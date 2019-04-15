Тайгер Вудс пережил развод, боль и депрессию. А в 43 года вернулся и выиграл главный турнир мира

Тайгер Вудс – самый знаменитый гольфист XXI века, который возглавлял мировой рейтинг 683 недели (рекорд) и 15 раз выигрывал турниры «Мэйджор». Долгое время он был лидером рейтинга доходов журнала Forbs среди спортсменов, имея миллиардное состояние. Но если прошлое десятилетие Вудс провел успешно и триумфально, то в этом, напротив, было много неприятностей.

● В 2009 году он попал в ДТП – врезался сначала в пожарный гидрант, а затем в дерево недалеко от дома.

● На следующий год развелся с женой: «Нам грустно, что наш брак распался. Мы желаем друг другу счастья». Они шесть лет прожили вместе, жена родила ему дочь и сына, но семья разрушилась из-за измен Вудса. Ему даже пришлось лечиться от сексуальной зависимости. По данным СМИ, за годы измен у Вудса было около 120 женщин.

Вудс собрал 40 человек (среди них не было жены) и признался публично: «Я человек, я не идеален. Я не был верным мужем. У меня были романы, и я обманывал жену. Сделанное мной неприемлемо. Я причинил боль жене, детям, матери, родителям жены, навредил своему благотворительному фонду и разочаровал людей, которые брали с меня пример». Жена согласилась не разводиться, но пока не подрастут дети, Вудс не должен был уезжать из страны в одиночку.

Возможно, на поведение Вудса повлияли детские травмы. Когда он был подростком, отец изменял матери. Родители тогда не развелись, но вместе уже не жили.