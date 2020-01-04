Эту победу России сделал защитник Журавлев. Вытащил шайбу с линии, когда до гола оставались сантиметры
Россия выиграла у Швеции (5:4, ОТ), но за большим количеством голов забывается ключевой эпизод матча. При счете 3:2 в пользу россиян шведские хоккеисты провели атаку на третий гол. Шайба уже прошла сквозь вратаря Аскарова (он вообще сыграл неудачно) и катилась в сетку, когда к ней успел защитник Журавлев. Посмотрите на этот техничный отвод шайбы с линии пустых ворот.
19-летний Даниил Журавлев принадлежит «Ак Барсу». В этом сезоне он уже стал основным защитником команды в КХЛ – отыграл 30 матчей, забросил одну шайбу и сделал семь голевых передач. Вот эмоции Журавлева от первой шайбы в КХЛ в матче против «Торпедо»: «Мама уехала домой, не дождалась – думала, что я сейчас поеду домой. Эмоций после гола было столько, сейчас только осознал, что произошло».
Журавлев – один из трех хоккеистов «Ак Барса» в составе молодежной сборной. Про талантливого вратаря Мифтахова мы уже рассказывали. Еще есть мощный форвард Дмитрий Воронков – это он дважды забил в ворота Швейцарии (3:1) в четвертьфинале чемпионата мира. У Журавлева на турнире уже есть два ассиста. Он отыграл во всех шести играх сборной.
На официальном сайте КХЛ есть большая история успеха Даниила Журавлева. Вот основные моменты (полностью – тут):
- Каждый день катался на тренировки за 25 километров от дома. Он родился в деревне Опалиха, а занимался в школе «Торпедо».
- Попал в «Ак Барс» уже в 12 лет, жил в интернате. Там тогда играл Андрей Свечников.
- Отец Даниила – футбольный тренер. Сам Журавлев окончательно выбрал хоккей только в 11 лет.
- В «Ак Барс» пробивался через ВХЛ («Барс») и МХЛ («Ирбис»).
По манере игры Журавлев – атакующий защитник. Он берет пример с игроков НХЛ: «Из наших мне сейчас Сергач нравится. Михаил Сергачев. А из иностранцев слежу за Эриком Карлссоном, Брентом Бернсом, они оба из «Сан-Хосе». Из универсалов нравится Виктор Хедман из «Тампы-Бэй». Все четверо часто замечаются в подключениях к атаке. На МЧМ Журавлев пошел дальше – вывел сборную в финал классной отработкой в защите.