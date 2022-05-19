Астроном поймал звуковой сигнал из космоса 45 лет назад – и до сих пор никто точно не знает, откуда он взялся

Слушать сигнал «Wow!» не получится – записи аудио тогда не велось. Хотя в ютубе есть несколько версий сигнала, но это все фейки. А расшифровка говорит о том, что интенсивность 36 секунд возрастала, потом 36 секунд убывала. Это единственный случай в истории с сигналом с такой интенсивностью, который был зафиксирован радиотелескопом.

С тех пор астрономы старались поймать повторные радиопередачи с этого участка, но за следующие 45 лет это ни разу не получилось. Пробовали более чувствительный телескоп, использовали разные – но нет, повторений так и не было.

Чем объясняли сигнал «Wow!»

Теорий было сразу несколько:

Это был земной сигнал, отраженный от космического мусора – так говорил Эйман. Но позже исследования дали понять, что этот вариант был маловероятным.

Это водород вокруг ядер комет, которые были открыты уже гораздо позже и не могли быть учтены в качестве источников сигнала в прошлых работах.

Называлось даже вполне конкретное тело – короткопериодическая комета Кристенсена, которая была открыта только лишь в 2006 году. Как вариант, комета Гиббса.