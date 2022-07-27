Как устроена жизнь космонавтов на МКС в невесомости: моются без воды, спят стоя, вместо стирки – утиль в атмосфере
Во время экспедиций космонавты проводят на МКС по несколько месяцев. Как устроены привычные вещи, которые они обычно делают на Земле всю жизнь – едят, моются, ходят в туалет, веселятся или занимаются спортом. Ох, это непросто.
Мы собрали рассказы космонавтов о быте в невесомости.
Как едят в космосе: продукты могут случайно уплыть, а хлеб под запретом (из-за крошек)
Еда для космонавтов изготавливается на Земле, а потом доставляется в одноразовых пакетах термостабилизированной. Нет, эпоха тюбиков прошла (их иногда используют только для различных соусов). Для разогрева есть специальная духовка, где температура не превышает 80° по Цельсию. На каждый месяц каждый член экипажа получает бонусный контейнер с едой по индивидуальным предпочтениям.
Астронавт Сандра Магнус в 2010 году рассказывала, что для экипажа разработано 16-дневное сменное меню: половина – от России, половина – от США. Космонавты могут обмениваться запасами друг с другом и экспериментировать с блюдами. Часть продуктов обезвожена, поэтому в них нужно добавлять воду; часть – уже приготовлена или подается в банках; часть – в привычном виде, как фрукты или печенье. Соль и перец доставляются в жидкой форме.
Так выглядит совместный ужин российских и американских космонавтов:
«Еда может плыть куда угодно, и иногда приходится использовать ложку или рот, чтобы догнать ее и убедиться, что она попала в рот, а не прилипла к стене или оказалась на чьем-то лице», – говорил астронавт Дрю Фойстел. По словам Магнус, под нарушение космического этикета попадают ситуации, когда из-за недостатка воды и слишком сильно открытой упаковки еда разлетается и создает беспорядок.
Больше 50 лет на МКС запрещен хлеб в классическом виде. Причина – крошки, которые могут попасть в электронные панели и вызвать сбои или пожар. В 1965 году во время миссии «Джемини-3» второй пилот экипажа Джон Янг пронес в кабину космического аппарата сэндвич. При открытии крошки разлетелись в стороны. Янг получил за это выговор и поднял шум, а сэндвич попал в музей. Сейчас на праздники возможны космические торты.
Для американских космонавтов на МКС хлеб заменяет тортилья, от которой нет крошек. Это главный по популярности продукт на уровне с кофе. Сандра Магнус отметила, что тортилья помогает с разнообразием: ее комбинируют с фасолью и сыром, яблочным пюре и арахисовой пастой, тунцом и майонезом.
Российские космонавты обычно получают мини-хлеб два раза в год на грузовом корабле. Каждая буханка весит по 4,5 грамма и умещается в один укус, в пачке – 45 граммов, то есть 10 хлебных брусков. Такой хлеб может храниться больше года. Директор НИИ хлебопекарной промышленности Марина Костюченко рассказывала, что для космонавтов прорабатывается вариант с питой, из которой можно делать импровизированную пиццу:
«Разработан широкий ассортимент: хлеб рижский, московский, столовый, бородинский, пшеничный, пшенично-ржаной. Помимо этого, мучные изделия: коврижка медовая, рулеты с яблочным повидлом и со сгущенным молоком, кексы – столичный и весенний. На разборах полетов отзывы о хлебе всегда прекрасные. Один из космонавтов высказывал пожелания по рациону питания, а когда спросили о перекусах, он сказал, что в качестве них всегда ест хлеб с кетчупом».
Как отсутствие гравитации влияет на вкусовые рецепторы? «Вероятно, члены экипажа получают меньше аромата от пищи, когда едят на орбите, чем когда потребляют те же продукты на Земле, – говорила специалист по питанию Вики Кларис. – Они едят из пакетов, а не с тарелки, так что это может помешать получению аромата.
Когда вы разогреваете пищу на Земле, большая часть тепла поднимается, а вместе с ним и аромат. Когда вы нагреваете продукты в условиях микрогравитации, тепло и запах рассеиваются в разных направлениях, аромат становится менее интенсивным».
Как ходят в туалет и моются в космосе: переработка урины в воду, мытье без воды, стрижка пылесосом с электробритвой
Из-за невесомости космонавты не принимают душ. Астроном Виктор Малыщиц объяснял: «Многие привычные для нас гигиенические процедуры – почистить зубы, помыть голову или постричь ногти – представляют собой большую проблему в невесомости. К примеру, вода не стекает с тела, а начинает обволакивать его, собираясь в крупные капли. Если же эта вода попадет в отсек, она может повредить системы станции, вызвав короткое замыкание.
На первых космических станциях пытались оборудовать что-то вроде закрытых душевых кабин, но от них со временем отказались из-за сложности и непрактичности. На данный момент на МКС космонавты просто обтираются специальными влажными полотенцами, а голову моют шампунем, который после процедуры можно вытереть без смывания».
