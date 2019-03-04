Кто такой Забит Магомедшарипов – новая звезда России в UFC
На турнире UFC 235 в Лас-Вегасе россиянин Забит Магомедшарипов пошумел победой над Джереми Стивенсом – по итогам трех раундов судьи отдали преимущество российскому бойцу (29:28). Получилось сочно и достаточно легко: команда Магомедшарипова сообщила, что у их бойца даже не обнаружено царапин.
При этом в рейтинге легковесов (до 65,8 кг) Магомедшарипов находился только на 13-м месте, Стивенс – на шестом. Россиянина ждет дебют в топ-10. Сам он запрограммирован на максимум: «Цель на 2019 год – это чемпионский пояс. И все».
А пока Забит взрывает ютуб: за 8 часов видео боя со Стивенсом собрало больше миллиона просмотров и залетело на первое место в трендах. Теперь Дагестан и вся Россия молится не только на Хабиба.
Забит Магомедшарипов. Кто-кто?
Все правильно: Забит Магомедшарипов – новый монстр UFC из России. 28-летний дагестанец в мае 2017 года подписал контракт с бойцовской организацией и провел с того момента пять боев под ее эгидой – все выиграл.
Магомедшарипов зажег так, что им плотно заинтересовались в USADA [антидопинговое агентство в США]: в 2019 году его четыре раза проверили на допинг, но все пробы оказались чистыми. Он еще не чемпион, но уже собрал о себе множество авторитетных комментариев:
- Главный эксперт и комментатор Джо Роган [комментирует бои с 1997 года]: «Настоящий феномен и будущая суперзвезда».
- Экс-чемпион UFC в легком весе Фрэнки Эдгар – до дебюта Забита в октагоне: «Всесторонне развитый боец. У него нет недостатков. Он станет чемпионом без вопросов».
- Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Витор Белфорт: «Настоящий убийца! Он точно станет чемпионом. Продолжай упорно трудиться и оставайся таким же скромным. Кстати, подстригись уже и оставь только бороду».
Магомедшарипов бомбит статистикой: из 18 поединков в смешанных единоборствах он проиграл только раз. Это случилось в 2013 году на турнире PROFC 47 в бою против Игоря Егорова, когда Забит сдался после болевого приема. С того момента дагестанец не проигрывает шесть лет.
На третий бой в UFC он вышел со сломанной рукой и победил
Да-да, за полчаса до выхода на турнире UFC 223 против Кайла Бочняка Магомедшарипов на разминке сломал правую руку, но никому не сказал. Просто не хотел подставлять тренера и сниматься с боя. Реальный мужик:
«Я не стал говорить об этом никому, потому что выглядело бы так, будто тренер виноват. Решил сказать, что получил травму в бою. Но тренер рассказал, что я травмировался в раздевалке.
Там была комиссия, но я не стал ничего показывать – они могли меня с боя снять. Было больно, но я терпел».
Перелом мешал Магомедшарипову сжимать кулак и бить справа, но он все равно победил общим решением судей.
Главное на турнире UFC 223 случилось позднее: Хабиб Нурмагомедов победил Эла Яквинту и стал первым регулярным чемпионом из России.
Легендарно, но самое мясо выдали именно Магомедшарипов и Бочняк: дагестанец в кровь разбил американцу лицо и получил бонус в размере 50 тысяч долларов за бой вечера.
Последние 10 секунд бойцы в стойке колотили друг друга по головам. Американец рычал, огребал, но не останавливался. Оба выстояли, а потом обнялись. Красавцы.
На месте Бочняка должен был быть другой соперник, но на турнире UFC 223 сразу пятеро отказались выходить в октагон против Магомедшарипова. Кажется, они заранее что-то знали.
Магомедшарипов делает шоу. Получается очень зрелищно
Хабиб крут, но его постоянно упрекают за скучный стиль и усыпляющую борьбу в партере. Магомедшарипов цепляет дерзостью. Кажется, что он герой из Mortal Kombat: дагестанец отвешивает вертушки, бьет ногами с толчком от клетки и лупит по всему корпусу соперника длинными конечностями (рост Забита – 185 см).
Четвертую победу на UFC над Брэндоном Дэвисом Магомедшарипов добыл максимально эффектно. Во втором раунде дагестанец повалил соперника и вытащил на болевой. Забит залез за спину Дэвиса, вцепился в его ногу и потянул на себя. Такое лучше просто увидеть:
UFC назвал этот трюк болевым приемом года. Он называется «Suloev stretch» – в честь умершего от рака бойца Амара Сулоева. Россиянин применил его в 2002 году в поединке с Полом Кахуном и победил.
Вся зрелищность Магомедшарипова – из школы. В детстве Забит занимался футболом (он и сейчас болеет за «Анжи») и кикбоксингом, а в 12 лет попал в школу «Пять сторон света». Там он освоил Ушу-Саньда (в переводе с китайского – «свободный бой») – вид рукопашного боя, а потом стал четырехкратным чемпионом России и по разу выиграл чемпионат Европы и Кубок мира.
Забит сравнил жизнь в школе с тюрьмой: в первый год он каждый день дрался с ребятами, домой его отпускали раз в месяц на один день, все остальное время занимали трехразовые тренировки.
Магомедшарипов не знает английского, но учит язык для повышения популярности
У Забита запоминающаяся внешность. Это отмечает менеджер спортсмена Али Абдель-Азиз: «У него лицо Линкольна и тело Брюса Ли».
В Дагестане Магомедшарипов не может выйти из дома на улицу, чтобы его не атаковали толпы фанатов с просьбами о фото. В США боец только разгоняется: здесь не такое жесткое внимание, а условия тренировок – не хуже, чем на родине.
Забит отмечает, что для роста популярности ему нужно выучить английский язык. У него с этим пока не очень. Но он старается: уже три месяца удаленно учит язык с репетитором из Москвы и в ближайшее время надеется заговорить по-английски.
Пока Магомедшарипову мешают большое количество русскоговорящих людей в окружении и банальная боязнь ошибиться: «Когда появляется камера, чуть паника начинается, не очень удобно. Вот, допустим, если Тимур (Валиев – боец UFC) рядом, мне при нем неловко разговаривать. Стесняешься, если знаешь, что человек рядом понимает, где ты ошибаешься.
А то у нас как? Ошибся – начали смеяться, подкалывать. В США такого нет. Они, если видят, что ты не очень понятно доносишь свою мысль, стараются помочь тебе».
Магомедшарипова хвалит Хабиб, но боя между ними пока не ждите
«Забит и Усман [на турнире UFC 235 стал чемпионом в полусреднем весе, победив Тайрона Вудли; из 16 боев – только одно поражение] – новый уровень в MMA», – написал Хабиб в твиттере.
Нурмагомедову пока не стоит напрягаться из-за напора дерзкого земляка. Забит все понимает сам: «Нет, вряд ли мы с Хабибом встретимся. Переходить в легкий вес пока не собираюсь. Если и перейду, то Хабиб – это чемпион. А там и так есть, с кем подраться».
Магомедшарипов надеется, что после следующего боя с соперником из топ-5 рейтинга его допустят до титульного поединка в полулегком весе. Он пришел за поясом. Два чемпиона UFC из России – почему бы и нет?