В космосе уже 5000 экзопланет, которые обнаружены человеком. Что это такое и чем отличается от просто планет?

21 марта NASA обновило свой архив экзопланет, добавив в него 65 новых объектов. Благодаря этому NASA преодолело отметку в 5000 зарегистрированных экзопланет – достичь такого результата удалось за 30 лет исследований.

Экзопланеты вращаются не вокруг Солнца. Их открыли только в конце XXI века

Приставка exo в древнегреческом означает «вне» или «снаружи». Экзопланетами называют планеты вне Солнечной системы. Другими словами, это все планеты, кроме восьми (или девяти), вращающихся вокруг Солнца.

Люди давно предполагали, что такие объекты существуют, но из-за технических сложностей их открытие началось только в 1980-х – 1990-х годах. Планеты не излучают свет, как звезды, а только отражают его. Поэтому для их поиска необходимо было дождаться заслонения источника света – и последующего «тускнения» экзопланеты.