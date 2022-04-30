Тренер Федоров взял Кубок Гагарина в первый сезон в карьере: играл без вратаря и хвалил ЦСКА после поражений

Сергей Федоров тренирует ЦСКА меньше года – и уже имеет титул в КХЛ

ЦСКА взял Кубок Гагарина во второй раз в истории. Впервые это произошло еще в 2019 году под руководством Игоря Никитина. Именно Никитина летом 2021 года Сергей Федоров сменил в роли главного тренера ЦСКА. До этого он работал в клубе в качестве генерального менеджера и входил в наблюдательный совет. Тут Федоров и начал полноценную тренерскую карьеру.

Так президент ЦСКА Игорь Есмантович объяснял назначение Федорова: «Сергей Викторович – опытный человек с большим жизненным бэкграундом, посвященным хоккею. Он прошел от школы Виктора Тихонова до трех Кубков Стэнли». Все похвалы сводились к игровой карьере Федорова. Ее основную часть Федоров провел в клубах НХЛ, а в КХЛ играл за «Металлург».

Сейчас Федоров в первый же сезон победил с ЦСКА в Кубке Гагарина, но для него это не единственное достижение в роли тренера. Еще раньше Федоров попал в тренерский штаб сборной России. Вместе с главным тренером Жамновым она стала серебряным призером Олимпиады-2022. В итоговую олимпийскую заявку России входили семь игроков ЦСКА.

Даже после победы в Кубке Гагарина Сергей Федоров оставался скромным. Говорил о заслугах и достижениях через тренерский штаб, который ему постоянно помогал. Похожие слова от Федорова были еще на старте серии с «Металлургом». Тогда он сказал: «У меня есть надежный тренерский штаб, который меня принял, помогал с первого дня и до сегодняшнего момента».