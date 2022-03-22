В космосе уже 5000 экзопланет, которые обнаружены человеком. Что это такое и чем отличается от просто планет?
21 марта NASA обновило свой архив экзопланет, добавив в него 65 новых объектов. Благодаря этому NASA преодолело отметку в 5000 зарегистрированных экзопланет – достичь такого результата удалось за 30 лет исследований.
Экзопланеты вращаются не вокруг Солнца. Их открыли только в конце XXI века
Приставка exo в древнегреческом означает «вне» или «снаружи». Экзопланетами называют планеты вне Солнечной системы. Другими словами, это все планеты, кроме восьми (или девяти), вращающихся вокруг Солнца.
Люди давно предполагали, что такие объекты существуют, но из-за технических сложностей их открытие началось только в 1980-х – 1990-х годах. Планеты не излучают свет, как звезды, а только отражают его. Поэтому для их поиска необходимо было дождаться заслонения источника света – и последующего «тускнения» экзопланеты.
Большинство источников, в том числе NASA, относит первое открытие экзопанет к 1992 году. С тех пор темпы исследований постоянно возрастали:
- 2000-й – более 20.
- 2005-й – 120+
- 2010-й – 350+
- 2015-й – 1700+
- 2020-й – 4100+
Экзопланеты бывают маленькими и гигантскими, некоторые похожи на Землю
Планеты в Солнечной системе делят на маленькие каменистые (Меркурий, Венера, Земля, Марс), газовые гиганты (Юпитер, Сатурн) и ледяные гиганты (Уран, Нептун). В соответствии с этими характеристиками ученые выделили четыре типа экзопланет:
Газовые гиганты (1491 объект)
Пример – 51 Pegasi b, Kelt-9b
Похожи на Юпитер и Сатурн. Состоят из водорода и/или гелия, имеют маленькое каменистое ядро внутри, а снаружи – толстую газовую оболочку. В отличие от Юпитера и Сатурна, они могут располагаться значительно ближе к своим звездам, из-за чего их температура может подниматься до тысяч градусов.
Нептунианские экзопланеты (1756 объектов)
Пример – Kepler-1655 b, HAT-P-26-b.
Похожи на Нептун и Уран. В атмосфере преобладает гелий и водород, также есть вода, аммиак и метан. Часто над поверхностью таких планет находятся густые облака, затрудняющие исследование состава планет.
Сверхземли/суперземли (1568 объектов)
Пример – Barnard’s Star b, GJ 15 A b, Kepler-22b.
Они массивнее Земли, но меньше Урана или Нептуна, состоят из газа, камней или их комбинации. Ученым мало известно об этих планетах, поскольку их аналогов в Солнечной системе нет. Некоторые могут быть покрыты потоками лавы, другие – суперокеаном.
Маленькие каменистые планеты (185 объектов)
Примеры: Trappist-1e, Trappsit-1d.
Похожи на Меркурий, Венеру, Землю и Марс. К этому типу относят экзопланеты размером от половины Земли до ее удвоенного радиуса. Экзопланеты крупнее, даже если они каменные, относят к суперземлям.
В составе преобладают горные породы и железо, поверхность таких планет может быть твердой или жидкой. Ученые считают, что только в нашей галактике может быть около 300 миллионов таких потенциально обитаемых планет.
Во Млечном Пути может быть до 200 миллиардов экзопланет. Каждую заносят в специальный каталог
Пока ученые исследуют только небольшой «пузырь» вокруг Солнечной системы. Почти все найденные экзопанеты находятся в нескольких тысячах световых лет от Земли, в то время как расстояние до центра нашей галактики – 30 тысяч световых лет.
Джесси Кристиансен, руководитель архива экзопланет NASA, считает, что только в нашей галактике таких объектов может быть от 100 миллиардов до 200 миллиардов. А всего во Вселенной около двух триллионов галактик.
Прежде чем экзопланету официально добавят в архив NASA, за ней наблюдают и публикуют о ней статьи в рецензируемых научных журналах. Наблюдения проводят с Земли и из космоса.
Ключевым телескопом для исследования экзопланет считается Kepler. Его миссия продлилась три с половиной года – за это время он открыл примерно две трети из известных сейчас экзопланет. Дальнейший этап исследования экзопланет NASA связывает с телескопом «Джеймс Уэбб», запущенным в конце 2021 года.