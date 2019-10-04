Отвечаем на ваши вопросы по НХЛ. Почему Овечкин не вставляет зубы? Что такое локаут? Как там найти хорошего мужа?

Почему Кучеров в прошлом сезоне не выиграл Кубок Стэнли?

Кубок Стэнли и регулярка НХЛ – два разных соревнования. В регулярном чемпионате силы растягивают на весь сезон, а для топ-игроков он превращается в соревнование по набору очков. Очковые рекорды Никиты Кучерова важны, но по хоккею есть одно верное определение – это командный вид спорта. Если не идет у партнеров по «Тампе», то в плей-офф сила Кучерова меньше.

«Тампа» попала на «Коламбус» в неудачное время. Там как раз собрали команду, которая сделала ставку на один розыгрыш Кубка Стэнли. Все знали, что летом в другие клубы уйдут Панарин и Бобровский – с ними у «Коламбуса» был последний шанс на что-то серьезное. В серии с «Тампой» на хоккеистов «Коламбуса» просто ничего не давило. Они и играли от настроения.

Сам вопрос и ответ на него надо подавать с другого ракурса. Кучеров не выиграл Кубок Стэнли, потому что его «Тампа» проиграла одну конкретную серию одному конкретному сопернику еще в первом раунде. По всей статистике это что-то аномальное, но учитывайте и другое: с другим соперником даже в тот момент «Тампа» могла сыграть по-другому. Проверим уже в новом сезоне.

Из-за чего в НХЛ так мало темнокожих хоккеистов?

Так исторически сложилось, что темнокожие ребята больше идут в баскетбол. Но даже из маленького количества таких хоккеистов хотя бы одного игрока вы знаете – это легендарный Джером Игинла. Еще есть Пи-Кей Суббан. Он борется с расизмом и отстаивает права темнокожих игроков.