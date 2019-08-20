Стивен Колкер
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#Стивен Колкер #Футбол #АПЛ #Ливерпуль #Тоттенхэм #КПР

Алкоголизм, депрессия и проигранные деньги – такой тоже может быть жизнь профессионального футболиста

20 августа 2019, 20:10
Дмитрий Письменский

Карьера британского защитника Стивена Колкера вряд ли станет сценарием для спортивной драмы. Преодоление себя после травмы, хет-трик (или покер) в решающем матче – всего этого не было. Жизнь сделала судьбу Колкера жесткой и трудной: после травм он играл только хуже, а главный покер в жизни увидел со скамейки – в декабре 2012-го Стивен наблюдал, как Ибрагимович заваливает Харту четыре.

На поле Колкер – достаточно заурядный персонаж. Талантливый, но перегоревший, каких множество. За пределами игры разворачивается сюжет, далекий от спортивного: Стивен страдал алкоголизмом, игроманией и всерьез думал о суициде. Его били приступы паники – примерно такие, как у некоторых звезд НБА. Колкер справился, но перед этим провел несколько тяжелых лет. Звездную карьеру уже не построить, хотя когда-то он радовал такими видео.

Жил рядом с казино – так все и закрутилось

Проблемы Колкера начались еще в 2011-м, когда «Тоттенхэм» отправил его в аренду в «Бристоль Сити». Стивен поселился в центре города, а квартал, в котором он жил, был насыщен ночными клубами и казино.

Изначально Колкер ходил туда из интереса, но быстро подсел на азартные игры. По словам Стивена, на зарождение игромании повлияли два фактора: деньги, которых у него никогда не было, и страсть к чувству победы. Успехи в футболе не приносили Колкеру кайфа, поэтому он заменил его азартными играми.

«Я был зависим от попыток победить систему, потому как убедил себя, что есть какая-то система, и я смогу ее победить. Вы никогда не можете оглянуться и понять, почему вы это делали», – вспоминал Колкер. Однажды кто-то из сотрудников клуба увидел Стивена в казино глубокой ночью и рассказал об этом тренеру.

Карательных мер не случилось. Коуч заявил, что все происходящее за футбольным полем – личное дело игроков. Главное, чтобы это не мешало им играть. Снисходительность тренера дала Колкеру чувство еще большей свободы. Он продолжил регулярные посещения казино и сливы огромных сумм:

«Азартные игры были каждый день. Но выигрывал я естественно не всегда, и скоро ко всем моим демонам прибавилась боль от потери денег вместе с позором и чувством вины», – карты помогали Колкеру заглушить обиду от нереализованных амбиций. Он чувствовал, что играет не на уровне футболистов основы.

Valentin Wolf/Global Look Press

Спустя годы Стивен вспоминал, что еще в детстве у него появились проблемы с восприятием мира и ощущением себя: «Тревога… Мне всегда нужно было что-то, чтобы справиться с ней. Футбол был моим побегом от реальности в детстве, но все изменилось, как только я попал в первую команду в подростковом возрасте и внезапно понял, сколько в профессиональном футболе давления. Моим способом справиться с ним даже на ранних этапах карьеры стал азарт. Я – игроман».

Одно решение изменило всю карьеру

После года в «Бристоле» Колкера сослали в «Суонси» – он просто бесцельно слонялся по маленьким клубам. Переход в «Суонси» не решил проблем с алкоголем и казино, а летом 2013-го «Тоттенхэм» попрощался с Колкером. Во время отпуска на Багамах Стивен встретился с президентом клуба. Тот сходу высказал все претензии: «То, что ты творишь, – невероятно. Либо разберись в себе, либо уходи, но я уверяю тебя – если ты уйдешь, это не будет движение вверх».

В июле «Кардифф» и «Тоттенхэм» согласовали трансфер Колкера. Там все начиналось удачно: Стивен получил капитанскую повязку, забил несколько ключевых мячей и на время забыл об алкоголе и казино. Тренер клуба Марти Маккей знал, что у Колкера есть проблемы с психикой, но постоянно убеждал его в важности для команды.

К декабрю волшебство Маккея закончилось, и «Кардифф» начал тонуть. Тренера уволили, что сильно сказалось на Колкере. Желание пить и играть вернулось еще за пару недель до увольнения. Как только Маккей покинул «Кардифф», Стивен сорвался:

«Еще до того, как мы сыграли первую игру без Маккея, я убедил себя в том, что все пропало, и вновь начал пить. Это катастрофическое мышление, но вот таким человеком я был». Чтобы разгрузить зарплатную ведомость, вылетевший «Кардифф» продал Колкера всего через год после подписания.

imago sportfotodienst/Global Look Press

Новым клубом Стивена стал КПР. Перезапуск карьеры провалился уже во второй игре сезона, когда КПР приехал на «Уайт Харт Лейн» и получил от «Тоттенхэма» четыре. «Это чувство, когда я уходил с поля и понимал, что где-то там, на трибунах, сидит Леви, думая: «Я так и знал». Оно просто убило меня», – Колкер погрузился в глубокую депрессию. После разгрома он понял, что зря уходил из «Тоттенхэма» — в 2013-м гордыня и глупость победили желание переосмыслить собственные ошибки.

