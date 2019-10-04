Отвечаем на ваши вопросы по НХЛ. Почему Овечкин не вставляет зубы? Что такое локаут? Как там найти хорошего мужа?
В наших соцсетях мы просили вас присылать вопросы по новому сезону НХЛ. Они могли быть абсолютно любыми – нелепыми, идиотскими, странными. Мы собрали большой список, из которого отобрали лучшее.
НХЛ называют национальной лигой, но там играют две страны. Это как?
НХЛ образовали в 1917 году. Тогда в ее основе были четыре канадских клуба – от этого ее и стали называть национальной. «Бостон» стал первой командой из Америки, присоединившейся к проекту. Сейчас в лиге только семь команд из Канады и 24 из США. Станет 25, когда в 2021 году в лигу официально вступит «Сиэтл» (там классный проект).
Кто главный игрок в НХЛ? Кого стыдно не знать?
Эксперты NHL Network (телевизионная сеть, большинством акций которой владеет НХЛ) составили список из 50 лучших хоккеистов лиги. Мы им доверяем, поэтому ловите и запоминайте фамилии:
Почему Кучеров в прошлом сезоне не выиграл Кубок Стэнли?
Кубок Стэнли и регулярка НХЛ – два разных соревнования. В регулярном чемпионате силы растягивают на весь сезон, а для топ-игроков он превращается в соревнование по набору очков. Очковые рекорды Никиты Кучерова важны, но по хоккею есть одно верное определение – это командный вид спорта. Если не идет у партнеров по «Тампе», то в плей-офф сила Кучерова меньше.
«Тампа» попала на «Коламбус» в неудачное время. Там как раз собрали команду, которая сделала ставку на один розыгрыш Кубка Стэнли. Все знали, что летом в другие клубы уйдут Панарин и Бобровский – с ними у «Коламбуса» был последний шанс на что-то серьезное. В серии с «Тампой» на хоккеистов «Коламбуса» просто ничего не давило. Они и играли от настроения.
Сам вопрос и ответ на него надо подавать с другого ракурса. Кучеров не выиграл Кубок Стэнли, потому что его «Тампа» проиграла одну конкретную серию одному конкретному сопернику еще в первом раунде. По всей статистике это что-то аномальное, но учитывайте и другое: с другим соперником даже в тот момент «Тампа» могла сыграть по-другому. Проверим уже в новом сезоне.
Из-за чего в НХЛ так мало темнокожих хоккеистов?
Так исторически сложилось, что темнокожие ребята больше идут в баскетбол. Но даже из маленького количества таких хоккеистов хотя бы одного игрока вы знаете – это легендарный Джером Игинла. Еще есть Пи-Кей Суббан. Он борется с расизмом и отстаивает права темнокожих игроков.
Зачем мне следить за НХЛ, если я ненавижу хоккей и не вижу шайбу?
- Активность вокруг матчей и связь с другими видами спорта значит едва ли не больше самой игры. Конор пришел в раздевалку «Бостона», выдал мотивирующую речь – это событие, которое важно и интересно само по себе. Но оно привязано к клубу НХЛ.
- Там много денег. Пусть по объему огромных контрактов НХЛ пока проигрывает НБА, но даже в ней вертятся многомиллионные соглашения. НХЛ интересна своей системой: драфт, АХЛ, списки отказников – все это напоминает большую стратегию.
- Отдельные личности интересны даже без контрактов: они дают огненные интервью, бесят соперников или творят что-то хорошее. НХЛ – это еще и про культуру. Илья Михеев за один матч сезона покорил фанатов словами про суп – как об этом хотя бы не почитать?
- Многие акции вокруг болельщиков и талисманов. Людская активность вокруг матчей тоже интересна. Поросенок болеет за «Каролину» и становится ее талисманом. Песня из 80-х помогает побеждать «Сент-Луису» – если не смотрите матчи, то антураж вокруг все равно интересен.
Какие прогнозы на этот сезон?
Большой прогноз от экспертов The Gurdian.
