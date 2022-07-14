К Земле подлетает важная комета – посмотрите на это в прямой трансляции

Полное название кометы – C/2017 K2, но все называют ее гораздо проще – К2. На середину июля был запланирован ее прилет на рекордно близкое расстояние к Земле. Прогнозы оправдались, так что полет кометы даже можно будет увидеть на ютубе.

Что за комета К2

☄️ Она была открыта в мае 2017 года. На тот момент это была самая дальняя активная входящая комета из всех найденных.

☄️ Согласно данным телескопа Канада-Франция-Гавайи, предполагался радиус ядра от 14 до 80 км.

☄️ Хаббл зафиксировал диаметр менее 18 км. Все равно впечатляет. Она превышает вдвое гору Эверест и вообще размером с целый город.

☄️ 20 июня 2022 года комета была сфотографирована. Подтвердилось, что она заставляет за собой заметную кому (пышный «хвост» – облако пыли и газа). Он был замечен и пять лет назад, когда она располагалась между орбитами Сатурна и Урана. Тогда она находилась на расстоянии в 2,5 млрд км.

☄️ За несколько лет до снимка она была активна, но пока остается загадкой, как сформировалась кома у этой кометы.

Где смотреть трансляцию полета кометы К2

Ее поведут специалисты проекта «Виртуальный телескоп» (Virtual Telescope Project). Начало – 15 июля в 1:15 по московскому времени. Скорее всего, трансляцию можно будет посмотреть в любое время – она должна сохраниться на ютубе.