Гора из «Игры престолов» – главный силач мира. Он поднимает 501 кг, таскает грузовики и очень (очень!) много ест

На фото – исландский спортсмен и актер Хафтор Бьернссон. Он исполняет роль Горы с начала четвертого сезона. По параметрам Бьернссон идеально подходит для игры такого персонажа. Он мощный, сильный и очень большой.

Важно, что до восьмого сезона Бьернссон играл без дублера во всех сценах, но дальше ему понадобилась помощь. «Это был самый тяжелый сезон «Игры престолов» из всех, где я снимался. И морально, и физически», – уже рассказал Бьернссон.

Он не скрывает, что готов и дальше участвовать в проектах уровня «Игры престолов», но по характеристике будущего персонажа у Хафтора размытые мысли: «Я определенно мог бы снова увидеть себя плохим парнем, но обязательно попробую снова стать хорошим, если получу такую возможность».

Ушел из баскетбола, чтобы побить рекорд в становой тяге

UPD: У Бьернссона новый рекорд в становой тяге – 501 кг.

В обычной жизни Хафтор Бьернссон стал успешным спортсменом, но едва ли в нем узнается бывший баскетболист. Начиналось все именно с баскетбола, где Бьернссон дорос до профессионалов. До 20 лет Хафтор сменил три исландские команды – везде его использовали на позиции центрового.

С баскетболом Бьернссон завязал после сезона-2007/08. Сначала он играл с травмой лодыжки, которую временно исправили на операции, но окончательно так и не решили.

Кажется, что это два разных человека, но в 17 лет Хафтор вообще не напоминал спортивного тяжеловеса. Набирать вес мешал как раз баскетбол.