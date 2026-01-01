Хоккей: Новости

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Хоккей
Кубок Гагарина: во сколько начало матча «Металлург» – ЦСКА, 30 апреля 2022 года
#Кубок Гагарина
Хоккей
«Металлург» – ЦСКА. Обзор, прогноз и ставки на матч: 30 апреля
#Кубок Гагарина
Хоккей
Где смотреть мужской финал по хоккею Финляндия – Россия на Зимних Олимпийских играх 2022
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Хоккей
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Где смотреть мужской хоккей полуфинал Россия – Швеция на Зимних Олимпийских играх 2022
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Хоккей
Прогноз на хоккей Россия – Дания – Олимпийские игры 2022
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Хоккей
Где смотреть мужской хоккей четвертьфинал Россия – Дания на Зимних Олимпийских играх 2022
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Хоккей
Прогноз на хоккей Россия – Чехия – Олимпийские игры 2022
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Хоккей
Россия обыграла Швейцарию в первом матче мужского хоккея на Олимпиаде-2022
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Хоккей
Прогноз на хоккей Россия – Швейцария – Олимпийские игры 2022
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Где смотреть мужской хоккей Россия – Швейцария на Зимних Олимпийских играх 2022
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Хоккей
Хоккеистки Финляндии сыграют против России в масках на Олимпиаде. То же делала сборная Канады
#хоккей на Олимпийских играх-2022
Хоккей
Хоккеистки России и Канады вышли на лед в медицинских масках. СМИ назвали причиной поздние тесты россиянок на ковид
#хоккей на Олимпийских играх-2022
Хоккей
КХЛ завершила регулярный чемпионат. Плей-офф стартует 1 марта
#КХЛ
Хоккей
У хоккеистов Нестерова, Кузьменко и Шугаева, а также тренера Федорова – отрицательные тесты на ковид
#Россия (х)
Олимпиада
Шипачев и Фаткулина – знаменосцы России на церемонии открытия Олимпиады-2022
#Олимпиада-2022
Хоккей
Расписание хоккейного турнира на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине
#хоккей на Олимпийских играх-2022
Хоккей
Овечкин сдал положительный тест на коронавирус. Он пропустит Матч звезд НХЛ
#Александр Овечкин
Хоккей
Где смотреть матчи сборной России по хоккею и другие игры на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине
#хоккей на Олимпийских играх-2022
Хоккей
Международная федерация хоккея подтвердила проведение МЧМ летом 2022 года. Его отменили в декабре из-за коронавируса
#МЧМ-2022
Хоккей
Хоккеист Буше получил в США условный срок по делу об изнасиловании. КХЛ не отстраняла его на время расследования
#Рид Буше
Хоккей
Кузнецов сыграет на Матче всех звезд НХЛ. Всего на турнире будет четыре хоккеиста из России
#НХЛ
Олимпиада
Стогниенко будет комментировать хоккей на Олимпиаде-2022. Об этом написал сотрудник ВГТРК
#Владимир Стогниенко
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Олимпиада
Шипачев – капитан сборной России по хоккею на Олимпиаде-2022
#Вадим Шипачев
Хоккей
Сезон КХЛ продолжится после Олимпиады. Лига примет решение о формате 10 февраля
#КХЛ
Хоккей
Хоккейная сборная Китая объявила состав на свою первую Олимпиаду. Большинство игроков из заявки родились за рубежом
#Олимпиада-2022
Хоккей
Защитник «Филадельфии» Йэндл – рекордсмен НХЛ. Он провел в лиге 965 матчей подряд
