Хоккеист «Аризоны» ушел со льда через 30 секунд после старта – чтобы и успеть на роды жены, и засчитать серию из игр подряд
Нападающий Фил Кессел приехал с «Аризоной» на выездной матч против «Детройта», вышел в старте, но уже через 30 секунд покинул площадку и отправился домой в Финикс.
Нет, у него не было травмы или дисквалификации – просто он хотел успеть к рождению ребенка и в то же время засчитать серию из игр подряд.
Кессел играет в НХЛ без пропусков с марта 2009 года, его серия из матчей подряд длится уже 956 игр. Это третий показатель в истории лиги.
- Кит Йэндл – 978 (с марта 2009 года)
- Дуг Джарвис – 964 (август 1975 – октябрь 1987)
- Фил Кессел – 956 (с марта 2009 года)
Если бы он не попал на игру, то серия бы оборвалась и он лишился бы математических шансов установить рекорд. Пока лидером остается Кит Йэндл, но у Кессела есть возможность обойти его в будущем.
Он уехал с матча прямо в аэропорт, где для него организовали чартерный рейс в Финикс. Пока неизвестно, родился ли уже ребенок – 8 марта он опубликовал фото беременной партнерши с подписью «Почти настало время».
- Кесселу 34 года, он выступает в НХЛ с сезона-2006/07. За это время он играл в четырех клубах: «Бостоне», «Торонто», «Питтсбурге» и «Аризоне». Всего провел 1178 игр и набрал 938 очков (397 голов и 541 ассист).