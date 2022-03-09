Хоккеист «Аризоны» ушел со льда через 30 секунд после старта – чтобы и успеть на роды жены, и засчитать серию из игр подряд

Нападающий Фил Кессел приехал с «Аризоной» на выездной матч против «Детройта», вышел в старте, но уже через 30 секунд покинул площадку и отправился домой в Финикс.

Нет, у него не было травмы или дисквалификации – просто он хотел успеть к рождению ребенка и в то же время засчитать серию из игр подряд.