Для стрижки есть пылесос с электробритвой – космонавты стригут сами себя или просят постричь других. Под туалет оборудовано отдельное место, где для малой и большой нужды есть два специальных приемника, которые всасывают отходы. Эти отходы вместе с другими попадают в специальные контейнеры – они сбрасываются и сгорают в верхних слоях атмосферы.
Например, в утиль идет изношенная или запачканная одежда космонавтов, которую невозможно постирать в космосе. Футболки, шорты или носки носятся не дольше недели. «После этого они становятся токсичными и такими жесткими от всего этого пота – как будто живут собственной жизнью», – говорил астронавт Леланд Мелвин.
В 2020 году космонавт Иван Вагнер рассказывал о переработке урины в воду: «В данном случае у аппаратуры были определенные отказы, в течение пяти месяцев мы занимались ремонтом и отработкой установки. И после длительного перерыва начали выполнять дистилляцию и уже получили первые литры воды!
Сегодня поставили ведро с дистиллированной водой из Системы регенерации воды из урины в Систему регенерации воды из конденсата, которая уже эту воду переработает в питьевую. И вечером мы уже будем пить эту воду».
Суббота на МКС – день уборки. В это время космонавты пылесосят и протирают все поверхности, где скапливается грязь. Космонавт Сергей Кудь-Сверчков объяснял: «Кожа обновляется, волосы. Все это создает пыль. На станции ее много, каждую неделю. Если на Земле она опадает вниз, то там из-за электростатики пыль оседает везде – на потолке, полу, где угодно. Больше всего – на воздушных фильтрах». Там же регулярно находятся вещи, которые засасывает воздушным потоком.
Как спят и двигаются в космосе: сон под шум вентиляторов и тренируются шесть дней в неделю по несколько часов
Подъем на МКС начинается в 6 утра, после этого проводится конференция по планированию работ на день. Ориентация времени – по Гринвичу. Космонавт Иван Вагнер показывал, как члены экипажа спят в спальных мешках, которые удерживают их на месте и крепятся к стене в каюте: «Внутри находятся стропы, к которым пристегиваем себя, а также есть отверстия для рук, клапан внизу для вентиляции ног и капюшон.
Каюта не такая большая, но места хватает. Это как спать в спальнике в одноместной палатке – кто знает, тот поймет. Только в невесомости не отлеживаются бока, руки. К сожалению, вместо шума воды или пения птиц, звуков природы, мы слышим только шум вентиляторов. И чтобы слуховой аппарат отдыхал от постоянного гула, надеваем на ночь наушники с активным шумоподавлением».
Там тоже нужно менять постельное белье. Космонавт Юрий Батурин в книге «Повседневная жизнь российских космонавтов» писал, что сну мешает работающие вентиляторы и системы: «Уровень шума примерно такой, как в квартире на втором этаже прямо над трамвайной остановкой – в общем, привыкнуть можно. Опаснее в космосе – полная тишина. Это означает, что нет электричества, даже вентиляторы остановились».
Такие неудобства выделял космонавт Олег Котов: «Ни в первую, ни в последнюю ночь [неудобно]. Человек привык спать лежа на спине или на боку с опорой на кровать, подсунув руку под подушку. Спать не касаясь стенок неудобно. Ты просто паришь в спальном мешке. Даже если ты за день вымотался, очень устал, все равно тяжело заснуть.
Пытаешься найти удобное положение, упереться ногами и головой, чтобы создать видимость хоть какого-то давления. Откинуть одеяло, как на Земле, не получится. И в итоге ты паришь весь липкий, потный. Чтобы как-то охладиться – высовываешь через специальные карманы руки и ноги наружу».
Для поддержания физической формы все члены экипажа шесть дней в неделю тратят по несколько часов на тренировки. Это важно, потому что невесомость сказывается на сердечно-сосудистой системе, мышцах и скелете. На МКС есть беговая дорожка, велоэргометр и силовой тренажер, на котором можно загружать разные группы мышц – от ног до трицепсов.
После возвращения на Землю космонавтам тяжело вставать и ходить. В течение двух недель они находятся под наблюдением врачей и адаптируют вестибулярный аппарат к состоянию, когда больше нет невесомости. Без гравитации позвоночник вытягивается, поэтому рост космонавтов на МКС увеличивается на несколько сантиметров. Полное восстановление организма занимает до полугода, в этом помогают бассейн и массажи.
Как развлекаются в космосе: песни Митяева, любовь к фотографиям и игра в футбол
В свободное время космонавты фотографируют Землю, смотрят фильмы, слушают музыку или читают книги. «Фотографирование – массовое увлечение космонавтов. Но тут есть один минус… Иллюминаторов, через которые можно провести фотосъемку, гораздо меньше, чем членов экипажа. Поэтому происходит как в распространенном высказывании «кто первый встал – того и тапочки», – говорил космонавт Олег Котов.
Во время чемпионата мира-2018 российские космонавты по ноутбуку смотрели футбол – и играли сами:
Так космонавты развлекались во время зимней Олимпиады-2022 в Пекине:
Экипаж 56-й длительной экспедиции МКС пел Олега Митяева (да, иностранцы тоже):
Астронавт Крис Хэдфилд перепевал Дэвида Боуи: