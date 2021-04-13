Как Гагарин жил после космоса и почему туда не вернулся. Репортаж из города, где он работал и умер − разбившись на самолете по неоднозначной причине

«С раннего утра Юра радовался, но сдержанно: видимо, опасался, как все летчики, чтобы восторг не перешел в возбуждение. Весело сбегая по ступенькам лестницы, он вдруг услышал голос: «Ты что, сегодня вылетаешь самостоятельно? Тогда с тебя причитается!»

Юра обернулся и в шутку ответил: «Не говори гоп, пока хоть один самостоятельный не сделаю!» Сел в машину, приветливо махнул рукой и улыбнулся».

10:18. Самолет взлетает.

10:29:57. Последний доклад.

10:30:10. Связь оборвалась.

10:32. Катастрофа.

***

Привет. Мы авторы «Гола» Александр Плеханов и Николай Живоглядов. Так вышло, что наш родной город Киржач во Владимирской области – важное место в истории первых космонавтов. И особенно – Юрия Гагарина. Здесь он готовился к полету. Здесь искал себя после. Здесь отдыхал и раскрывался. Здесь погиб.

Мы проследили историю последних лет жизни Гагарина, изучили архивы, поговорили с людьми и еще раз побывали на местах, где он жил и где разбился. На выходе у нас получился этот текст. Текст о том, как иногда трудно дается мировая слава. О том, как жать руки самым влиятельным людям на свете, но остаться простым. О том, как маленький русский городок вдруг стал центром планетарной трагедии.

***

Гагарин − мегазвезда: обедал с королевой Великобритании, мок под тропическим ливнем на Кубе с Кастро и смущался от правил этикета

12 апреля 1961 года.

Человечество потрогало космос. За полет вокруг Земли Гагарин получил 15 тысяч рублей – по цене это примерно два автомобиля «Волга». Как рассказывал летчик-космонавт Алексей Леонов, Гагарин жил в четырехкомнатной квартире с лучшей для того времени мебелью «Белград» под кухню и спальню.