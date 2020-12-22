Где смотреть молодежный чемпионат мира по хоккею

Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет с 25 декабря по 6 января в Канаде. Сборная России выступит на турнире в группе с США, Чехией, Австрией и Швецией.

Всего на МЧМ-2021 будут две группы по пять команд. Лучшие четыре команды в каждой из них выходят в плей-офф турнира.

Первый канал покажет матчи с участием сборной России. 24 декабря там же будет трансляция товарищеской игры России и Канады.

Расписание такое:

24 декабря, 02:00 : Россия – Канада (товарищеский матч)

: Россия – Канада (товарищеский матч) 26 декабря, 05:30 : Россия – США

: Россия – США 28 декабря, 05:30 : Россия – Чехия

: Россия – Чехия 30 декабря, 05:30 : Россия – Австрия

: Россия – Австрия 31 декабря, 05:30: Россия – Швеция

«Матч ТВ» покажет игры с участием других сборных.

2-3 января пройдут четвертьфинальные матчи. 4-5 января будут полуфиналы. Финал турнира состоится 6 января в 05:30 утра по московскому времени.