КХЛ

Год основания
2008 г.
Наиболее титулованный клуб
Ак Барс (3)
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Кубок Гагарина: во сколько начало матча «Металлург» – ЦСКА, 30 апреля 2022 года
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