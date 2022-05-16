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Лунное затмение в 2022-м – уникальное за 430 лет. Кстати, почему Луна при затмении красная

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Лунное затмение наступает, когда Луна входит в конус тени от Земли. Если она заходит полностью в тень Земли – это полное затмение, если частично – то частичное.

16 мая – день полного лунного затмения, об этом сообщила пресс-служба Московского планетария.

Что здесь важно знать

🌒 По московскому времени оно началось в 4:32 утра и завершилось в 9:50. Общая продолжительность затмения составила пять часов и 19 минут.

🌒 Полное затмение продолжается один час и 24 минуты.

🌒 Полная фаза этого затмения видна из Северной и Южной Америки, Европы, Африки и некоторых частей Азии.

🌒 Лучше всего оно должно быть видно в Южной Америке, где наступает зимний сезон.

🌒 В России не были видны никакие фазы затмения, что, с учетом размеров страны, бывает крайне редко. Даже в самых западных и юго-западных районах Луна заходила за горизонт всего за несколько минут до начала затмения.

Из чего состоит полное лунное затмение

Есть четыре фазы:

🌓 Полутеневая – Луна проходит через полутень Земли, фаза не видна невооруженным глазом.

🌓 Частного затмения – Луна погружается в земную тень, это можно увидеть.

🌑 Полного затмения – Луна полностью погружается в тень Земли, становится красной.

🌑 Максимальной точки затмения – Луна находится ровно в центре тени Земли. Фаза полного затмения продолжается, пока Луна не начинает выходить из тени.

Почему 2022-й – уникальный год

Помимо 16 мая лунное затмение также произойдет 8 ноября. Два полных затмения в год длительностью около полутора часов – чрезвычайно редкое явление.

В период с 1661-го по 2091-й год так происходит только однажды – именно в 2022-м.

Максимальная же продолжительность полной фазы – час и 48 минут. Такими были затмения в августе 1859 года и в июле 2000-го.

Почему Луна красная

При находящейся вблизи Земли Луне солнечный свет преломляется в земной атмосфере. Единственный солнечный свет, достигающий Луны при полном затмении, проходит через атмосферу Земли.

Проходя через земную атмосферу, свет рассеивается. Он теряет голубую, коротковолновую часть спектра, а красные лучи проходят через атмосферу – так Луна кажется красной. Иногда ее называют кровавой. Она также может быть оранжевой или коричневой – это уже зависит от облачности и количества пыли в атмосфере.

Полные лунные затмения наблюдаются каждые 2,5 года из любой точки планеты.

Когда ждать следующее лунное затмение

В 2022-м, как уже говорилось, это планируется 8 ноября. Два частных лунных затмения будут в 2023-м (29 октября) и 2024-м (18 сентября) годах.

Ближайшее полное лунное затмение в России можно будет увидеть 7 сентября 2025 года.

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Все фото: Keystone Press Agency / www.imago-images.de / Global Look Press
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