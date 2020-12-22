Кто едет на МЧМ-2021 от России. Состав, где семь игроков СКА и Ротенберг – глава штаба
С 25 декабря по 6 января в Канаде пройдет молодежный чемпионат мира по хоккею. Там выступят десять сборных U20. Россия U20 попала в группу B, где сыграет с США, Швецией, Австрией и Чехией. Первый канал покажет все игры с участием сборной России, трансляции остальных матчей будут на «Матч ТВ».
Полный календарь МЧМ-2021 по хоккею
Состав России на МЧМ-2021:
Вратари: Ярослав Аскаров (СКА), Артур Ахтямов («Ак Барс»), Всеволод Скотников (ЦСКА).
Защитники: Даниил Чайка (ЦСКА), Кирилл Кирсанов (СКА), Егор Шеховцов (СКА), Ян Кузнецов (Университет Коннектикута), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Семен Чистяков («Авангард»), Артемий Князев («Ак Барс»), Роман Бычков («Локомотив»).
Нападающие: Василий Пономарев («Шавиниган»), Михаил Абрамов («Викториавилл»), Владислав Фирстов (Университет Коннектикута), Родион Амиров («Салават Юлаев»), Даниил Башкиров («Салават Юлаев»), Егор Афанасьев (ЦСКА), Захар Бардаков («Витязь»), Илья Сафонов («Ак Барс»), Егор Чинахов («Авангард»), Арсений Грицюк («Авангард»), Василий Подколзин (СКА), Егор Спиридонов (СКА), Максим Грошев (СКА), Марат Хуснутдинов (СКА).
Главные факты о составе сборной:
- Сразу семь игроков России представляют СКА. Ярослав Аскаров был основным вратарем сборной и на МЧМ-2020, но тогда провалил турнир. Главный тренер молодежной сборной Игорь Ларионов вспоминал это так: «На МЧМ-2020 он был под очень сильным давлением, из-за чего немного потерялся».
- Василий Подколзин – капитан сборной России. Он два раза ездил на молодежный чемпионат мира. Осенью 2020-го Подколзин был капитаном сборной на этапе Евротура. В этом сезоне он постепенно готовился к МЧМ-2021. Так, что даже временно выпадал из основы СКА на матчи КХЛ.
- Егор Чинахов – один из лидеров сборной по клубной статистике. За «Авангард» он провел в КХЛ 27 матчей, забил восемь голов и сделал семь ассистов. Выделяется и Родион Амиров из «Салавата Юлаева». Он тоже постоянно играет в основе, но в сезоне пока набрал только восемь очков.
- Вадим Жеренко, Александр Кирпичников, Иван Рогов и Тахир Мингачев не попали в состав сборной России, хотя были в предварительном списке. Из них выделяется 19-летний защитник Рогов, который уже два сезона играет в составе «Северстали». В этом сезоне он даже забросил первую шайбу в КХЛ.
- Егор Афанасьев до этого сезона никогда не играл в КХЛ, хотя в детстве был в школах «Динамо» и ЦСКА. Он вернулся в Россию для получения игровой практики перед МЧМ в любом составе, а в итоге успешно заиграл в основе ЦСКА. Всего за четыре игры в КХЛ Афанасьев выбил по статистике два гола и один ассист.
- Роман Ротенберг – глава штаба сборной России U20. Именно он продвигал инициативу, чтобы на этапе Евротура она выступила на месте основной сборной. «Мы вызвали лучших», – говорил тогда Ротенберг, а соперники психовали. В итоге все получилось удачно: сборная России всех обыграла и выиграла этап. И подготовилась к МЧМ-2021.