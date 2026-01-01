Космос

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За полвека изучения Марса человек уже оставил там 7 тонн мусора: но убирать это слишком дорого
#Космос
Как создавался первый искусственный спутник Земли: почему СССР опередил США и что именно спутник принес изучению космоса
#Спутник-1
Зачем NASA специально разбивает зонд за $330 млн об астероид
#NASA
Люди возвращаются на Луну – впервые за 50 лет: для чего и почему все эти годы никому не нужны были высадки
#NASA
Как полнолуние влияет на человека и на природу
#Космос
Как устроена жизнь космонавтов на МКС в невесомости: моются без воды, спят стоя, вместо стирки – утиль в атмосфере
#Космос