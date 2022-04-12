Откуда пошла фраза Гагарина «Поехали!» – это часть анекдотов и слова человека, который готовил его к полету
«Поехали!» – такой символ первого полета в космос создал сам Юрий Гагарин. Это были его слова в момент запуска пилотируемого корабля «Восток» 12 апреля 1961 года. Позже именно такая фраза стала главной ассоциацией с полетом Гагарина. Так называется даже фильм на ютуб-канале Роскосмоса. В нем есть и ключевой фрагмент с произношением этой фразы (смотрите с 4:54).
Почему Гагарин сказал «Поехали!»
В 2011 году «Комсомольская правда» выпускала материал, где было мнение барнаульца Валерия Алексеева. Он входил в команду, которая готовила Юрия Гагарина к полету. Алексеев утверждал, что Гагарин вообще не говорил эти слова. Его версия: «Мы четко слышали по громкой связи, что «Поехали!» сказал Сергей Павлович Королев перед тем, как Гагарин взлетел».
Это не подтверждается съемками и записями – все опровергается даже словами самого Гагарина. Их нашла «Новая газета», когда рассказывала об этой фразе. Гагарин объяснял: «Когда включились двигатели, когда ракета начала подниматься со стартового стола, я, чтобы разрядить обстановку, постарался таким бодрым, обыкновенным голосом сказать: «Поехали!»
«Экипаж, взлетаю!» – именно такая фраза прописывалась в регламенте полета. Первый канал общался с Антоном Первушиным – биографом Юрия Гагарина. Тот комментировал рассекреченные документы из личного дела Гагарина и объяснял, почему могли появиться такие слова Гагарина. Первушин считает, что первым их придумал летчик-испытатель Марк Галлай.
Именно Галлай тренировал космонавтов перед полетом – Гагарин взял его привычку. Первушин вспоминал об этом через историю одной из тренировок: «Однажды он стал свидетелем того, как пилот легкомоторного самолета, который был один в кабине, эту фразу произнес самому себе. «Экипаж, взлетаю». И Галлаю так не понравилось, что он придумал это «Поехали!»
Версию биографа Гагарина раскрывал и старший научный сотрудник Российского института культурологии РАН Леонид Китаев-Смык. Он присутствовал на тренировках космонавтов в качестве врача. Китаев-Смык видел, что Галлай говорил так перед каждым тренировочным полетом. «Аргументы и Факты» писали: сам Галлай не считал такую фразу уникальной.
Марк Галлай позже писал о собственных словах перед тренировками в книге «Испытано в небе»: «Кое в чем я сознательно нарушал узаконенные формулировки внутрисамолетных переговоров. Так, вместо высокопарного «Экипаж, взлетаю!», я, как, впрочем, и большинство моих коллег, перед началом разбега почти всегда говорил: «Поехали!» Это стало в авиации общепринятым».
По каким же причинам так говорил Галлай? Возможно, дело не только в плохом отношении к другим фразам. Писатель Олег Дивов несколько лет подряд проводил литературный фестиваль с названием «Поехали!» Его версия развития ситуации: Галлай взял «Поехали!» из анекдота про кошку и попугая. Попугай кричал так, когда кошка вытаскивала его из клетки за хвост.
Космонавты любили анекдоты – у них был еще один, где встречалось легендарное «Поехали!» «Новая газета» рассказывала о фразе через выдержку из дневника Каманина. Такая информация расписана и в книге Юрия Батурина «Властелины бесконечности». Там же есть другая история с отсылками к «Поехали!» Она объясняется через воспоминания космонавта Павла Поповича.
Попович входил в первый отряд космонавтов СССР и сам совершил два космических полета. Он говорил, что космонавты вспоминали смешные истории и анекдоты в одну из ночей перед полетом Гагарина. Один из анекдотов: «Выходят две блохи из ресторана. Одна спрашивает: «Ну что, возьмем собаку или пешком? Тут пробегает мимо какой-то пес. Блохи – прыг: «Поехали!»
Где сейчас используется «Поехали!»: матчи РПЛ, московское метро и проекты Роскосмоса
«РИА Новости» рассказывали со ссылкой на Роспатент, что осенью 2020 года Роскосмос подал заявку на регистрацию фразы «Поехали!» Организация хотела запатентовать ее по нескольким категориям: парфюмерно-косметическая продукция, лекарственные средства, алкоголь, одежда и другие. Пресс-служба Роскосмоса тогда объяснила, что регистрация будет и по другим фразам.
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин приводил в пример водку, где используется название «Поехали!» Он хотел избежать подобного в будущем. Заявку на патент по слову «Поехали!» подавал не только Роскосмос. Сделать фразу товарным знаком захотел «Росгосстрах». Там желание распространялось на страхование, финансы и операции с недвижимостью.
Роскосмос давно называет «Поехали!» собственные мероприятия. Так в Артеке появилась специально организованная профильная смена. Туда попадали учащиеся из технических центров и центров космического образования. Еще были лауреаты Всероссийских юношеских чтений имени Королева. В 2016-м в Артек на смену «Поехали!» приехали 100 человек из 21 региона.
В 2021 году 25-й тур футбольной РПЛ выпал на выходные прямо перед Днем космонавтики. Тогда лига подготовила специальные церемонии перед стартом каждой игры. Сами матчи начинались с записи той фразы Гагарина. «Крылья Советов» вообще используют «Поехали!» на каждой игре в Премьер-лиге. Перед этим на стадионе происходит символический обратный отсчет.
Московское метро приняло решение 12 апреля 2022 года приветствовать всех пассажиров фразой «Поехали!» Это касается конечных станций: фраза Гагарина звучит при отправлении поезда. «Москва 24» пишет, что в городе появилась и специальная выставка на тему космоса. Она расположена между станцией метро «Ленинский проспект» и станцией МЦК «Площадь Гагарина».
Необычные акции со словами Гагарина проходят в России каждый год. АвтоВАЗ отмечал 60-летие полета Гагарина с помощью 300 автомобилей LADA Largus. Они выстроились в слово «Поехали!» – видео сохранилось на ютубе. Год назад в стране была и всероссийская акция «Поехали на улицу Гагарина!» Люди выкладывали фотографии с хэштегом #Поехали! Лучших награждал Роскосмос.