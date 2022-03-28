Можно ли прорыть Землю до центра? Какие скважины в мире – самые глубокие и зачем они нужны

У нас еще нет технологии, которые бы позволяли добраться хотя бы до мантии. Давление внутри Земли в три миллиона раз выше, чем атмосферное. Под таким давлением все вещества радикально меняют свои свойства, поэтому невозможно бесконечно бурить землю.

Пока о прямом изучении центра Земли можно лишь фантазировать через теорию. В 2015 году физик Александр Клотц рассчитал, что если бы человек упал с поверхности Земли в туннель, который ведет прямо к ядру, то полет длился бы 38 минут. Раньше ответ на эту задачу был 42 минуты, но тут Клотц принял в расчет разную плотность Земли, а не рассматривал ее как бильярдный шар.

Но и этот расчет не совсем верный. В 2016-м физики из Пенсильвании добавили в задачу еще одну переменную – сопротивление воздуха. И тогда вышло, что падение к центру Земли займет почти два года.

Какие впадины на Земле – самые глубокие? Зачем они нужны?

США и СССР во время холодной войны пытались пробурить самую глубокую скважину. В 60-х СССР принимает специальную программу для «изучения недр Земли и сверхглубокого бурения».

Главное достижение программы – Кольская сверхглубокая скважина в Мурманской области. Ее бурили 20 лет (с 1970-го по 1990-й). Окончательная глубина скважины – 12262 метра (температура там – больше 200°). Долго это было мировым рекордом – никто глубже не копал землю.