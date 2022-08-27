Как полнолуние влияет на человека и на природу

Полнолуние наступает раз в 29,5 дня и длится одну ночь. Это происходит в момент, когда Земля расположена между Солнцем и Луной. Полный лунный диск виден, потому что обращенная к Земле сторона полностью освещается солнечным светом.

Влиянию полнолуния придают мистический характер. Как все работает на самом деле и в чем проявляется.

Какое влияние полнолуние оказывает на человека и его здоровье

В 2013 году хронобиологи из университета в Базеле опубликовали исследование о влиянии полнолуния на сон человека. После трехлетнего изучения темы они установили, что в этот период сон сокращается на 20 минут, стадия глубокого сна уменьшается на 30%, снижается уровень мелатонина [гормон, который регулирует циклы сна и бодрствования] и требуется на 5 минут больше, чтобы заснуть.