TSN назвал 10 игроков, которые могут удивить
9 смелых прогнозов от TheScore
Бонус: по версии симулятора НХЛ 20 в финал Кубка Стэнли выйдут «Бостон» и «Вегас». «Бостон» выиграет серию в шести матчах.
Насколько вообще НХЛ популярна в Америке?
Здесь все еще актуальны данные опроса из 2014 года. Тогда в рейтинге любимых видов спорта у американцев хоккей занял шестое место (5%). Выше него футбол, конкретнее НФЛ (35%), бейсбол (14%), американский футбол (11%), автогонки (7%), баскетбол (6%). Глобально в этом ничего не меняется и сейчас.
В Канаде ситуация обратная. Там вообще не котируется бейсбол, а хоккей всегда предпочтут баскетболу. Это подтверждал в интервью «Чемпионату» хоккеист Кевин Даллмэн. Сам он тоже пошел бы на хоккей, если бы выбирал между ним и баскетболом: «Конечно, на хоккей! Там непередаваемая атмосфера. Все команды в Канаде очень популярны, а стадионы всегда забиты под завязку».
Почему Овечкин не вставляет нормальные зубы?
Причина в здоровье (ее не скрывал сам Овечкин). Если потом опять придется делать операцию, для челюсти могут быть еще более тяжелые последствия. В хоккее слишком много столкновений – игнорировать риск нового выбитого зуба нельзя. Когда Овечкин закончит карьеру, тогда и будут внешние изменения. Да ему и без них норм.
Кого в НХЛ можно сравнить с «Манчестер Сити»?
НХЛ похожа на плей-офф Лиги чемпионов. Местных «манчестеров» по топовости там наберется на целый десяток. В каждой команде есть несколько звезд, выделяются тактические идеи и особый подход к играм. По деньгам все примерно равны, потому что есть потолок – так что с этой стороны своего «Сити» там вообще нет. Такие вот приятные парадоксы.
Только в НХЛ можно увидеть историю, когда в середине регулярного сезона команда занимает последнее место, а потом берет Кубок Стэнли.
Хочу найти мужа в НХЛ. Кого посоветуете?
Оливер Экман-Ларссон. Ему 28 лет, родился в Швеции, играет за «Аризону». В НХЛ его знают не только по крутости на площадке, но и по занятиям благотворительностью. На домашних матчах «Аризоны» он всегда выкупает ложу, куда приглашает детей. После игр Экман-Ларссон с ними встречается, раздает автографы, дает советы. Будет идеальным мужем и отцом.
Сам клуб тоже представляет его завидным холостяком. 1 апреля (да,в день день шуток) «Аризона» подготовила вот такое объявление о том, что Экман-Ларссон снимется в шоу «Холостяк». На его сердце уже тогда претендовали сразу 30 женщин. Торопитесь!
Кто самый гениальный тактик в НХЛ?
В хоккее тактика играет равную роль с умением мотивировать игроков и другими тренерскими задачами. Однозначно назвать одного гениального тактика нельзя, но мы призываем посмотреть на Джоэля Кенневилла из «Флориды». Во «Флориду» он попал только в апреле 2019-го, а до этого успешно тренировал «Чикаго». С ним Кенневилл взял три Кубка Стэнли.
Кенневилл победил в опросе на лучшего тренера, где голосовали игроки НХЛ. Восемь из 24 игроков НХЛ проголосовали за него. По условиям опроса запрещалось отдавать голос за тренера собственной команды.
Почему русские хоккеисты котируются в НХЛ, а русских тренеров даже не зовут ассистентами?
Поразительное в том, что в НХЛ вообще нет европейских тренеров – там предпочитают американцев и канадцев, которые досконально знают все внутренние системы. На месте главного там работали европейцы Алпо Сухонен и Иван Глинка.
Из русских туда брали только семерых, но всех на вспомогательные роли: Владислав Третьяк (тренер вратарей), Зинэтула Билялетдинов (ассистент), Василий Тихонов (ассистент), Владимир Буре (тренер по физической подготовке), Вячеслав Фетисов (ассистент), Евгений Набоков (тренер вратарей), Сергей Гончар (тренер защитников).
