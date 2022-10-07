За полвека изучения Марса человек уже оставил там 7 тонн мусора: но убирать это слишком дорого
Марс изучается еще с древних времен, но только с середины XX века туда полетели автоматические межпланетные станции. В 1971 году посадку на его поверхность совершил аппарат «Марс-3».
Что именно отправляли с Земли на Марс
Более 50 лет автоматические межпланетные станции изучают Марс.
💫 Туда было отправлено 18 объектов в рамках 14 миссий.
💫 Летом 2022 года на Марсе обнаружились предметы земного происхождения.
💫 Подсчитано: мусор, оставшийся от рукотворных объектов на Марсе, весит примерно 7119 кг.
💫 Как это было вычислено – от массы всех когда-либо отправленных аппаратов (9979 кг) отняли массу действующих на поверхности (2860 кг).
💫 Еще летом NASA писало о находке на Марсе. Это были обломки, застрявшие в скале. Оказалось, что это термоматериал, использовавшийся для защиты космического корабля.
Что в себя включает мусор на Марсе
Как правило, есть три источника мусора:
- Выброшенное оборудование.
- Выведенное из эксплуатации оборудование.
- Разбившиеся космические аппараты.
Свой срок отработали девять космических аппаратов: шесть посадочных модулей, два марсохода и пострадавший космический корабль Opportunity. Это произошло по разным причинам – разбились или закончилось питание.
Научный сотрудник Чагри Килич, рассказавший о количестве космического мусора в материале The Conversation, называет их скорее историческими реликвиями, а не мусором. Ущерба окружающей среде они не наносят.
Два зонда разбились при посадке, судьба еще четырех вообще неизвестна – контакт с ними потерян. Самой трудной частью миссии по высадке на Марс считается безопасный спуск на поверхность – это не всегда оканчивается успешно.
Мусор может быть найден в разных частях планеты. Так происходит потому что по мере спуска корабль сбрасывает части модуля. Обломки разбиваются на части и могут быть разнесены ветром.
Почему мусор на Марсе – это плохо, но пока не критично
Ученые опасаются, что обломки аппаратов могут загрязнять образцы, да еще и помешать нормально функционировать роверу Perseverance. НАСА внимательно наблюдает за потенциальными источниками загрязнения. По мнению Килича, марсианский ветер может разнести обломки, но современные технологии визуализации помогут их индентифицировать. Риск повреждения марсоходов невелик, но все же существует.
Еще один ущерб от мусора – репутационный, ведь это тоже часть истории освоения Марса.
В ближайшее время избавиться от мусора будет невозможно. Для этого нужно отправить специальную уборочную технику, но это обойдется слишком дорого, так что на данном этапе нет смысла этим заниматься.
Старший сотрудник научный сотрудник Института планетологии Дэвид Гринспун считает, что ничего страшного не происходит:
- Если космические корабли разбиваются, значит, можно провести исследование и исправить ошибки.
- На Марсе уже есть технологии, это оживляет планету.
- Марс слишком велик и неизведан, чтобы его можно было сильно загрязнить в тот момент, когда на нем, как кажется, никто не обитает.
Существует юридически оформленный запрет на загрязнение
В октябре 2022-го документ отметил свое 55-летие. Это «Договор о космосе», который считается основой международного космического права. Он был подписан СССР и США, а к 2022 году в него входят 112 стран. Один из пунктов договора обязует государства избегать загрязнения космоса и небесных тел.
В ООН существует Комитет по использованию космического пространства в мирных целях по предупреждению образования космического мусора. Но в его конвенции больше идет речь об опасности для космических аппаратов на околоземной орбите.
«Мусор на Марсе» – даже есть такой фильм, но о нем мало кто знает
84-минутный фильм выходил в 2018 году. Это чешская научно-фантастическая комедия о том, как чешские туристы прибыли на Марс сыграть свадьбу в тот момент, когда полеты на эту планету уже малоинтересны, а научная станция почти не поддерживается.
Бюджет – всего $123 тысячи, снят фильм за 22 дня в пустыне. На IMDb его оценка – 4,2, да и за пределами Чехии он не слишком известен.
Хотя картинка там даже позитивнее, чем в реальной жизни.