. Самая популярная позиция: в игре слишком много моментов для потенциального автогола. Шайбы залетают в ворота после рикошетов (и вообще забиваются чаще, чем голы в футболе). Поэтому в хоккее с шайбой принята единая позиция – обходиться без автоголов в официальных протоколах.
Есть несколько примеров конкретных ситуаций – мы уже ссылались на них выше. Момент из матча плей-офф НХЛ: Сергей Бобровский коньком забивает в собственные ворота после броска Бовилье из «Айлендерс». В футболе любой момент с подобным отскоком означал бы автогол вратаря. В хоккее шайба записана на бросавшего Бовилье, хотя поменяла направление полета.
Еще один яркий момент с действиями вратаря – уже из плей-офф КХЛ. Игрок «Авангарда» Бек бросил по воротам. Вратарь «Спартака» Хомченко остановил шайбу, а потом ловушкой сам закатил ее за линию. В соцсетях, в материалах на «Голе» и у других СМИ вы могли видеть формулировку «автогол Хомченко». В протоколе матча – гол Бека.
Автоголы в хоккее получаются абсолютно разными. Вот ретро-момент из матча КХЛ, когда шайба залетела в пустые ворота после броска защитника в чужой зоне.
А вот эпизод из матча НХЛ, когда к автоголу привела неразбериха у скамейки запасных. Бонус: хоккеист еще и снес ворота сразу после автогола.
«Лимож» – такое слово характеризует автоголы в Канаде. Этот термин появился примерно в 1970 году, а потом распространился по разным частям Канады. Он не набрал популярность в мире – мешает и появление хоккеиста Алекса Лиможа. В соцсетях есть много постов с моментами его игры. Их намного больше, чем обсуждений автоголов через это слово.
Зато Sportsnet сделал подборку из десяти автоголов в НХЛ, о которых обязательно стоит помнить. У Yahoo! Sports есть подборка еще шире – в нескольких частях и сразу на 50 моментов. В соцсетях все эти шайбы могли и дальше смогут считаться автоголами, но в протоколах матчей у автоголов всегда будут совершенно непредсказуемые авторы.
Похожая ситуация с автоголами действует и в баскетболе. Если баскетболист по ошибке забрасывает мяч в собственную корзину, то очки получает форвард соперника. НБА засчитывает их тому, кто был рядом с автором броска. Правила ФИБА отдают очки капитану команды. Важно: если игрок специально бросил в собственное кольцо, очки не считаются вообще.