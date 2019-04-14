Кто такой Дастин Порье – новый соперник Хабиба: собирал орехи на плантации, помогал детям, ругался с UFC

Дастин Порье победил Макса Холлоуэя и стал временным чемпионом UFC в легком весе. После победы он вызвал на бой дисквалифицированного за разборки с Конором Макгрегором Хабиба Нурмагомедова: «Парень, соберись. Теперь есть пояс, за который мы можем подраться».

«Увидимся в сентябре», – ответил Хабиб в твиттере. Глава UFC Дэйна Уайт все подтвердил: осенью нас ждет титульный бой Нурмагомедов – Порье.

Вот что надо знать о новом сопернике Хабиба.

Собирал орехи на плантации и работал в экологической службе

В 18 лет Порье остался совсем без денег: просить у родителей – стыдно, а тренироваться и гулять – хочется. Дастин нашел объявление в газете и устроился на работу сборщиком орехов и фруктов на плантации в Южной Флориде.

Он трудился в жару и получал выговоры за то, что горстями ел орехи. После – попал в экологическую службу и собирал по городу алюминиевые банки. «Не думаю, что мне стоит жаловаться, потому что людям достается и более сложный жребий», – объясняет Порье.