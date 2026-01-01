Универсиада-2019

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Россия лидирует в медальном зачете Универсиады
#Россия
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Здесь все, что нужно знать об Универсиаде в Красноярске
#Универсиада-2019
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