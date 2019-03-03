Здесь все, что нужно знать об Универсиаде в Красноярске
• На Универсиаде соревнуются студенты, аспиранты и выпускники. Минимальная планка по возрасту – 17 лет, максимальная – 25. Она проходит раз в два года, а зимой в России вообще проводится впервые.
• В этом году приехали спортсмены из 55 стран – это рекорд соревнований. Россию представляют 296 спортсменов.
• Самые известные россияне: двукратный чемпион мира сноубордист Дмитрий Логинов, пятикратная чемпионка Европы по шорт-треку Софья Просвирнова и четырехкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун.
• Универсиада в Красноярске уже началась и продлится до 12 марта. Всего разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта. Впервые добавились спортивное ориентирование и хоккей с мячом.
• Вот все виды, где разыграют медали: биатлон, горнолыжный спорт, лыжные гонки, сноуборд, керлинг, спортивное ориентирование, фигурное катание, фристайл, хоккей с мячом, хоккей с шайбой, шорт-трек.
• Главный объект Универсиады – стадион «Платинум Арена». Он вмещает 7,5 тысяч зрителей и уже принял церемонию открытия. Здесь же пройдет и закрытие соревнований, а еще откатают фигуристы.
• На Универсиаду уже потрачено больше 80 миллиардов рублей. Это в четыре раза больше, чем траты Казахстана на Универсиаду-2017. Олимпиада в Сочи стоила 325 миллиардов.
• Красноярск изменился. Здесь ремонтировали улицы и даже открыли новый терминал международного аэропорта. Деревню Универсиады сделали на месте Сибирского федерального университета. У студентов внеплановые каникулы с 25 февраля по 18 марта.
• Проблемы тоже случились: некоторые дома завесили маскировочными баннерами, а искусственный снег развозили по городу, скрывая черные сугробы. Вместе с Универсиадой в Красноярске неожиданно установилась весенняя погода, поэтому на улицах не везде чисто.
• Талисман Универсиады-2019 – U-Лайка. Эта сибирская собака символизирует верность, дружелюбие и энергию.
• Проведение Универсиады повлияло на другие виды спорта. Матч РПЛ «Енисей» – «Ростов» из-за этого перенесли в Сочи. Домашний стадион «Енисея» временно превратили в пресс-центр для СМИ.
• Первый комплект медалей Универсиады-2019 разыграли в лыжах. В женской индивидуальной гонке на 5 км классическим стилем весь пьедестал заняли российские спортсменки. Победила Алиса Жамбалова.
Полное расписание соревнований можно посмотреть здесь.
Так проходила церемония открытия: