Плутон – планета или нет?
Плутон – что мы о нем знаем:
- Был открыт в 1930 году и до 2006-го считался девятой планетой Солнечной системы.
- Он весит в шесть раз меньше Луны, его площадь – 17,7 млн квадратных километров. Диаметр – 2390 км.
Называется он так в честь бога подземного царства, но мог бы – и в часть собаки Микки-Мауса
Название придумала 11-летняя школьница из Оксфорда Венеция Берни. Ее дедушка просто поинтересовался, как бы она назвала планету. Берни ответила, что лучше назвать ее «Плутон» в честь римского бога подземного царства, раз эта планета такая далекая и холодная.
Ответ дошел до открывшей планету Лоуэлловской обсерватории – через полтора месяца название «Плутон» было утверждено. А девочка получила от деда пять фунтов.
Еще была версия, что Берни назвала планету в честь Плуто – собаки Микки-Мауса. Сама Берни это опровергает, да и персонаж мультфильма с таким именем появился лишь через год, а до этого был либо безымянным, либо с другим именем.
- Оборот вокруг солнца у него занимает примерно 248 земных лет.
- Оборот вокруг своей оси – 6 дней 9 часов и 36 минут в переводе на земное время.
- Температура на поверхности – от минус 226 до минус 240 градусов. Самая холодная точка на Земле – не ниже минус 90 градусов.
В 2000-х у Плутона отняли статус планеты
В 2006 году Международный астрономический союз (МАС) дал официальное определение – что такое планета. Там было три критерия. Плутон не попал под третий, согласно которому у планеты не должно быть сопоставимых по размеру тел рядом. Масса Плутона составляет всего 7% массы объектов пояса Койпера (в которое входит скопление малых объектов).
Так МАС отнес его к созданному классу карликовых планет. Условия для такой классификации – вращение по орбите вокруг Солнца, не спутник, достаточная масса для поддержания сферической формы.
Инициатором был астроном Майкл Браун, который потому еще и написал книгу «Как я убил Плутон», где объяснил, как классификация планет помогает верно оценивать эволюцию Вселенной.
Не все астрономы поддержали это решение, как и далеко не все граждане США. Некоторые из них даже устраивали митинги. Еще один повод для недовольства – так не осталось бы планет, открытых американцами. До этого был только Плутон.
Последнее время ведутся разговоры о возвращении Плутону статуса планеты, но пока конкретных действий нет.
- Рельеф Плутона сложный и разнообразный – там есть горы, равнины, дюны и даже айсберги.
- На Плутоне Темно даже днем. Солнце с Плутона выглядит очень тускло.
- Чтобы добраться от Земли до Плутона, понадобилось бы, по меньшей мере, 9,5 лет. Именно за столько туда добрался космический аппарат НАСА «Новые горизонты».
На нем может быть вода
Известно, что на Плутоне хватает льда в твердой форме. Он там очень крепкий. Но данные благодаря «Новым горизонтам» указывают и на то, что там наверняка есть жидкий океан из воды с аммиаком.
Есть на вершинах плутонианских гор и снег, который состоит, в основном, из метана.
- Существует несколько версий развития Плутона: изначально был настолько холодным или был достаточно горячим и имел океан. Вторая версия подходит больше – по мере замерзания океана есть признаки расширения на поверхности, много трещин разных возрастов.
- Вероятно, что жизнь на Плутоне будет вполне возможна, когда солнце станет ярче и увеличится в размерах. Только произойдет это через миллиарды лет.
Из-за него астроном разыграл всю страну
1 апреля 1976 года Патрик Мур сказал по радио ВВС, что в девять часов 47 минут сильно ослабнет гравитационное поле Земли – Плутон пройдет на рекордной близости к Юпитеру. Он рекомендовал всем подпрыгнуть в этот момент и почувствуют изменение силы притяжения.
Повелись очень многие – на радио потом было множество звонков, причем некоторые рассказывали, что действительно прочувствовали на себе изменение гравитации.
- У Плутона пять естественных спутников.
- Там очень слабая гравитация – слабее почти в 16 раз, чем на Земле. Вес человека в 90 кг составил бы примерно 5,5 кг.
- У Плутона нет существенного магнитного поля, а состоит он в основном из камня и льда.