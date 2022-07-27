Как устроена жизнь космонавтов на МКС в невесомости: моются без воды, спят стоя, вместо стирки – утиль в атмосфере

Во время экспедиций космонавты проводят на МКС по несколько месяцев. Как устроены привычные вещи, которые они обычно делают на Земле всю жизнь – едят, моются, ходят в туалет, веселятся или занимаются спортом. Ох, это непросто.

Мы собрали рассказы космонавтов о быте в невесомости.

Как едят в космосе: продукты могут случайно уплыть, а хлеб под запретом (из-за крошек)

Еда для космонавтов изготавливается на Земле, а потом доставляется в одноразовых пакетах термостабилизированной. Нет, эпоха тюбиков прошла (их иногда используют только для различных соусов). Для разогрева есть специальная духовка, где температура не превышает 80° по Цельсию. На каждый месяц каждый член экипажа получает бонусный контейнер с едой по индивидуальным предпочтениям.

Астронавт Сандра Магнус в 2010 году рассказывала, что для экипажа разработано 16-дневное сменное меню: половина – от России, половина – от США. Космонавты могут обмениваться запасами друг с другом и экспериментировать с блюдами. Часть продуктов обезвожена, поэтому в них нужно добавлять воду; часть – уже приготовлена или подается в банках; часть – в привычном виде, как фрукты или печенье. Соль и перец доставляются в жидкой форме.

Так выглядит совместный ужин российских и американских космонавтов: