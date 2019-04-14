Кто такой Дастин Порье – новый соперник Хабиба: собирал орехи на плантации, помогал детям, ругался с UFC
Дастин Порье победил Макса Холлоуэя и стал временным чемпионом UFC в легком весе. После победы он вызвал на бой дисквалифицированного за разборки с Конором Макгрегором Хабиба Нурмагомедова: «Парень, соберись. Теперь есть пояс, за который мы можем подраться».
«Увидимся в сентябре», – ответил Хабиб в твиттере. Глава UFC Дэйна Уайт все подтвердил: осенью нас ждет титульный бой Нурмагомедов – Порье.
Вот что надо знать о новом сопернике Хабиба.
Собирал орехи на плантации и работал в экологической службе
В 18 лет Порье остался совсем без денег: просить у родителей – стыдно, а тренироваться и гулять – хочется. Дастин нашел объявление в газете и устроился на работу сборщиком орехов и фруктов на плантации в Южной Флориде.
Он трудился в жару и получал выговоры за то, что горстями ел орехи. После – попал в экологическую службу и собирал по городу алюминиевые банки. «Не думаю, что мне стоит жаловаться, потому что людям достается и более сложный жребий», – объясняет Порье.
У него есть татуировка, сделанная в 14 лет
Просто посмотрите на него без майки: руки и грудь бойца забиты множеством тату. Первая появилась на теле, когда он еще учился в школе (кстати, он не осилил девять классов). На груди у Порье есть две татуировки с японской символикой.
«Оглядываясь назад, рад, что не заразился никакими сумасшедшими болезнями из-за сделанных тату. Мне повезло», – рассказывает Порье. С новыми он сильно не спешит и набивает их по настроению.
А еще – благотворительный фонд, который помогает школе
После майского боя с Эдди Альваресом (судья остановил поединок во втором раунде) Порье выставил свою экипировку на аукцион. Стартовая цена за перчатки, шорты, футболку и прочую мелочь – тысяча долларов. Вещи продали почти за восемь, которые пошли в благотворительный фонд бойца.
Организация The Good Fight Foundation появилась в апреле 2018 года и помогает средней школе в городе Лафайет, в которой учился спортсмен. Вырученные деньги пошли на покупку компьютеров, программного обеспечения и рюкзаков для ребят.
Вместе с женой делает много добрых дел. Например, строит детскую площадку для детей с ограниченными возможностями
Пара делает это в честь семилетнего Аарона Хилла, который в октябре 2017 года умер от редкой болезни мозга. Он очень хотел игровую площадку, но ее не успели построить при жизни мальчика. Тогда об этой истории узнал Дастин и его жена Джоли. Если фонду не хватает средств, пара добавляет деньги из своего кармана.
«Аарон не увидел, как его мечта стала реальностью. Я хотел ее осуществить и построить игровую площадку в его честь», – рассказывает Порье.
Обожает готовить. Даже хочет открыть кулинарное шоу
Порье фанатеет с американского шеф-повара Энтони Бурдена и мечтает запустить свою телевизионную программу про путешествия и еду. «Ужин с бриллиантом» [«бриллиант» – прозвище спортсмена] – хорошее название для шоу, не правда ли?» – смеется боец.
Пока же он регулярно готовит дома и говорит, что может собрать целую поваренную книгу из любимых блюд разных кухонь. Готовка успокаивает и отвлекает его от напряженных тренировок и боев. Как и стрижка газона (серьезно, стрижка газона) во дворе.
Дрался с Конором и проиграл в первом же раунде. Тот бой – поворотный в жизни Порье
Он провел за карьеру 31 бой (пять из них проиграл). Четвертое поражение (и первое в первом же раунде) прилетело от Макгрегора.
Порье всегда подзаряжался эмоциями и считал психологию своей сильной стороной, но в тот раз что-то пошло не так: «Мы стояли за кулисами и готовились выйти. Он бросил улыбку в мою сторону и ткнул пальцем. Не знаю, почему, но меня это реально задело, чувак. У меня голова пошла кругом».
После того боя Порье стал хладнокровным: не боится ни битвы взглядов, ни ухмылок, ни других невербальных заигрываний. После того поединка он больше не поддается на провокации соперника и считает терпеливость главным качеством.
Порье взял пояс, но еще недавно чуть не разорвал контракт с UFC
Еще в феврале спортсмен бомбил гневными твитами и из-за отсутствия боев просил его отпустить. Месяцем ранее он ставил UFC ультиматум и требовал в соперники Конора или Тони Фергюсона, пока не истекла дисквалификация Хабиба.
Соперником Порье должен был стать Эл Яквинта, но при таком варианте он требовал повышения гонорара. Порье обещал уйти в Bellator, а в итоге стал королем в легком весе.
Теперь временный чемпион передает приветы Хабибу: «Полируй чемпионский пояс хорошенько и крепко держи его при себе. Потому что скоро он уедет со мной домой».