МЧМ-2021
Хоккей
Россия U20
Где смотреть молодежный чемпионат мира по хоккею
4 часа назад
Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет с 25 декабря по 6 января в Канаде. Сборная России выступит на турнире в группе с США, Чехией, Австрией и Швецией.
Всего на МЧМ-2021 будут две группы по пять команд. Лучшие четыре команды в каждой из них выходят в плей-офф турнира.
Первый канал покажет матчи с участием сборной России. 24 декабря там же будет трансляция товарищеской игры России и Канады.
Расписание такое:
- 24 декабря, 02:00: Россия – Канада (товарищеский матч)
- 26 декабря, 05:30: Россия – США
- 28 декабря, 05:30: Россия – Чехия
- 30 декабря, 05:30: Россия – Австрия
- 31 декабря, 05:30: Россия – Швеция
«Матч ТВ» покажет игры с участием других сборных.
2-3 января пройдут четвертьфинальные матчи. 4-5 января будут полуфиналы. Финал турнира состоится 6 января в 05:30 утра по московскому времени.
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