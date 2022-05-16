Лунное затмение в 2022-м – уникальное за 430 лет. Кстати, почему Луна при затмении красная

Лунное затмение наступает, когда Луна входит в конус тени от Земли. Если она заходит полностью в тень Земли – это полное затмение, если частично – то частичное.

16 мая – день полного лунного затмения, об этом сообщила пресс-служба Московского планетария.

Что здесь важно знать

🌒 По московскому времени оно началось в 4:32 утра и завершилось в 9:50. Общая продолжительность затмения составила пять часов и 19 минут.

🌒 Полное затмение продолжается один час и 24 минуты.

🌒 Полная фаза этого затмения видна из Северной и Южной Америки, Европы, Африки и некоторых частей Азии.

🌒 Лучше всего оно должно быть видно в Южной Америке, где наступает зимний сезон.

🌒 В России не были видны никакие фазы затмения, что, с учетом размеров страны, бывает крайне редко. Даже в самых западных и юго-западных районах Луна заходила за горизонт всего за несколько минут до начала затмения.