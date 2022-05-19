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Астроном поймал звуковой сигнал из космоса 45 лет назад – и до сих пор никто точно не знает, откуда он взялся

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Сигнал «Wow!» или «Ого!», если по-русски, был получен 15 августа 1977 года. Его зарегистрировал радиотелескоп в университете штата Огайо. Характеристики сигнала совпадали с ожидаемыми характеристиками межзвездного сигнала.

Особенности сигнала «Wow!»

Сигнал со стороны созвездия Стрельца располагался на частоте 1420 МГц.

Он длился 72 секунды и был интенсивным, многократно превышая уровень шума.

Первым его заметил и зарегистрировал доктор Джерри Эйман.

Название «Wow!» появилось после того, как он обвел ручкой группу символов и сделал именно такую подпись рядом.

BigEar

Слушать сигнал «Wow!» не получится – записи аудио тогда не велось. Хотя в ютубе есть несколько версий сигнала, но это все фейки. А расшифровка говорит о том, что интенсивность 36 секунд возрастала, потом 36 секунд убывала. Это единственный случай в истории с сигналом с такой интенсивностью, который был зафиксирован радиотелескопом.

С тех пор астрономы старались поймать повторные радиопередачи с этого участка, но за следующие 45 лет это ни разу не получилось. Пробовали более чувствительный телескоп, использовали разные – но нет, повторений так и не было.

Чем объясняли сигнал «Wow!»

Теорий было сразу несколько:

Это был земной сигнал, отраженный от космического мусора – так говорил Эйман. Но позже исследования дали понять, что этот вариант был маловероятным.

Это водород вокруг ядер комет, которые были открыты уже гораздо позже и не могли быть учтены в качестве источников сигнала в прошлых работах.

Называлось даже вполне конкретное тело – короткопериодическая комета Кристенсена, которая была открыта только лишь в 2006 году. Как вариант, комета Гиббса.

Ретроградная комета, обнаруженная телескопом NEOWISE

Американский астроном Антонио Парис обнаружил несколько аналогичных сигналов от комет, но его теория опровергалась – эти кометы не находились в поле зрения телескопа в нужное время.

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А если это были внеземные цивилизации

Самой загадочной все-таки оставалась версия об инопланентном происхождении сигнала, что послан он был с инопланетного корабля.

Если так и есть, то источник сигнала должен располагаться на экзопланете в системе с солнцеподобной звездой. Так предположил астроном-любитель Альберто Кабальеро. Он обратился к базе данных Gaia, которая включает в себя 1,3 миллиарда звезд, и отобрал 15 потенциальных кандидатов, расположенных в той части, откуда мог прийти сигнал.

В 2020 году появились результаты исследования Кабальеро. Он обнаружил 66 звезд, но одна из них заинтересовала особо. Сигнал мог исходить от солнцеподобной звезды, расположенной на расстоянии 1800 световых лет от Земли в созвездии Стрельца. Причем по температуре, диаметру и светимости она почти идентична Солнцу.

Что же случилось с этой звездой в тот момент? Этот вопрос ученые и пытаются выяснить. А пока International Journal of Astrobiology опубликовал исследование у себя на сайте в мае 2022-го. Оно доступно на английском языке.

Пока же ясно, что даже если эта звезда и есть источник сигнала, то для того, чтобы туда дошел ответ с Земли, потребуются столетия. Кабальеро же предлагает искать экзопланеты вокруг звезды.

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