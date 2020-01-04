Даниил Журавлев
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#Даниил Журавлев #КХЛ #Хоккей #Ак Барс

Эту победу России сделал защитник Журавлев. Вытащил шайбу с линии, когда до гола оставались сантиметры

04 января, 22:10
Александр Плеханов

Россия выиграла у Швеции (5:4, ОТ), но за большим количеством голов забывается ключевой эпизод матча. При счете 3:2 в пользу россиян шведские хоккеисты провели атаку на третий гол. Шайба уже прошла сквозь вратаря Аскарова (он вообще сыграл неудачно) и катилась в сетку, когда к ней успел защитник Журавлев. Посмотрите на этот техничный отвод шайбы с линии пустых ворот.

19-летний Даниил Журавлев принадлежит «Ак Барсу». В этом сезоне он уже стал основным защитником команды в КХЛ – отыграл 30 матчей, забросил одну шайбу и сделал семь голевых передач. Вот эмоции Журавлева от первой шайбы в КХЛ в матче против «Торпедо»: «Мама уехала домой, не дождалась – думала, что я сейчас поеду домой. Эмоций после гола было столько, сейчас только осознал, что произошло».

Журавлев – один из трех хоккеистов «Ак Барса» в составе молодежной сборной. Про талантливого вратаря Мифтахова мы уже рассказывали. Еще есть мощный форвард Дмитрий Воронков – это он дважды забил в ворота Швейцарии (3:1) в четвертьфинале чемпионата мира. У Журавлева на турнире уже есть два ассиста. Он отыграл во всех шести играх сборной.

Официальный сайт Ак Барса

На официальном сайте КХЛ есть большая история успеха Даниила Журавлева. Вот основные моменты (полностью – тут):

  • Каждый день катался на тренировки за 25 километров от дома. Он родился в деревне Опалиха, а занимался в школе «Торпедо».
  • Попал в «Ак Барс» уже в 12 лет, жил в интернате. Там тогда играл Андрей Свечников.
  • Отец Даниила – футбольный тренер. Сам Журавлев окончательно выбрал хоккей только в 11 лет.
  • В «Ак Барс» пробивался через ВХЛ («Барс») и МХЛ («Ирбис»).

По манере игры Журавлев – атакующий защитник. Он берет пример с игроков НХЛ: «Из наших мне сейчас Сергач нравится. Михаил Сергачев. А из иностранцев слежу за Эриком Карлссоном, Брентом Бернсом, они оба из «Сан-Хосе». Из универсалов нравится Виктор Хедман из «Тампы-Бэй». Все четверо часто замечаются в подключениях к атаке. На МЧМ Журавлев пошел дальше – вывел сборную в финал классной отработкой в защите.

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