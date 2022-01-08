Где сейчас находится телескоп «Хаббл» – лучший фотограф космоса, который полетел на орбиту больше 30 лет назад
Телескоп «Хаббл» запустился в апреле 1990 года и был очень популярным символом в теме космоса в 90-е и нулевые, но потом куда-то делся из инфополя. Мы давно не слышали о нем ничего нового. И вот в 2022 году он вернулся в наши новости: «Хаббл» заснял планетарную туманность NGC 2022. Это умирающая звезда в созвездии Ориона.
Это первый большой снимок «Хаббла» в этом году. NASA вернула его к работе в начале декабря, устранив неполадки, связанные с внутренней коммуникацией аппарата. Сейчас «Хаббл» продолжает работу, которую ведет уже больше 30 лет.
Зачем вообще нужен «Хаббл» и какие характеристики делают его таким известным
За все это время его миссия не изменилась. Изначально ученые NASA рассчитывали, что телескоп будет делать снимки очень космоса в высоком разрешении. Проще говоря, «Хаббл» должен регистрировать и делать снимки космических объектов и процессов.
Основа «Хаббла» – главное и самое большое зеркало. Его диаметр – 2,4 метра. Другие важные детали телескопа – прикрепленные инструменты для наблюдения. Со временем некоторые ломались или выходили из строя. Из действующих конструкции на «Хаббле» есть:
- WFC3 – широкоугольная камера.
- COS – спектрограф.
- ACS – большая камера для съемок (отремонтирована во время четвертой миссии по обслуживанию «Хаббла», которая состоялась в мае-2009 – SM4).
- STIS – спектрограф изображений космического телескопа (отремонтирован во время SM4),
- NICMOS – камера ближнего инфракрасного диапазона и многообъектный спектрометр (не работает в настоящее время).
- FGS – датчики точного наведения.
Чтобы «Хаббл» функционировал так долго, NASA запускала уже пять миссий по его ремонту и обслуживанию. На официальном сайте NASA даже есть материал «Хаббл» преодолел 5 млрд секунд». То есть прошло 5 млрд секунд с момента запуска телескопа. Отметка пришлась на 5 января 2022 года. NASA пишет, что за это время «Хаббл» провел 1,5 млн научных наблюдений. До запуска «Джеймса Уэбба» в 2021-м это был самый масштабный проект по освоению космоса.
Зачем в космос летит телескоп «Джеймс Уэбб», который создавался 25 лет. Почему он так важен? Куда летит? Мы правда узнаем новое про внеземную жизнь?
Что видно в телескоп «Хаббл»? Какие открытия он сделал?
За 31 год работы «Хаббл» заглянул на более 13,4 млрд световых лет от Земли – это как 881578947368421 расстояний от нас до Солнца. Конечно, «Хаббл» за это время сделал массу важных открытий.
Вот некоторые:
• Помог определить возраст вселенной (13,8 млрд лет) и скорость ее расширения.
• Открыл два спутника Плутона: Никту и Гидру.
• «Хаббл» сделал знаменитую (и одну из красивейших в истории изучения космоса) фотографию тумманости Орла, которую назвали Столпами творения, потому что на ней газ и пыль от создания новых звезд сочетаются с разрушением облаков от уже созданных звезд.
• Сфотографировал галактику GN-z11 в созвездии Большой Медведицы – самый удаленный из известных нам объектов.
• «Хаббл» показал, какой была вселенная, когда не достигла 0,1 от своего действующего возраста.
• Установил, что в середине каждой галактики есть черная дыра.
• Обнаружил водяной пар на поверхности Европы – спутника Юпитера.
• «Хаббл» провел первое масштабное исследование темной материи.
• Показал, как зарождаются звезды.
• Обнаружил источники гамма-всплесков в космосе – галактики с быстрым звездообразованием.
• Помог ученым составить прототип карты звездного неба, соединив сотню отдельных фотографий в одну.
На каком расстоянии работает «Хаббл»?
«Хаббл» движется со скоростью 17,5 тысячи миль в час. В отличие от более новых телескопов (типа «Джеймса Уэбба») «Хаббл» вращается на постоянной высоте в 547 км от Земли.
«Джеймс Уэбб» же работает далеко от Земли, расположившись в точке Лагранжа-2.
Можно следить за телескопом «Хаббл» онлайн?
Нет, нельзя. Но можно наблюдать за работой астронавтов NASA онлайн в live-видео на ютубе:
«Хаббл» не ведет онлайн-съемку. Он лишь фотографирует нужные ученым объекты. Все фотографии вы можете посмотреть на официальном сайте NASA.
Что будет с «Хабблом» дальше? Когда он вернется на Землю?
Вообще 31 год работы для телескопа – это чудовищно большой срок. «Хаббл» превысил традиционную временную норму миссии в несколько раз. Почему «Хаббл» так долго работает? Благодаря все тем же пяти миссиям NASA по ремонту «Хаббла».
Сейчас срок действия «Хаббла» продлен минимум до 2026 года. Ученые совместили работу этого телескопа с «Джеймсом Уэббом», который запущен в конце 2021 года ради более детального изучения вселенной.