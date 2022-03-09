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Аризона
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#Аризона #НХЛ

Хоккеист «Аризоны» ушел со льда через 30 секунд после старта – чтобы и успеть на роды жены, и засчитать серию из игр подряд

09 марта, 12:34

Фил Кессел

инстаграм Кессела

Нападающий Фил Кессел приехал с «Аризоной» на выездной матч против «Детройта», вышел в старте, но уже через 30 секунд покинул площадку и отправился домой в Финикс.

Нет, у него не было травмы или дисквалификации – просто он хотел успеть к рождению ребенка и в то же время засчитать серию из игр подряд.

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Кессел играет в НХЛ без пропусков с марта 2009 года, его серия из матчей подряд длится уже 956 игр. Это третий показатель в истории лиги.

  1. Кит Йэндл – 978 (с марта 2009 года)
  2. Дуг Джарвис – 964 (август 1975 – октябрь 1987)
  3. Фил Кессел – 956 (с марта 2009 года)

Если бы он не попал на игру, то серия бы оборвалась и он лишился бы математических шансов установить рекорд. Пока лидером остается Кит Йэндл, но у Кессела есть возможность обойти его в будущем.

Он уехал с матча прямо в аэропорт, где для него организовали чартерный рейс в Финикс. Пока неизвестно, родился ли уже ребенок – 8 марта он опубликовал фото беременной партнерши с подписью «Почти настало время».

  • Кесселу 34 года, он выступает в НХЛ с сезона-2006/07. За это время он играл в четырех клубах: «Бостоне», «Торонто», «Питтсбурге» и «Аризоне». Всего провел 1178 игр и набрал 938 очков (397 голов и 541 ассист).
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