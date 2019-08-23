Кузнецов пропустит Олимпиаду, но продолжит играть в НХЛ. Там он пройдет образовательную программу
Сегодня ИИХФ на официальном сайте объявила о дисквалификации Евгения Кузнецова. Причина – положительная допинг-проба, взятая во время чемпионата мира. Если быть точнее – 26 мая, когда Россия играла в матче за третье место против Чехии.
Примечательно, что незадолго до этого в социальных сетях появилось видео, в котором Кузнецов сидит в компании знакомых, рядом с ним – бутылки из-под спиртного, две дорожки белого порошка и скрученная в трубочку купюра.
Тогда Кузнецов сказал, что не имеет отношения к наркотикам и что видео было снято не во время ЧМ, а сразу же после победы «Вашингтона» на Кубке Стэнли. Еще Кузнецов извинился перед болельщиками «Вашингтона» за этот инцидент.
«Вашингтон» эти объяснения принял. На официальном сайте команды вышло заявление: «Вдобавок к нашему собственному расследованию мы встретились с Евгением, чтобы обсудить видео, которое было распространено в социальных сетях. Мы разочарованы его присутствием на видео, но принимаем его объяснения и извинения за то, что он оказался в неблагоприятной ситуации. Евгений – потрясающий игрок и активный член организации. Ожидаем, что он извлечет уроки из этого и поддержит свои собственные стандарты и стандарты организации».
Что значит эта дисквалификация
Как писал журналист Василий Конов, отказавшись от вскрытия пробы В, Кузнецов фактически признал свою вину. Кажется, это правда. Президент ИИХФ Рене Фазель сказал: «Кузнецов еще может подать апелляцию на решение – о действиях игрока надо у него спрашивать, но я не знаю, есть ли в этом смысл. Он отказался от вскрытия пробы «Б» – это его решение».
ИИХФ курирует международные и европейские соревнования. Таким образом, дисквалификация распространяется на четыре чемпионата мира (с 2020 по 2023) и Олимпиаду-2022 в Пекине. Кроме того, Кузнецов не сможет сыграть ни в одном европейском чемпионате (включая КХЛ).
Кузнецов не останется без хоккея
В 2015-м в НХЛ уже был бум, связанный с употреблением кокаина. Тогда разные источники сообщали, что по меньшей мере 20 хоккеистов (в том числе и представляющие топ-клубы) замечены за принятием запрещенного вещества. У TSN есть огромное расследование на эту тему. В нем приводятся слова вице-комиссионера НХЛ Билла Дэйли: «Наркотики – это зло. Мне трудно представить, что профессиональные спортсмены будут принимать эту гадость. Если это вдруг так, то наш долг – оказать им помощь».
В том же тексте TSN было отмечено: в случае публичного объявления о положительной допинг-пробе хоккеиста Лига обяжет его пройти необходимые курсы реабилитации. При этом хоккеист сможет выходить в это время на лед. Эта акция также распространяется, когда пробы положительны на запрещенный препарат, но не было никакой огласки. В таком случае Лига связывается с хоккеистом и предлагает помощь. Все это происходит анонимно (настолько, что об этом может не знать даже клуб, но сейчас это очень трудно представить).
В истории НХЛ есть несколько случаев, когда игроки выходили на лед после того, как их пробы были положительны на кокаин. Самый свежий – Райан Мэлоун. В апреле 2014-го, когда он играл за «Тампу», полиция остановила его после того, как он нарушил правила ПДД. Первичный анализ обнаружил в его крови небольшое содержание кокаина. Более того, полицейские нашли пакетик с несколькими граммами кокаина в кармане Мэлоуна.
Дэйли комментировал этот случай: «Мы встретились с Мэлоуном, задали ему ряд важных вопросов. Его ответы нас устроили, и мы не наложили на него никакие санкции». Сам Мэлоун судился по этому поводу и не признавал своей вины. После судебных слушаний Мэлоун половину сезона выступал на высоком уровне.
ИИХФ дисквалифицировала Кузнецова на четыре года, но это не значит, что Кузнецов приостановит карьеру до 12 июня 2023 года. НХЛ уже выпустила официальный пресс-релиз по бану Кузнецова. Главные моменты:
- В Лиге кокаин не считают веществом, повышающим уровень игрока. Зато считается болезнью, от которой должны избавляться все игроки, страдающие ею.
- НХЛ поощряет действия Кузнецова: он сотрудничает с Лигой по этому вопросу.
- Кузнецов пройдет официальную образовательную программу от НХЛ.
- Кузнецов встретится с комиссионером НХЛ Гэри Беттмэном перед началом тренировочного лагеря-19/20.
- Пока что НХЛ не даст никаких комментариев по этому делу. Следующие будут только после встречи Беттмэна и Кузнецова.
Все указывает на то, что Кузнецов не останется без хоккея на четыре года. «Вашингтон» и игрок выпустили совместное заявление. Клуб разочарован, но сделает все, чтобы помочь игроку.
Кузнецов же сказал: «Я принимаю это наказание. Очень тяжело не надевать эту форму четыре года. Я разочаровал очень много людей, которые важны для меня, включая мою семью, партнеров по команде и друзей. С самого первого дня, когда я вышел на лед в «Вашингтоне», клуб и болельщики были для меня и моей семьи чем-то особенным. Я чувствую себя абсолютно ужасно из-за того, что подвел людей. Я понимаю, что единственный способ вернуться – это попробовать взять ситуацию под свой контроль».