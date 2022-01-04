Шок русского хоккея: Ротенберг - главный тренер СКА. Как так вышло: посмотрел 800 матчей и подменял болевшего Брагина

Впечатление о нем руководителя Дмитрия Бернатавичюса: «Это по-своему гениальный человек, очень образованный. Приятно очень общаться с образованными людьми. Я только могу сказать очень приятные слова и ничего негативного в его адрес. Самое главное, что человек мыслит правильно и хочет развивать хоккей».

Ротенберг уже поработал главным в СКА осенью 2020-го, когда подменял заболевшего Брагина. Он почти месяц находился в статусе исполняющего обязанности. Семь матчей – две победы и пять поражений, из-за ковида в составе одна молодежь. «Роман Борисович отработал хорошо. Хотел бы поблагодарить его. Ротенберг выжал из команды все, что было можно», – итог от Брагина.

Сам Ротенберг после этого рассказывал, что на него повлияла совместная работа с Быковым, Захаркиным и Знарком, он на связи с Юрзиновым и даже Черчесовым и тренером по дзюдо Гамбой. «С десяти лет работал с разными тренерами в разных странах, участвовал на турнирах в Канаде, США, всю жизнь нахожусь в этом тренировочном процессе». Но на вопрос, готов ли возглавить СКА, отвечал неопределенно: «Никогда не говори никогда».

Ротенберг появился на лавке СКА летом. Комментарий Брагина: «Он всегда был в штабе, он его глава. Мы всегда работали и работаем вместе, и это важный момент». Тогда же он очень много рассказывал в инстаграме о тренировках. Пример: