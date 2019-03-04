Кто такой Забит Магомедшарипов – новая звезда России в UFC

На турнире UFC 235 в Лас-Вегасе россиянин Забит Магомедшарипов пошумел победой над Джереми Стивенсом – по итогам трех раундов судьи отдали преимущество российскому бойцу (29:28). Получилось сочно и достаточно легко: команда Магомедшарипова сообщила, что у их бойца даже не обнаружено царапин.

При этом в рейтинге легковесов (до 65,8 кг) Магомедшарипов находился только на 13-м месте, Стивенс – на шестом. Россиянина ждет дебют в топ-10. Сам он запрограммирован на максимум: «Цель на 2019 год – это чемпионский пояс. И все».