Кто из русских в НХЛ сейчас крутой?
Крутость игрока можно оценить по нескольким факторам. Иногда они сходятся вместе. Попробуем разделить вот так (сразу извиняемся, если кого-то не вписали по чистой случайности):
- По авторитету и популярности: Александр Овечкин.
- По очкам: Никита Кучеров.
- По контрактам и качеству: Андрей Василевский, Сергей Бобровский, Иван Проворов, Евгений Малкин, Владимир Тарасенко, Дмитрий Орлов, Евгений Кузнецов, Евгений Дадонов.
- По таланту: Андрей Свечников.
Что такое драфт?
Максимально простое объяснение: это мероприятие по закреплению за командами прав на определенных молодых игроков. Сейчас драфт проводится в семь раундов. Престижным из них считается только первый. Там выбирают основных талантов и раскрученных молодых хоккеистов. Дальше разбирают остальных.
Еще до старта драфта проводится лотерея, где определяется порядок команд при выборе игроков. Наибольшие шансы на победу в лотерее обычно имеет клуб, который занимает последнее место в регулярном чемпионате. Так делается для уравнивания шансов в будущем. Драфт-2019 был неожиданным по исходу лотереи.
Первый выбор получил «Нью-Джерси» (11,5%), хотя наибольшие шансы были у «Оттавы» (18,5%). Второе место тоже неожиданно досталось «Рейнджерс» (7,5%). «Нью-Джерси» в итоге забрал Джека Хьюза, «Рейнджерс» – Каапо Какко. Вот тут мы собрали все итоги драфта-2019 (там было много интересного).
Почему наши хоккеисты, которые задрафтованы под низкими номерами, не играют?
Почему Олега Кононова уволили из футбольного «Спартака»? Нет, не из-за проблем вне матчей. Просто планка по уровню и разделение игроков по ролям выглядят слишком серьезными. Шанс пробиться в НХЛ есть у любого задрафтованного хоккеиста, но для этого должны сойтись несколько факторов: есть место в составе, игрок выиграл конкуренцию, он уже что-то показал в хоккее и реально тянет.
Как дела у «Анахайма»?
Все плохое у «Анахайма» обычно начинается вместе с матчами. Поэтому пока только интересное:
- В межсезонье «Анахайм» выкупил контракт Кори Перри – парня, который провел в клубе 14 сезонов. Он легендарен, но теперь в «Анахайме» будет больше молодежи.
- Вратарь Гибсон психологически отдохнул от прошлого сезона. Тогда «Анахайм» пропустил аж 251 шайбу и был на Западе только 13-м.
- Вернули оранжевую расцветку третьей формы, в которой не играли два года.
Почему НХЛ не приглашает клубы из Европы или Китая, как это делает КХЛ?
НХЛ целиком построена на бизнесе. Поэтому лига не всегда отпускает игроков на Олимпиаду, по такому же принципу здесь случаются встряски из локаутов. Для НХЛ выгодно, чтобы все команды были сконцентрированы в доступных местах, не имели постоянных сложностей с перелетами и развивали внутренний рынок. При этом временный выезд в Европу и матчи в разных странах – нормальное явление для повышения популярности, которое практикуют уже сейчас.
В 2018 году «БИЗНЕС Online» переводил большой материал The Athletic. Вот слова Билла Дэйли, который отвечает за международные проекты лиги: «Глупо думать, что когда-нибудь в НХЛ появятся клубы, которые на постоянной основе будут базироваться в европейских городах. В плане профессионализма европейский хоккей несомненно вырос, но проблемы – перелеты, инфраструктура, поддержка местного бизнеса – никуда не делись. При этом я не отрицаю, что у нас превосходные позиции, чтобы в один день взять инициативу в свои руки».
Кузнецова дисквалифицировали на четыре года, а в НХЛ всего на три матча. Почему?
