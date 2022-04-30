Тренер Федоров взял Кубок Гагарина в первый сезон в карьере: играл без вратаря и хвалил ЦСКА после поражений
ЦСКА обыграл «Металлург» в финальной серии Кубка Гагарина сезона-2021/22. Серия продлилась семь матчей. ЦСКА отыгрался в ней со счета 1:3 – это повторение результата из 2012 года. Там «Динамо» проигрывало «Авангарду» со счетом 1:3, но победило в трех играх подряд и взяло Кубок. Решающую седьмую игру ЦСКА выиграл у «Металлурга» со счетом 4:1.
Сергей Федоров тренирует ЦСКА меньше года – и уже имеет титул в КХЛ
ЦСКА взял Кубок Гагарина во второй раз в истории. Впервые это произошло еще в 2019 году под руководством Игоря Никитина. Именно Никитина летом 2021 года Сергей Федоров сменил в роли главного тренера ЦСКА. До этого он работал в клубе в качестве генерального менеджера и входил в наблюдательный совет. Тут Федоров и начал полноценную тренерскую карьеру.
Так президент ЦСКА Игорь Есмантович объяснял назначение Федорова: «Сергей Викторович – опытный человек с большим жизненным бэкграундом, посвященным хоккею. Он прошел от школы Виктора Тихонова до трех Кубков Стэнли». Все похвалы сводились к игровой карьере Федорова. Ее основную часть Федоров провел в клубах НХЛ, а в КХЛ играл за «Металлург».
Сейчас Федоров в первый же сезон победил с ЦСКА в Кубке Гагарина, но для него это не единственное достижение в роли тренера. Еще раньше Федоров попал в тренерский штаб сборной России. Вместе с главным тренером Жамновым она стала серебряным призером Олимпиады-2022. В итоговую олимпийскую заявку России входили семь игроков ЦСКА.
Даже после победы в Кубке Гагарина Сергей Федоров оставался скромным. Говорил о заслугах и достижениях через тренерский штаб, который ему постоянно помогал. Похожие слова от Федорова были еще на старте серии с «Металлургом». Тогда он сказал: «У меня есть надежный тренерский штаб, который меня принял, помогал с первого дня и до сегодняшнего момента».
Что произошло с ЦСКА за один сезон под руководством Федорова
• При нем ЦСКА начал играть овертаймы с пустыми воротами. Мы подробно разбирали этот феномен в отдельном материале. Так ЦСКА выиграл у «Нефтехимика» – команда разыграла импровизированное большинство. Игроки объясняли, что в команде есть специальные бригады для контроля шайбы. Позже подобную задумку повторяли другие команды КХЛ и сборная России.
• Александр Попов так раскрылся, что набрал в плей-офф девять очков. Это всего на одно меньше, чем за весь регулярный сезон. Попову 41 год – он стал автором победной шайбы в седьмой игре против «Металлурга». На решающую игру Попов вышел с травмой. Он не закончил матч и досматривал его с айпада. Попов набирал очки в каждой серии плей-офф сезона-2021/22.
• Федоров выстраивал отличные отношения не только с ветеранами. Его публично хвалил молодой игрок Семен Панкратов. С ним же зажигал победную кричалку в раздевалке Павел Карнаухов. Постепенно Федоров вводил в ЦСКА свою систему игры. Это начало получаться только к ноябрю. Впечатления Плотникова: «Мы тогда еще не все понимали, во что мы играем».
• При этом с Федоровым ЦСКА провел одним из самых слабых регулярных чемпионатов за последние годы. ЦСКА занял только третье место в Западной конференции (ниже «Йокерита» и СКА): за 47 матчей клуб набрал 63 очка. Напоминаем: из-за омикрона регулярный сезон был досрочно завершен. Команды перешли к олимпийской паузе, а затем и к матчам плей-офф КХЛ.
• Это сейчас все обсуждают результат ЦСКА при Федорове. На старте сезона он запомнился только странными высказываниями в интервью. Такое случилось после поражения ЦСКА от «Сибири» со счетом 0:1: «Доволен ребятами, которые выполнили план на игру, выполнили те нововведения – они небольшие». Чуть раньше этого интервью ЦСКА проигрывал «Амуру» со счетом 1:5.
• Первый вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков рассказывал, что еще во время игры за «Металлург» Федоров получал предложение по тренерской работе в клубе. Тогда он его не принял, а теперь выиграл у «Металлурга» эту финальную серию. За весь плей-офф Кубка Гагарина ЦСКА Федорова проиграл только шесть матчей. Две серии его клуб закрыл 4:0, остальные – 4:3.