Хоккей
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«Наошибались как раз на серебро». Страна реагирует на поражение России в финале МЧМ

05 января, 23:00

Перед началом финала – много надежд и предвкушений.

Но разделяют настроение не все.

Мощная идея. Сообразили!

Ой!

Помечтаем.

А в ваших соцсетях все так же?

По нулям первый период, но мы не подловили ошибки канадцев.

Но было неплохо.

Наши забили! Но судьи пересмотрели эпизод. И все же засчитали. Выдыхаем.

Потом, правда, сразу пропустили, но успели забить еще, 2:1 после двух периодов.

Сильно.

Тоже полезное желание.

О, а вот это уже совсем серьезно.

Мысли перед третьим периодом.

Обменялись голами в третьем периоде – 3:2 в пользу наших. Нервы!

3:3. Кто-то выругался, а кого-то хватило на пару букв. Разочарование дикое.

Но ведь отличное предзнаменование! Ведь на одном из каналов точно выиграют 5:3.

Нет. Потом стало 3:4, а в самом конце из-за удалений даже пропала интрига. Наши проиграли, но об этом знали не все:

Скрин из инстаграма Дмитрия Тарасова – туда же.

Ну а нашим – только благодарности. И есть за что.

И аналитика.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: CTK/Global Look Press
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