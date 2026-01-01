Космос

Инфо
Относительно пустые участки Вселенной, которые лежат вне границ атмосфер небесных тел
Факт
В изначальном понимании греческий термин «космос» (порядок, мироустройство) имел философскую основу
Лента
Материалы
Материалы
За полвека изучения Марса человек уже оставил там 7 тонн мусора: но убирать это слишком дорого
#Космос
Как полнолуние влияет на человека и на природу
#Космос
Как устроена жизнь космонавтов на МКС в невесомости: моются без воды, спят стоя, вместо стирки – утиль в атмосфере
#Космос
К Земле подлетает важная комета – посмотрите на это в прямой трансляции
1
#Космос
1
Не пропустите суперлуние – чем оно отличается от обычного полнолуния и когда увидеть в вашем городе
#Космос
Сколько в космосе мусора, откуда он берется, чем опасен и как все это убирать
#Космос
Все материалы