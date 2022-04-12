Откуда пошла фраза Гагарина «Поехали!» – это часть анекдотов и слова человека, который готовил его к полету

Почему Гагарин сказал «Поехали!»

В 2011 году «Комсомольская правда» выпускала материал, где было мнение барнаульца Валерия Алексеева. Он входил в команду, которая готовила Юрия Гагарина к полету. Алексеев утверждал, что Гагарин вообще не говорил эти слова. Его версия: «Мы четко слышали по громкой связи, что «Поехали!» сказал Сергей Павлович Королев перед тем, как Гагарин взлетел».

Это не подтверждается съемками и записями – все опровергается даже словами самого Гагарина. Их нашла «Новая газета», когда рассказывала об этой фразе. Гагарин объяснял: «Когда включились двигатели, когда ракета начала подниматься со стартового стола, я, чтобы разрядить обстановку, постарался таким бодрым, обыкновенным голосом сказать: «Поехали!»

«Экипаж, взлетаю!» – именно такая фраза прописывалась в регламенте полета. Первый канал общался с Антоном Первушиным – биографом Юрия Гагарина. Тот комментировал рассекреченные документы из личного дела Гагарина и объяснял, почему могли появиться такие слова Гагарина. Первушин считает, что первым их придумал летчик-испытатель Марк Галлай.