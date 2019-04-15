Тайгер Вудс пережил развод, боль и депрессию. А в 43 года вернулся и выиграл главный турнир мира
Тайгер Вудс – самый знаменитый гольфист XXI века, который возглавлял мировой рейтинг 683 недели (рекорд) и 15 раз выигрывал турниры «Мэйджор». Долгое время он был лидером рейтинга доходов журнала Forbs среди спортсменов, имея миллиардное состояние. Но если прошлое десятилетие Вудс провел успешно и триумфально, то в этом, напротив, было много неприятностей.
● В 2009 году он попал в ДТП – врезался сначала в пожарный гидрант, а затем в дерево недалеко от дома.
● На следующий год развелся с женой: «Нам грустно, что наш брак распался. Мы желаем друг другу счастья». Они шесть лет прожили вместе, жена родила ему дочь и сына, но семья разрушилась из-за измен Вудса. Ему даже пришлось лечиться от сексуальной зависимости. По данным СМИ, за годы измен у Вудса было около 120 женщин.
Вудс собрал 40 человек (среди них не было жены) и признался публично: «Я человек, я не идеален. Я не был верным мужем. У меня были романы, и я обманывал жену. Сделанное мной неприемлемо. Я причинил боль жене, детям, матери, родителям жены, навредил своему благотворительному фонду и разочаровал людей, которые брали с меня пример». Жена согласилась не разводиться, но пока не подрастут дети, Вудс не должен был уезжать из страны в одиночку.
Возможно, на поведение Вудса повлияли детские травмы. Когда он был подростком, отец изменял матери. Родители тогда не развелись, но вместе уже не жили.
● В 2015 году на этапе кубка мира по горным лыжам, где выступала его подруга Линдси Вонн, во время награждения один из фотографов случайно ударил Вудса камерой по лицу.
● В 2017-м – арест за вождение в нетрезвом виде. К этому времени Вудсу четырежды делали операцию на позвоночнике. В тяжелый период восстановления у гольфиста пропал сон из-за частых болей, а потом развилась депрессия. Полицейские обнаружили на шоссе «Мерседес» с повреждениями. Двигатель работал, а за рулем спал пристегнутый Тайгер Вудс. Кстати, тест на алкоголь был отрицательным. По мнению самого Вудса, виноваты лекарства, чья смесь подействовала настолько негативно.
Справившись со своими проблемами, Вудс понемногу возвращался. Например, осенью 2018-го он впервые за пять лет выиграл официальный турнир.
«Было сложно не расплакаться перед последней лункой. Я получал удовольствие от каждого момента, нужно было просто взять себя в руки и выполнить удары. Не верится, что мне это удалось. Последние годы вообще были не слишком легкими», – заявил тогда спортсмен.
В ноябре того же года он организовал матч против своего главного конкурента по 2000-м – Фила Микельсона с призовым фондом в $9 миллионов. Причем организация была похожа на все то, что предваряет поединок UFC: трэшток, битва взглядов, даже показ через pay-per-view. Микельсон в итоге победил.
А у Вудса состоялся куда более серьезный успех 14 апреля 2019-го. Он выиграл USMasters, который до этого покорялся ему аж в 2005 году.
Теперь в 43 года Вудс – пятикратный победитель «Мастерс». Похоже, проблемы позади.
Он снова лег в клинику. На этот раз, чтобы освободиться от зависимости от лекарств.
Кроме того, Вудс посещал базу ВМС в Северной Каролине, где проходил подготовку на вступление в подразделение «Морских котиков» – элитного американского спецназа. Туда его не взяли: добровольцами могут пойти люди не старше 28 лет, хотя Вудс очень хотел попасть в спецназ. Здесь снова уместно упомянуть об отце Вудса, который был спецназовцем и участвовал во вьетнамской войне. Отец умер от рака в 2006 году.