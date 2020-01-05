«Наошибались как раз на серебро». Страна реагирует на поражение России в финале МЧМ
Перед началом финала – много надежд и предвкушений.
Но разделяют настроение не все.
Мощная идея. Сообразили!
Ой!
Помечтаем.
А в ваших соцсетях все так же?
По нулям первый период, но мы не подловили ошибки канадцев.
Но было неплохо.
Наши забили! Но судьи пересмотрели эпизод. И все же засчитали. Выдыхаем.
Потом, правда, сразу пропустили, но успели забить еще, 2:1 после двух периодов.
Сильно.
Тоже полезное желание.
О, а вот это уже совсем серьезно.
Мысли перед третьим периодом.
Обменялись голами в третьем периоде – 3:2 в пользу наших. Нервы!
3:3. Кто-то выругался, а кого-то хватило на пару букв. Разочарование дикое.
Но ведь отличное предзнаменование! Ведь на одном из каналов точно выиграют 5:3.
Нет. Потом стало 3:4, а в самом конце из-за удалений даже пропала интрига. Наши проиграли, но об этом знали не все:
Скрин из инстаграма Дмитрия Тарасова – туда же.
Ну а нашим – только благодарности. И есть за что.
И аналитика.