Эту победу России сделал защитник Журавлев. Вытащил шайбу с линии, когда до гола оставались сантиметры

19-летний Даниил Журавлев принадлежит «Ак Барсу». В этом сезоне он уже стал основным защитником команды в КХЛ – отыграл 30 матчей, забросил одну шайбу и сделал семь голевых передач. Вот эмоции Журавлева от первой шайбы в КХЛ в матче против «Торпедо»: «Мама уехала домой, не дождалась – думала, что я сейчас поеду домой. Эмоций после гола было столько, сейчас только осознал, что произошло».

Журавлев – один из трех хоккеистов «Ак Барса» в составе молодежной сборной. Про талантливого вратаря Мифтахова мы уже рассказывали. Еще есть мощный форвард Дмитрий Воронков – это он дважды забил в ворота Швейцарии (3:1) в четвертьфинале чемпионата мира. У Журавлева на турнире уже есть два ассиста. Он отыграл во всех шести играх сборной.