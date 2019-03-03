Здесь все, что нужно знать об Универсиаде в Красноярске

• На Универсиаде соревнуются студенты, аспиранты и выпускники. Минимальная планка по возрасту – 17 лет, максимальная – 25. Она проходит раз в два года, а зимой в России вообще проводится впервые.

• В этом году приехали спортсмены из 55 стран – это рекорд соревнований. Россию представляют 296 спортсменов.

• Самые известные россияне: двукратный чемпион мира сноубордист Дмитрий Логинов, пятикратная чемпионка Европы по шорт-треку Софья Просвирнова и четырехкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун.

• Универсиада в Красноярске уже началась и продлится до 12 марта. Всего разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта. Впервые добавились спортивное ориентирование и хоккей с мячом.

• Вот все виды, где разыграют медали: биатлон, горнолыжный спорт, лыжные гонки, сноуборд, керлинг, спортивное ориентирование, фигурное катание, фристайл, хоккей с мячом, хоккей с шайбой, шорт-трек.

• Главный объект Универсиады – стадион «Платинум Арена». Он вмещает 7,5 тысяч зрителей и уже принял церемонию открытия. Здесь же пройдет и закрытие соревнований, а еще откатают фигуристы.