За полвека изучения Марса человек уже оставил там 7 тонн мусора: но убирать это слишком дорого

Марс изучается еще с древних времен, но только с середины XX века туда полетели автоматические межпланетные станции. В 1971 году посадку на его поверхность совершил аппарат «Марс-3».

Что именно отправляли с Земли на Марс

Более 50 лет автоматические межпланетные станции изучают Марс.

💫 Туда было отправлено 18 объектов в рамках 14 миссий.

💫 Летом 2022 года на Марсе обнаружились предметы земного происхождения.

💫 Подсчитано: мусор, оставшийся от рукотворных объектов на Марсе, весит примерно 7119 кг.

💫 Как это было вычислено – от массы всех когда-либо отправленных аппаратов (9979 кг) отняли массу действующих на поверхности (2860 кг).

💫 Еще летом NASA писало о находке на Марсе. Это были обломки, застрявшие в скале. Оказалось, что это термоматериал, использовавшийся для защиты космического корабля.

Что в себя включает мусор на Марсе

Как правило, есть три источника мусора:

Выброшенное оборудование.

Выведенное из эксплуатации оборудование.

Разбившиеся космические аппараты.

Свой срок отработали девять космических аппаратов: шесть посадочных модулей, два марсохода и пострадавший космический корабль Opportunity. Это произошло по разным причинам – разбились или закончилось питание.