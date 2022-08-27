Как полнолуние влияет на человека и на природу
Полнолуние наступает раз в 29,5 дня и длится одну ночь. Это происходит в момент, когда Земля расположена между Солнцем и Луной. Полный лунный диск виден, потому что обращенная к Земле сторона полностью освещается солнечным светом.
Влиянию полнолуния придают мистический характер. Как все работает на самом деле и в чем проявляется.
Какое влияние полнолуние оказывает на человека и его здоровье
В 2013 году хронобиологи из университета в Базеле опубликовали исследование о влиянии полнолуния на сон человека. После трехлетнего изучения темы они установили, что в этот период сон сокращается на 20 минут, стадия глубокого сна уменьшается на 30%, снижается уровень мелатонина [гормон, который регулирует циклы сна и бодрствования] и требуется на 5 минут больше, чтобы заснуть.
Последующие исследования не подтвердили эти данные, но были другие наблюдения. Во время полнолуния:
- дети спали на 1% меньше;
- люди чаще просыпаются ночью, а сон сокращается на 25 минут;
- более низкое качество сна.
Связь полнолуния и менструального цикла – миф. Команда приложения Clue, которое отслеживает цикл у женщин, изучила данные 1,5 миллиона пользователей и не обнаружила связи между лунными фазами и началом менструации. Доктор астрофизики Мария Влаич Уилер объяснила: «Обычно вы слышите, что овуляция происходит в полнолуние, а месячные начинаются в новолуние. Изучив данные, мы увидели, что даты начала месячных случайным образом выпадают в течение месяца независимо от фазы луны».
В 2019 году исследователи из Швейцарии и США проанализировали данные 18 тысяч человек, которые в течение 10 лет проходили лечение в 15 разных психиатрических отделениях. Они не выявили связи между полнолунием и обострениями психического здоровья: «Причины сохранения таких убеждений могут быть найдены не в рациональном понимании, а в первобытном – эмоциональном желании верить, что мы не несем единоличной ответственности за наше собственное поведение».
Группа ученых из исследовательского центра OPUS университета в Копенгагене исследовали около 800 детей в возрасте от 8 до 11 лет в течение девяти месяцев. Какие особенности они зафиксировали во время полнолуний:
- снижение физической активности на 8%;
- повышение кровяного давления на 0,8 мм рт. ст. = 1%;
- повышение уровня сахара в крови на 0,12 ммоль / л = больше 2%;
- сон дольше на 4,1 минуты.
«Это очень интересно, – сказал специалист по сну Биргитте Корнум. – На данном этапе есть веские доказательства того, что у всех нас есть месячный цикл внутри, который влияет на наш сон и, возможно, на другие области. Вопрос в том, является ли совпадением то, что цикл соответствует количеству лунного света, падающего на нас, или же человеческий цикл является врожденной частью нашей биологии, как женский менструальный цикл».
Что происходит с природой во время полнолуния
«Луна оказывает три глубоких влияния на жизнь на Земле: время, свет и приливы, – говорил старший куратор музея естественной истории в Лондоне Том С. Уайт. – На два из них, свет и прилив, также частично влияет солнце – лунный свет, в конце концов, является отраженным солнечным светом, а некоторые приливы являются результатом совместного действия гравитационного притяжения Луны и Солнца.
Для многих животных, особенно птиц, Луна важна для миграции и навигации; у других время их размножения совпадает с определенными фазами лунного цикла. И на более практическом уровне: ночные животные могут охотиться или добывать пищу легче при свете Луны, хотя выход в лунный период сопряжен с риском стать жертвой охоты».
Уайт отмечал, что полнолуние, как и температура воды, ее соленость и доступность пищи, влияет на нерест кораллов. По его словам, период после полнолуния – спусковой механизм для размножения кораллов. В 2005 году за этим явлением в Австралии наблюдал морской биолог Орен Леви: одновременно на Большом Барьерном рифе появляется больше 130 видов кораллов, когда некоторые извергают струи спермы, а другие – яйцеклетки.
Французские исследователи в течение 3,5 месяца наблюдали, насколько широко устрицы открывали раковины. Они заметили, что два вида устриц в заливе Аркашон были более открытыми во время новолуний и более закрытыми в полнолуние. Исследователь университета Бордо Дэмиен Тран предположил, что это может быть связано с тем, что в новолуние и в течение года им доступно больше водорослей или другой пищи.
Другой смысл полнолуния – практический. Например, белые перья на горле помогают филинам общаться друг с другом – во время полнолуния они наиболее видны. Некоторые виды морских черепах ждут прилива в полнолуние, чтобы с помощью волн попасть на берег и отложить яйца далеко на пляже.