Не мог вспомнить, где гулял позавчера

Ошибочный трансфер стал лишь частью загонов Колкера. Он страдал после поражений и чувствовал себя уничтоженным. На нервы давили и фанаты клуба. Они не знали о психических проблемах Колкера, а потому постоянно напевали оскорбительные кричалки. Сам Колкер тоже винил себя в проблемах команды.

«Я не мог спать, беспокоился о том, что произошло. Единственным облегчением становился алкоголь. Он временно затмевал голоса в моей голове – сомнения, ненависть к себе, но я был слишком плох физически после таких алкосессий, чтобы нормально тренироваться. Я ничего не помнил. Я мог проснуться в понедельник, не помня, что случилось в субботу вечером», – рассказывал Колкер об этом времени.

По утрам телефон Колкера разрывался от сообщений: мимолетные знакомые присылали ему фото и видео с тусовок. Дни Колкера все чаще начинались в полицейском участке. На видеозаписях с драками и погромами Колкер не узнавал себя – не хотел верить, что опустился так низко.

Его регулярно выводили охранники баров и казино — пьяный Колкер буянил и приставал к людям. Иногда он просаживал в карты все имевшиеся деньги и не мог оплатить выпивку. В таких случаях клубные вышибалы пугали его ультиматумом: либо он уходит по-хорошему, либо видеозаписи с его ненормальным поведением улетают в СМИ.

К проблемам с законом прибавились неполадки в отношениях. Девушка Колкера тяжело переживала смерть матери и часто задумывалась о разрыве с Колкером – ей не хотелось существовать в обществе алкоголика и игромана. Он месяцами не видел сына – тот жил с матерью, которая ушла от Колкера сразу после рождения ребенка.

wolfstone-photo/Global Look Press

Съездил в Африку – изменил отношение к миру

2016-й год дал Колкеру надежду на исправление ситуации. Он давно мечтал посетить Сьерра-Леоне – африканскую страну, которая была родиной его деда. Уровень жизни в этом небольшом государстве уже давно пробил дно. Сьерра-Леоне занимает 183-е место по средней продолжительности жизни (51 год) и лидирует по числу умирающих младенцев.

В стране уже 30 лет функционирует гуманитарный фонд ActionAid. Сотрудники фонда занимаются борьбой с бедностью, содействием образованию и правовой защитой женщин. Ознакомиться с работой фонда Колкеру посоветовал Крейг Беллами. Идея благотворительности мгновенно зацепила Колкера.

Он предложил финансовую помощь школе на севере страны. Шесть месяцев Колкер собирал пожертвования в Англии – за полгода накопилась сумма в 26 тысяч фунтов. Еще 50 тысяч Стивен вложил сам. Летом того же года он отправился в Сьерра-Леоне и лично увидел ужасную жизнь местных:

«Мы говорим про заброшенную деревню, без телефонов и других средств связи. Это будто скачок во времени на 200 лет назад. У них нет ничего, кроме того, что они выращивают или делают своими руками – и они хотели отдать мне это. Школа для них как луч света. Дети каждый день просыпаются в 6 утра с желанием идти учиться».

Главное воспоминание Колкера – первая ночевка в Сьерра-Леоне. По словам местных, для Стивена приготовили «лучший дом в деревне», но ожидания сильно отличались от печальной правды. Стены и потолки были усыпаны пауками и тараканами, а о горячей воде жители просто не слышали – такого холодного душа в жизни Колкера не было никогда.

Местные дети не видели телефонов – их забавлял собственный вид на экране смартфона. Еще сильнее Стивена зацепила история девушки по имени Элизабет. Ее мать, тетю, брата и еще четырех родственников убил вирус Эболы. Девушка бросила учебу и сфокусировалась на уходе за младшими братьями. Больше всего Колкера удивило отношение односельчан – они превратили Элизабет в изгоя:

«Люди считают, что, раз их коснулась Эбола, то не стоит идти рядом с ними. Это не так, но кто же способен объяснить? Когда Элизабет вернулась домой, потеряв всех, кто был рядом, нашлась всего одна семья через дорогу, что поздоровалась с ними».

Поездка в Сьерра-Леоне вдохновила и изменила Колкера. В интервью The Guardian он рассказывал, что после визита в Африку смотрит на жизнь иначе: «Я лучше чувствую свои желания и потребности: я задаюсь вопросом, скажем, нужна ли мне эта рубашка за 200 фунтов или это всего лишь прихоть. Я знаю, звучит упрощенно, но все эти годы я жил в пузыре. Потраченные мною на школу 50 тысяч фунтов гораздо ценнее всего, что я покупал до этого».

КПР

Новые неудачи и мысли о самоубийстве

После неудачных аренд в «Саутгемптоне» и «Ливерпуле» Колкер вернулся в КПР. Начало сезона-16/17 выдалось неплохим, но в матче с «Барнсли» Стивен получил травму паха, которую скрыл от врачей. Четыре недели он играл с болью и боялся даже подумать о лечении: «Я был обязан КПР и хотел показать все на что способен, но был слишком наивным, думая, что смогу работать со стиснутыми зубами».

