Кузнецов пропустит Олимпиаду, но продолжит играть в НХЛ. Там он пройдет образовательную программу

Кузнецов не останется без хоккея

В 2015-м в НХЛ уже был бум, связанный с употреблением кокаина. Тогда разные источники сообщали, что по меньшей мере 20 хоккеистов (в том числе и представляющие топ-клубы) замечены за принятием запрещенного вещества. У TSN есть огромное расследование на эту тему. В нем приводятся слова вице-комиссионера НХЛ Билла Дэйли: «Наркотики – это зло. Мне трудно представить, что профессиональные спортсмены будут принимать эту гадость. Если это вдруг так, то наш долг – оказать им помощь».

В том же тексте TSN было отмечено: в случае публичного объявления о положительной допинг-пробе хоккеиста Лига обяжет его пройти необходимые курсы реабилитации. При этом хоккеист сможет выходить в это время на лед. Эта акция также распространяется, когда пробы положительны на запрещенный препарат, но не было никакой огласки. В таком случае Лига связывается с хоккеистом и предлагает помощь. Все это происходит анонимно (настолько, что об этом может не знать даже клуб, но сейчас это очень трудно представить).

В истории НХЛ есть несколько случаев, когда игроки выходили на лед после того, как их пробы были положительны на кокаин. Самый свежий – Райан Мэлоун. В апреле 2014-го, когда он играл за «Тампу», полиция остановила его после того, как он нарушил правила ПДД. Первичный анализ обнаружил в его крови небольшое содержание кокаина. Более того, полицейские нашли пакетик с несколькими граммами кокаина в кармане Мэлоуна.

Дэйли комментировал этот случай: «Мы встретились с Мэлоуном, задали ему ряд важных вопросов. Его ответы нас устроили, и мы не наложили на него никакие санкции». Сам Мэлоун судился по этому поводу и не признавал своей вины. После судебных слушаний Мэлоун половину сезона выступал на высоком уровне.