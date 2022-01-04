Шок русского хоккея: Ротенберг - главный тренер СКА. Как так вышло: посмотрел 800 матчей и подменял болевшего Брагина
СКА начал 2022 год с тренерских перестановок.
🔄 Главным тренером СКА стал Роман Ротенберг, который ранее был главой штаба.
🔄 Старшим тренером стал Валерий Брагин, он раньше был главным тренером.
У СКА все плохо с результатами?
Совсем нет.
⚙️ В регулярке КХЛ пока второе место в Западной конференции.
⚙️ После серии из шести подряд поражений в ноябре прошло 14 матчей, СКА из них выиграл 11.
⚙️ За это время были обыграны «Металлург», «Трактор» и ЦСКА.
В чем тогда причина?
Объяснил сам Брагин: «В течение последнего месяца мы опробовали вариант, когда Роман Борисович выполняет функции главного тренера, и это все сработало, есть результат. Поэтому принято решение закрепить это положение дел и формально.
Перед штабом стоят серьезные задачи: с одной стороны, нужно вывести на пик формы кандидатов на попадание в олимпийский состав, с другой – в оптимальном состоянии подвести команду к плей-офф. Важно сохранить баланс и добиться решения обеих задач».
Ротенберг давно связан с хоккеем?
Ротенберг рос в Финляндии и тренировался в местной хоккейной команде с 10 лет. Но профессиональным хоккеистом не стал – мама настояла на учебе, так Ротенберг отправился учиться в Лондон.
В 2007-м он стал заместителем гендиректора компании «КХЛ Маркетинг» перед созданием КХЛ. Позже – посты вице-президента СКА и вице-президента КХЛ, должность в ИИХФ, он – глава штаба сборной России (но не на Олимпиаде-2022, там не будет главы штаба).
Отмечается, что при Ротенберге в ФХР улучшилась организация матчей сборной России, ситуация с атрибутикой и была создана единая программа подготовки молодых хоккеистов.
Ротенберг-тренер – кто он?
У него есть соответствующее образование. В мае 2019 года Ротенберг закончил Высшую школу тренеров омского СибГУФК, обучался дистанционно. Срок обучения – восемь месяцев, стоимость годового обучения – 125 тысяч рублей.
Впечатление о нем руководителя Дмитрия Бернатавичюса: «Это по-своему гениальный человек, очень образованный. Приятно очень общаться с образованными людьми. Я только могу сказать очень приятные слова и ничего негативного в его адрес. Самое главное, что человек мыслит правильно и хочет развивать хоккей».
Ротенберг уже поработал главным в СКА осенью 2020-го, когда подменял заболевшего Брагина. Он почти месяц находился в статусе исполняющего обязанности. Семь матчей – две победы и пять поражений, из-за ковида в составе одна молодежь. «Роман Борисович отработал хорошо. Хотел бы поблагодарить его. Ротенберг выжал из команды все, что было можно», – итог от Брагина.
Сам Ротенберг после этого рассказывал, что на него повлияла совместная работа с Быковым, Захаркиным и Знарком, он на связи с Юрзиновым и даже Черчесовым и тренером по дзюдо Гамбой. «С десяти лет работал с разными тренерами в разных странах, участвовал на турнирах в Канаде, США, всю жизнь нахожусь в этом тренировочном процессе». Но на вопрос, готов ли возглавить СКА, отвечал неопределенно: «Никогда не говори никогда».
Ротенберг появился на лавке СКА летом. Комментарий Брагина: «Он всегда был в штабе, он его глава. Мы всегда работали и работаем вместе, и это важный момент». Тогда же он очень много рассказывал в инстаграме о тренировках. Пример:
Осенью Ротенберг говорил: «Начиная с 2014 года, это восемь лет ежедневной работы. Я просто посчитал для себя, сколько игр за это время я посмотрел. Это 800 матчей КХЛ и сборной России! В среднем – 100 матчей вживую за сезон. Это серьезный опыт, который теперь необходим для того, чтобы нам побеждать».
Со слов Брагина стало известно, что за последний месяц именно Ротенберг был главным, а Брагин – старшим в СКА. Если считать с начала декабря, то в 11 матчах СКА победил девять раз.
Цитата самого Ротенберга, как фаната хоккея:
«Если ты любишь хоккей и работаешь в спорте, это отнимает все личное время. Его на семью не хватает. Это 24 часа в сутки работы. Мы с вами давно знакомы, видимся на всех событиях. Вы работаете в таком же режиме и знаете, о чем я говорю. Но если ты любишь свое дело, то им занимаешься целиком и полностью. Ты должен любить хоккей, жить им постоянно. Изучать, развиваться, относиться профессионально ко всем процессам».
Формально с кем первый матч у Ротенберга-тренера?
Первый соперник – «Куньлунь», который идет последним в таблице Восточной конференции. Дальше – борющееся за плей-офф на Западе «Торпедо».
Третьим будет домашний матч против ЦСКА, он состоится 9 января. Там тоже тренер без опыта – Сергей Федоров.