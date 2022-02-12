Плутон – планета или нет?

Плутон – что мы о нем знаем:

Был открыт в 1930 году и до 2006-го считался девятой планетой Солнечной системы.

Он весит в шесть раз меньше Луны, его площадь – 17,7 млн квадратных километров. Диаметр – 2390 км.

Называется он так в честь бога подземного царства, но мог бы – и в часть собаки Микки-Мауса

Название придумала 11-летняя школьница из Оксфорда Венеция Берни. Ее дедушка просто поинтересовался, как бы она назвала планету. Берни ответила, что лучше назвать ее «Плутон» в честь римского бога подземного царства, раз эта планета такая далекая и холодная.

Ответ дошел до открывшей планету Лоуэлловской обсерватории – через полтора месяца название «Плутон» было утверждено. А девочка получила от деда пять фунтов.

Еще была версия, что Берни назвала планету в честь Плуто – собаки Микки-Мауса. Сама Берни это опровергает, да и персонаж мультфильма с таким именем появился лишь через год, а до этого был либо безымянным, либо с другим именем.