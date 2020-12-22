Кто едет на МЧМ-2021 от России. Состав, где семь игроков СКА и Ротенберг – глава штаба

С 25 декабря по 6 января в Канаде пройдет молодежный чемпионат мира по хоккею. Там выступят десять сборных U20. Россия U20 попала в группу B, где сыграет с США, Швецией, Австрией и Чехией. Первый канал покажет все игры с участием сборной России, трансляции остальных матчей будут на «Матч ТВ».

Полный календарь МЧМ-2021 по хоккею

Состав России на МЧМ-2021:

Вратари: Ярослав Аскаров (СКА), Артур Ахтямов («Ак Барс»), Всеволод Скотников (ЦСКА).

Защитники: Даниил Чайка (ЦСКА), Кирилл Кирсанов (СКА), Егор Шеховцов (СКА), Ян Кузнецов (Университет Коннектикута), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Семен Чистяков («Авангард»), Артемий Князев («Ак Барс»), Роман Бычков («Локомотив»).

Нападающие: Василий Пономарев («Шавиниган»), Михаил Абрамов («Викториавилл»), Владислав Фирстов (Университет Коннектикута), Родион Амиров («Салават Юлаев»), Даниил Башкиров («Салават Юлаев»), Егор Афанасьев (ЦСКА), Захар Бардаков («Витязь»), Илья Сафонов («Ак Барс»), Егор Чинахов («Авангард»), Арсений Грицюк («Авангард»), Василий Подколзин (СКА), Егор Спиридонов (СКА), Максим Грошев (СКА), Марат Хуснутдинов (СКА).