Где сейчас находится телескоп «Хаббл» – лучший фотограф космоса, который полетел на орбиту больше 30 лет назад

Это первый большой снимок «Хаббла» в этом году. NASA вернула его к работе в начале декабря, устранив неполадки, связанные с внутренней коммуникацией аппарата. Сейчас «Хаббл» продолжает работу, которую ведет уже больше 30 лет.

Зачем вообще нужен «Хаббл» и какие характеристики делают его таким известным

За все это время его миссия не изменилась. Изначально ученые NASA рассчитывали, что телескоп будет делать снимки очень космоса в высоком разрешении. Проще говоря, «Хаббл» должен регистрировать и делать снимки космических объектов и процессов.

Основа «Хаббла» – главное и самое большое зеркало. Его диаметр – 2,4 метра. Другие важные детали телескопа – прикрепленные инструменты для наблюдения. Со временем некоторые ломались или выходили из строя. Из действующих конструкции на «Хаббле» есть:

WFC3 – широкоугольная камера.

COS – спектрограф.

ACS – большая камера для съемок (отремонтирована во время четвертой миссии по обслуживанию «Хаббла», которая состоялась в мае-2009 – SM4).

STIS – спектрограф изображений космического телескопа (отремонтирован во время SM4),

NICMOS – камера ближнего инфракрасного диапазона и многообъектный спектрометр (не работает в настоящее время).

FGS – датчики точного наведения.

Чтобы «Хаббл» функционировал так долго, NASA запускала уже пять миссий по его ремонту и обслуживанию. На официальном сайте NASA даже есть материал «Хаббл» преодолел 5 млрд секунд». То есть прошло 5 млрд секунд с момента запуска телескопа. Отметка пришлась на 5 января 2022 года. NASA пишет, что за это время «Хаббл» провел 1,5 млн научных наблюдений. До запуска «Джеймса Уэбба» в 2021-м это был самый масштабный проект по освоению космоса.

Зачем в космос летит телескоп «Джеймс Уэбб», который создавался 25 лет. Почему он так важен? Куда летит? Мы правда узнаем новое про внеземную жизнь?