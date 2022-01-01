Космос

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Как устроена жизнь космонавтов на МКС в невесомости: моются без воды, спят стоя, вместо стирки – утиль в атмосфере
#Космос
К Земле подлетает важная комета – посмотрите на это в прямой трансляции
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#Космос
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Телескоп «Джеймс Уэбб» показал прошлое на 13 миллиардов лет назад – как это возможно
#Джеймс Уэбб
Не пропустите суперлуние – чем оно отличается от обычного полнолуния и когда увидеть в вашем городе
#Космос
Сколько в космосе мусора, откуда он берется, чем опасен и как все это убирать
#Космос
Зачем строить в космосе гигантский щит из пузырей – ученые MIT уверены: это остановит глобальное потепление
#Космос