Юрий Гагарин

Годы жизни
1934-1968
Факт
Заслуженный мастер спорта СССР (1961)
Лента
Материалы
Материалы
Откуда пошла фраза Гагарина «Поехали!» – это часть анекдотов и слова человека, который готовил его к полету
#Юрий Гагарин
Музыка, кино и тексты, которые делали наш 2021 год
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#Гол
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Как Гагарин жил после космоса и почему туда не вернулся. Репортаж из города, где он работал и умер − разбившись на самолете по неоднозначной причине
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#Юрий Гагарин
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Правда или ложь о полете Юрия Гагарина? Тест «Гола»
#Юрий Гагарин
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