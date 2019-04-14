Гора из «Игры престолов» – главный силач мира. Он поднимает 501 кг, таскает грузовики и очень (очень!) много ест
В «Игры престолов» его персонаж самый жестокий
Он изнасиловал целую семью, а лицо брата засунул в жаровню. Он же совершал преступления на войне и жестоко убивал. Все это Грегор Клиган – герой сериала «Игра престолов».
Из-за размеров его тела и проявления агрессии Клигана там называют Горой. Битва за трон проходила без его прямого участия, но Гора раскрылся в одном из запоминающихся эпизодов саги. Схватка с принцем Оберином пока остается главной сценой с участием его персонажа.
В ней Оберин представляет Тириона Ланнистера, но имеет и собственный интерес – месть Грегору за изнасилование его сестры. Их бой ищите в восьмой серии четвертого сезона, но без спойлеров не обойтись. Гора до восьмого сезона все-таки дожил.
На фото – исландский спортсмен и актер Хафтор Бьернссон. Он исполняет роль Горы с начала четвертого сезона. По параметрам Бьернссон идеально подходит для игры такого персонажа. Он мощный, сильный и очень большой.
Важно, что до восьмого сезона Бьернссон играл без дублера во всех сценах, но дальше ему понадобилась помощь. «Это был самый тяжелый сезон «Игры престолов» из всех, где я снимался. И морально, и физически», – уже рассказал Бьернссон.
Он не скрывает, что готов и дальше участвовать в проектах уровня «Игры престолов», но по характеристике будущего персонажа у Хафтора размытые мысли: «Я определенно мог бы снова увидеть себя плохим парнем, но обязательно попробую снова стать хорошим, если получу такую возможность».
Ушел из баскетбола, чтобы побить рекорд в становой тяге
UPD: У Бьернссона новый рекорд в становой тяге – 501 кг.
В обычной жизни Хафтор Бьернссон стал успешным спортсменом, но едва ли в нем узнается бывший баскетболист. Начиналось все именно с баскетбола, где Бьернссон дорос до профессионалов. До 20 лет Хафтор сменил три исландские команды – везде его использовали на позиции центрового.
С баскетболом Бьернссон завязал после сезона-2007/08. Сначала он играл с травмой лодыжки, которую временно исправили на операции, но окончательно так и не решили.
Кажется, что это два разных человека, но в 17 лет Хафтор вообще не напоминал спортивного тяжеловеса. Набирать вес мешал как раз баскетбол.
Предыдущий лучший результат тоже принадлежал ему, но считался на два кг меньше. ArnoldStrongmanClassic-2019 Хафтор выиграл уже во второй раз, а до этого стал первым в истории, кто взял титул сильнейшего в мире и в Европе за один год.
«Я сильно повредил лодыжки и делал операцию. Во второй раз я устроил перерыв в баскетболе, чтобы нога зажила. Тогда я мог тренироваться больше. Я просто влюбился в весы, влюбился в тяжелые тренировки. Еще я довольно быстро набирал вес, становился сильнее, видел результаты», – говорил Хафтор в интервью GQ.
Бьернссон хорошо потренировался и перешел в соревнования стронгменов. В марте 2019-го исландец установил мировой рекорд на турнире ArnoldStrongmanClassic в дисциплине становая тяга – теперь это 474 кг.
Девушка ведет блог и рассказывает в инстаграме о занятиях фитнесом (часто совместных), а их отношения характеризует красивыми любовными фразами. Например, вот: «С нетерпением жду возможности забрать этого большого парня на всю оставшуюся жизнь».
Хотя красивая совместная фотография иногда превращается в целую проблему.
Популярность: бой с Конором, съемки в поп-клипе
Хафтор мог бы найти себя в любом виде спорта. Ему предлагали контракт в НФЛ, а в 2015-м Бьернссон проводил спарринг с Конором Макгрегором. Уже тогда исландец давил на Конора собственной мощью.
«Он пытался меня ударить. Я ничего не чувствовал. Конор считает себя победителем, но не знает, что мне было легко с ним. Впереди у него был бой, перед которым я не хотел его сломать», – охарактеризовал Бьернссон их мини-схватку.
Да, 2018-м Бьернссон официально стал самым сильным человеком в мире. Он наконец-то победил на турнире Worlds Strongest Man, где стабильно входил в тройку с 2012 года.
Там определяют победителя по состязаниям в пяти турах. Силачи тащат грузовики и части самолетов, носят автомобили, приседают с большим весом.
Обычный человек никогда с таким не справится, если не будет постоянно работать над собой. Хафтор постоянно поддерживает собственный вес, который сейчас варьируется рядом с цифрой в 200 кг. В день он ест по шесть-восемь раз, принимает добавки и занимается в спортзале.
В день он получает более 11 тысяч калорий: в рацион Бьернссона обязательно входит пара десятков яиц, говядина и много картофеля. Еще Хафтор ест бананы и фрукты, а за его питанием следит личный диетолог. «Если ты не ешь, то не растешь», – раньше говорил Бьернссон, но сейчас мыслит еще масштабнее.
«Сначала я ел практически все. Пицца, паста – что угодно, чтобы сделать себя больше. Теперь я осознаю, что я вкладываю в свое тело. Мое мышление изменилось. Думаю о том, что я могу съесть, чтобы стать лучшим спортсменом, а не просто выглядеть больше», – выдал Хафтор журналу Men’sHealth.
Выше жены на полметра
Бьернссон счастлив в отношениях, но их появление тоже связано с его увлечением. Канадка Келси Хенсон работала официанткой в ресторане, а Хафтор приехал в ее город на шоу силачей. Келси сразу понравилась Бьернссону, а сама она узнала его по «Игре престолов». Сфотографировались, Беорссон назвал ее красавицей – все и закрутилось.
Тут важно, что рост Хафтора составляет 206 сантиметров, а у Келси – всего 158. Поклонники актера давно смеются над разницей в их размерах, а Келси отвечает на это с юмором: «Когда мы хотим поцеловаться, он наклоняется, а я запрокидываю ногу. Или ему просто нужно взять меня».
В октябре 2018-го Хафтор и Келси поженились, из-за чего получили новую порцию шуточных наездов. Теперь уже голову Келси сравнивали с рукой Хафтора – даже тут она в явном проигрыше. «Любовь подвластна любому размеру», – считает Бьернссон. В одном из интервью Келси рассказала, что уместилась в штанине его джинсов.
Видео спарринга с участием Бьернссона и Конора посмотрели больше 47 миллионов человек. С того времени узнаваемость Хафтора только росла. В инстаграме у него 2,2 миллиона подписчиков, а в разных проектах Бьернссону предлагают новые роли.
Бьорнссон снимался у Кэти Перри в баскетбольном клипе-комедии, играл в шведском фильме «Зона 261», а еще был одним из звездных героев фильма «Кикбоксер: Возмездие». Учитывая его новые успехи в спорте, интерес к Хафтору скоро еще больше возрастет.