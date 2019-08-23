Евгений Кузнецов
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#Евгений Кузнецов #НХЛ #Хоккей #Вашингтон

Кузнецов пропустит Олимпиаду, но продолжит играть в НХЛ. Там он пройдет образовательную программу

23 августа 2019, 17:35

Сегодня ИИХФ на официальном сайте объявила о дисквалификации Евгения Кузнецова. Причина – положительная допинг-проба, взятая во время чемпионата мира. Если быть точнее – 26 мая, когда Россия играла в матче за третье место против Чехии.

Примечательно, что незадолго до этого в социальных сетях появилось видео, в котором Кузнецов сидит в компании знакомых, рядом с ним – бутылки из-под спиртного, две дорожки белого порошка и скрученная в трубочку купюра.

Тогда Кузнецов сказал, что не имеет отношения к наркотикам и что видео было снято не во время ЧМ, а сразу же после победы «Вашингтона» на Кубке Стэнли. Еще Кузнецов извинился перед болельщиками «Вашингтона» за этот инцидент.

Pavel Paprskar/Global Look Press

«Вашингтон» эти объяснения принял. На официальном сайте команды вышло заявление: «Вдобавок к нашему собственному расследованию мы встретились с Евгением, чтобы обсудить видео, которое было распространено в социальных сетях. Мы разочарованы его присутствием на видео, но принимаем его объяснения и извинения за то, что он оказался в неблагоприятной ситуации. Евгений – потрясающий игрок и активный член организации. Ожидаем, что он извлечет уроки из этого и поддержит свои собственные стандарты и стандарты организации».

Что значит эта дисквалификация

Как писал журналист Василий Конов, отказавшись от вскрытия пробы В, Кузнецов фактически признал свою вину. Кажется, это правда. Президент ИИХФ Рене Фазель сказал: «Кузнецов еще может подать апелляцию на решение – о действиях игрока надо у него спрашивать, но я не знаю, есть ли в этом смысл. Он отказался от вскрытия пробы «Б» – это его решение».

ИИХФ курирует международные и европейские соревнования. Таким образом, дисквалификация распространяется на четыре чемпионата мира (с 2020 по 2023) и Олимпиаду-2022 в Пекине. Кроме того, Кузнецов не сможет сыграть ни в одном европейском чемпионате (включая КХЛ).

imago sportfotodienst/Global Look Press

Кузнецов не останется без хоккея

В 2015-м в НХЛ уже был бум, связанный с употреблением кокаина. Тогда разные источники сообщали, что по меньшей мере 20 хоккеистов (в том числе и представляющие топ-клубы) замечены за принятием запрещенного вещества. У TSN есть огромное расследование на эту тему. В нем приводятся слова вице-комиссионера НХЛ Билла Дэйли: «Наркотики – это зло. Мне трудно представить, что профессиональные спортсмены будут принимать эту гадость. Если это вдруг так, то наш долг – оказать им помощь».

В том же тексте TSN было отмечено: в случае публичного объявления о положительной допинг-пробе хоккеиста Лига обяжет его пройти необходимые курсы реабилитации. При этом хоккеист сможет выходить в это время на лед. Эта акция также распространяется, когда пробы положительны на запрещенный препарат, но не было никакой огласки. В таком случае Лига связывается с хоккеистом и предлагает помощь. Все это происходит анонимно (настолько, что об этом может не знать даже клуб, но сейчас это очень трудно представить).

В истории НХЛ есть несколько случаев, когда игроки выходили на лед после того, как их пробы были положительны на кокаин. Самый свежий – Райан Мэлоун. В апреле 2014-го, когда он играл за «Тампу», полиция остановила его после того, как он нарушил правила ПДД. Первичный анализ обнаружил в его крови небольшое содержание кокаина. Более того, полицейские нашли пакетик с несколькими граммами кокаина в кармане Мэлоуна.

Дэйли комментировал этот случай: «Мы встретились с Мэлоуном, задали ему ряд важных вопросов. Его ответы нас устроили, и мы не наложили на него никакие санкции». Сам Мэлоун судился по этому поводу и не признавал своей вины. После судебных слушаний Мэлоун половину сезона выступал на высоком уровне.

ZUMAPRESS/Global Look Press

ИИХФ дисквалифицировала Кузнецова на четыре года, но это не значит, что Кузнецов приостановит карьеру до 12 июня 2023 года. НХЛ уже выпустила официальный пресс-релиз по бану Кузнецова. Главные моменты:

  • В Лиге кокаин не считают веществом, повышающим уровень игрока. Зато считается болезнью, от которой должны избавляться все игроки, страдающие ею.
  • НХЛ поощряет действия Кузнецова: он сотрудничает с Лигой по этому вопросу.
  • Кузнецов пройдет официальную образовательную программу от НХЛ.
  • Кузнецов встретится с комиссионером НХЛ Гэри Беттмэном перед началом тренировочного лагеря-19/20.
  • Пока что НХЛ не даст никаких комментариев по этому делу. Следующие будут только после встречи Беттмэна и Кузнецова.

Все указывает на то, что Кузнецов не останется без хоккея на четыре года. «Вашингтон» и игрок выпустили совместное заявление. Клуб разочарован, но сделает все, чтобы помочь игроку.

Кузнецов же сказал: «Я принимаю это наказание. Очень тяжело не надевать эту форму четыре года. Я разочаровал очень много людей, которые важны для меня, включая мою семью, партнеров по команде и друзей. С самого первого дня, когда я вышел на лед в «Вашингтоне», клуб и болельщики были для меня и моей семьи чем-то особенным. Я чувствую себя абсолютно ужасно из-за того, что подвел людей. Я понимаю, что единственный способ вернуться – это попробовать взять ситуацию под свой контроль».

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