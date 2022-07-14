К Земле подлетает важная комета – посмотрите на это в прямой трансляции
Полное название кометы – C/2017 K2, но все называют ее гораздо проще – К2. На середину июля был запланирован ее прилет на рекордно близкое расстояние к Земле. Прогнозы оправдались, так что полет кометы даже можно будет увидеть на ютубе.
Что за комета К2
☄️ Она была открыта в мае 2017 года. На тот момент это была самая дальняя активная входящая комета из всех найденных.
☄️ Согласно данным телескопа Канада-Франция-Гавайи, предполагался радиус ядра от 14 до 80 км.
☄️ Хаббл зафиксировал диаметр менее 18 км. Все равно впечатляет. Она превышает вдвое гору Эверест и вообще размером с целый город.
☄️ 20 июня 2022 года комета была сфотографирована. Подтвердилось, что она заставляет за собой заметную кому (пышный «хвост» – облако пыли и газа). Он был замечен и пять лет назад, когда она располагалась между орбитами Сатурна и Урана. Тогда она находилась на расстоянии в 2,5 млрд км.
☄️ За несколько лет до снимка она была активна, но пока остается загадкой, как сформировалась кома у этой кометы.
Где смотреть трансляцию полета кометы К2
Ее поведут специалисты проекта «Виртуальный телескоп» (Virtual Telescope Project). Начало – 15 июля в 1:15 по московскому времени. Скорее всего, трансляцию можно будет посмотреть в любое время – она должна сохраниться на ютубе.
К2 точно не столкнется с Землей
Максимальное приближение к Земле намечено как раз на 14-15 июля. Она будет пролетать на расстоянии 270 млн км от Земли. В январе она была на расстоянии 750 млн км.
270 – насколько это близко? Например, Солнце от Земли находится на расстоянии 150 км.
По мнению профессора Дэвида Джуитта – астронома из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе – это одна из самых далеких активных комет, нечто из эпохи зарождения Солнечной системы. Джуитт считает, что это может быть самый первозданный объект во внутренней части Солнечной системы на сегодня.
Перигелий – это ближайшая к Солнцу точка небесного тела. Свой перигелий комета K2 пройдет в декабре 2022 года. Она будет находиться вблизи орбиты Марса.