Из-за позднего обращения к врачам команды повреждение Колкера усугубилось. Он провел в медкабинете всю первую половину сезона. Зимой у футболиста появился вариант с переходом в «Локомотив», но трансфер сорвался. Представители «Локо» объяснили это дерзкими требованиями игрока: якобы Колкер, которому предлагали аренду, последующий выкуп и 30 тысяч фунтов в неделю, захотел полноценный трансфер и 100 тысяч в неделю.

Иное мнение было у Колкера. Он изначально считал вариант с переездом в РПЛ неразумным: «КПР и мой агент пытались подтолкнуть меня к переходу в «Локомотив» в январе, говоря о том, что это будет новое начало. Часть меня думала, что деньги, которые они дают, могут решить мои проблемы, но как Россия поможет мне справиться с самим собой?

Я понятия не имел, как я буду справляться со своими демонами, если окажусь в Москве травмированным, и я предчувствовал приближение катастрофы. Менеджер Холлуэй на самом деле хотел, чтобы я остался. В его кабинете я был близок к тому, чтобы расплакаться. Тогда он сказал: «Как кому-то могла прийти в голову идея отправить тебя в Россию в таком состоянии? Тебе нужно лечиться».

Одной из причин несостоявшегося перехода стал декабрьский дебош Колкера. После возвращения из Африки он не прикасался к алкоголю и картам, но в конце года все же сорвался. Пьяный Колкер попал в участок за попытку разнести голову кому-то из прохожих.

КПР

На суде он признал вину, но благодаря качественной работе адвоката отделался штрафом. Тогда Колкера впервые посетили мысли о самоубийстве. Жизнь казалась полнейшим тленом, и он не видел вариантов решения всех накопившихся проблем: «В тот период я много думал о самоубийстве. Темное время.

Я смог уцепиться лишь за моего сына и все то хорошее, что я делал в Сьерра-Леоне – то, что заставляло меня поверить в себя. Я полагаю, что потерял 70% всего, что заработал в попытках поймать удачу в казино. Когда вы теряете такую сумму, зная, что есть много людей, которым эти деньги могли бы спасти жизнь… Не было другого выхода, кроме как уйти».

Помогла только специальная клиника

В начале 2017-го Колкер завязал с казино и сосредоточился на алкоголе: он помогал Стивену отрываться от давящей реальности. Постоянные пьянки привели к лишению прав – 12 марта Колкера оштрафовали на 12 755 фунтов за отказ пройти алкогольный тест и лишили прав на полтора года.

Тот день стал одним из важнейших в жизни Колкера. 12 марта он осознал, что погряз в проблемах настолько, что теперь нуждается в помощи психологов. И это было еще одно признание давней ошибки.

Дело в том, что еще в 2011-м «Тоттенхэм» предлагал Стивену посетить клинку Sporting Chance – британскую благотворительную организацию, созданную бывшим капитаном «Арсенала» и сборной Англии Тони Адамсом для помощи по лечению наркомании, алкоголизма и восстановлению здоровья.

Тогда Колкер отклонил предложение по двум причинам. В среде футболистов визит к психологу считается проявлением слабости – если кто-то из игроков говорит о возможном посещении врача, его чаще всего подначивают «выйти и все доказать на поле». Страх быть осмеянным был лишь половиной проблемы – Колкер понимал, что если серьезно возьмется за лечение, то надолго выпадет из состава. Возвращать в основу реабилитировавшегося психа никто не станет, а потом Стивен предпочел врачам океан из виски.

imago sportfotodienst/Global Look Press

Спустя шесть лет кошмара он осознал необходимость лечения: «Я обратился к специалисту, и он диагностировал у меня депрессию и постоянную тревогу. Он назначил медикаменты, и мы установили план, который поможет мне разобраться в себе и успокоиться».

Фанаты считали, что Колкера распустили большие деньги – из-за них он стал алкоголиком и игроманом. Стивен с этим не согласен – после нескольких лет в казино купюры стали для него злом, продлевающим агонию.

В рамках реабилитации Колкер занялся благотворительностью – он много путешествовал по Африке и Индии, помогая детским домам и приютам. Стивен посещал занятия клуба анонимных алкоголиков и игроманов и много общался с Кларком Карлайлом – защитником КПР, страдавшим от похожих проблем. 

Футболист напичкал расписание всевозможными тренировками и регулярными походами в бассейн. Оставшись без прав, Колкер отказался от такси и пересел на автобусы. Алкоголь и жирную пищу сменили молоко и шпинат – уходя от прошлого, Стивен перешел на правильное питание.

Несмотря на футбольный регресс (сменил «Абердин» на «Антальяспор»), Колкер выбрался из ямы алкоголизма и игромании. Будущее без проблем теперь выглядит гораздо реальнее – об этом говорит сам Стивен:

«Я чувствую себя хорошо психологически и хочу показать людям, в том числе моему сыну, на что я действительно способен. Где бы ни появилась возможность проявить себя, я просто буду благодарен, что я снова жив».

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