Да, Кузнецов употреблял кокаин. Да, его наказали мягко. Да, у НХЛ такая позиция. Лиге проще отправить игрока на образовательную программу, устроить ему реабилитацию и не терять звезду. Вот слова вице-комиссионера НХЛ Билла Дэйли из нашего материала со ссылкой на расследование TSN: «Наркотики – это зло. Мне трудно представить, что профессиональные спортсмены будут принимать эту гадость. Если это вдруг так, то наш долг – оказать им помощь».
Везде говорят про возможный локаут. Как он происходит?
НХЛ и профсоюз игроков имеют коллективное соглашение. Они подписывают его на определенный срок, но с развитием лиги позже пересматривают условия. Главный вопрос всегда строится на деньгах. Хоккеисты хотят больше зарабатывать, лига – меньше платить. Поэтому ищут компромисс (обычно лига все равно побеждает).
Из-за возможного локаута топ-игроки разбивают контракты на основную зарплату и бонусы. Если происходит локаут, бонусы хоккеистам все равно заплатят. Например, Артемий Панарин подписал семилетний контракт с зарплатой 81,5 миллион долларов. Из них только семь миллионов (1 в год) – базовая зарплата. Ее он потеряет в случае локаута, остальное – обязательные к выплате бонусы.
Когда происходит локаут, в НХЛ приостанавливается сезон. В это время хоккеисты едут играть в другие лиги, чтобы поддерживать форму. Из-за этого в КХЛ клубы часто практикуют обмен правами на людей из НХЛ. В сезоне-2012/13 локаут отложил старт чемпионата до конца января – тогда в регулярке сыграли всего 48 матчей.
Новый локаут ожидали в 2020 году. В соглашение была включена опция досрочного выхода, но лига и профсоюз игроков ей не воспользовались. К 2022 году локаут все равно ждут.
В НХЛ есть налог на роскошь?
В НБА есть. В НХЛ остается только жесткий потолок. Поэтому так тяжело объединить в одном составе нескольких суперзвезд.
«Сиэтл» вступит в НХЛ. Как он наберет состав?
В НХЛ это называется драфтом расширения. Он пройдет в 2021 году по тем же принципам, что и у «Вегаса» в 2017-м. Тогда команда собрала такой состав, что в первый же сезон залетела в финал Кубка Стэнли. Кстати, игроков из «Вегаса» новый клуб НХЛ взять не сможет – это единственная поправка в правилах.
- «Сиэтл» возьмет 14 форвардов, девять защитников и трех вратарей. Минимум у 20 игроков должен действовать контракт на сезон-2021/22.
- Каждый клуб НХЛ может защитить от «Сиэтла» семь форвардов, трех защитников и одного вратаря или восемь любых полевых игроков (нападающих/защитников) и одного вратаря.
Все остальные маленькие нюансы ищите в этом материале на официальном сайте НХЛ.
Почему клубы НХЛ отправляют игроков в АХЛ, забирают обратно и снова отдают?
Это возможно из-за условий контракта. Хоккеист может подписать с командой НХЛ односторонний контракт (только для НХЛ) или двухсторонний (НХЛ+АХЛ). С молодыми игроками, которые не имеют четкого места в составе, подписывают двухсторонние. Им дают шанс в НХЛ во время предсезонных матчей или при множестве травм, остальное время они играют в АХЛ.
Все клубы АХЛ – фарм-клубы команд НХЛ. В мае 2011 года Sports.ru брал интервью у Евгения Грачева, который разбивал стереотипы об этой лиге. Если хотите узнать о самой АХЛ чуть подробнее, то там много важных деталей. Мы же вкинем актуальный пример, когда взять игрока из АХЛ может быть полезным.
Вратарь Джордан Биннингтон из «Сент-Луиса» начинал прошлый сезон в составе «Сан Антонио» в АХЛ. Он провел там 15 матчей, заслужил поощрение в виде шанса в НХЛ, а потом и закрепился. «Сент-Луис» в итоге выиграл с Биннингтоном Кубок Стэнли.