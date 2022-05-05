Как звучит черная дыра – послушайте видео момента, когда она поглощает звезду

В Млечном Пути находятся десятки миллионов черных дыр, но подавляющее большинство из них ученые идентифицировать не могут. Просто «разглядеть» их не получится – ученые распознают наличие дыры по рентгеновскому излучению. А оно появляется, только когда дыра становится активной и «питается», засасывая что-то.

Именно такие активные дыры и искали ученые из Массачусетского технологического университета. Они нашли 26 систем, в которых звезды вращаются вокруг черных дыр и постепенно ими поглощаются. Из них десять были достаточно близкими для изучения.

В момент «поглощения» газа и пыли дыра выбрасывает рентгеновское излучение, которое освещает края черной дыры. Это и называют эхом черной дыры. Расслышать такое эхо невозможно, поскольку в вакууме не распространяются звуковые волны. Чтобы превратить их в звуковую запись астрофизики обратились к ученым-музыкантам. А те преобразовали рентгеновские волны в слышимые звуковые.