#Кит Йэндл
Олимпиада
Расписание матчей сборной России по хоккею на Олимпиаде-2022
#Олимпиада-2022
Хоккей
Канада объявила состав хоккейной сборной на Олимпиаду. В нем девять игроков из КХЛ и 37-летний Стаал
#Канада (х)
Хоккей
Игрок «Филадельфии» Йэндл провел 964-й матч подряд и повторил рекорд НХЛ. Он играет без пропусков с 2009 года
#НХЛ
Хоккей
Капризов набрал 100 очков за 92 матча в НХЛ. Из действующих игроков только Овечкин, Кросби и Малкин были быстрее
#Кирилл Капризов
Хоккей
Состав женской сборной России по хоккею на Олимпиаду в Пекине
#Олимпиада-2022
Хоккей
«Яндекс» продлил права на трансляцию НХЛ до 2024 года. Сделку оценили в 500 миллионов рублей
#НХЛ
Хоккей
ЦСКА – лидер по числу хоккеистов в заявке сборной России на Олимпиаду-2022
#ЦСКА (х)
Хоккей
Сборная России по хоккею представила состав на Олимпиаду в Пекине
#Олимпиада-2022
Хоккей
Хоккейный клуб из АХЛ установил мировой рекорд: фанаты выбросили на лед более 52 тысяч игрушек
#АХЛ
Олимпиада
Хоккейная сборная Швеции позвала восемь игроков из КХЛ на Олимпиаду в Пекине
#Швеция (х)
Хоккей
Овечкин сохранил лидерство в списке бомбардиров, сделав ассист с «Бостоном». Только Лемье набирал больше очков за полсезона в 36+
#Александр Овечкин
Хоккей
В составе сборной Финляндии на Олимпиаду в Пекине лишь семь игроков не из КХЛ
#хоккей на Олимпийских играх-2022
Хоккей
НХЛ объявила об изменении в расписании. Во время паузы на Олимпийские игры лига проведет 95 матчей
#НХЛ
Хоккей
«Бостон» вывел из обращения номер первого в НХЛ темнокожего хоккеиста Уилли О’Ри. Он дебютировал в лиге в 1958 году
#Бостон (х)
Хоккей
Свечников и Кузнецов не вошли в итоговый состав на Матч всех звезд НХЛ. Они проиграли в голосовании болельщиков
#НХЛ
Хоккей
Овечкин набрал 55 очков и стал единоличным лидером в списках лучших снайперов и бомбардиров НХЛ
#Александр Овечкин
Хоккей
Кучеров в первую неделю после возвращения вошел в число лучших игроков НХЛ. Он не играл с октября из-за травмы
#НХЛ
Хоккей
Игрок «Сан-Хосе» Майер забросил пять шайб в матче НХЛ. Это пятый случай в лиге за XXI век
#Сан-Хосе
Хоккей
В сборную России по хоккею вызваны 37 игроков для подготовки к Олимпиаде в Пекине
#Олимпиада-2022
Хоккей
Овечкин забил 756-й гол в НХЛ, до Ягра – еще десять
#Александр Овечкин
Хоккей
Хоккеист Галимов отказался играть за сборную России на Олимпиаде по семейным обстоятельствам. Жамнов опроверг эту информацию
#Артем Галимов
Хоккей
Хоккеист Буше в 2011 году домогался до 12-летней девочки. КХЛ и «Локомотив» не комментируют, но осуждают
#Рид Буше
Хоккей
КХЛ из-за ковида отменила матч 23 января. Теперь в лиге гарантированно не будет игр до олимпийской паузы
#КХЛ
Хоккей
Чинахов сделал первый дубль в НХЛ. За один матч он забросил столько же, сколько за 25 предыдущих игр
#Егор Чинахов
Хоккей
США заявила на Олимпиаду самый молодой хоккейный состав с 1994 года. В нем 15 хоккеистов из студенческой лиги
#Олимпиада-2022
Хоккей
Овечкин, Капризов и Василевский вошли в составы команд на Матч всех звезд НХЛ
#НХЛ
Хоккей
СКА вышел в плей-офф КХЛ после победы над «Сочи»
#СКА (х)
Хоккей
Сборная Чехии по хоккею опубликовала состав на Олимпиаду, включив туда 12 игроков КХЛ
#Чехия (х)
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Хоккей
КХЛ приостановит турнир на неделю из-за коронавируса. В лиге больше 170 заболевших
#КХЛ
Хоккей
Кучеров забросил три шайбы «Баффало». Это его первые голы с октября и четвертый хет-трик в НХЛ
#Никита Кучеров
Хоккей
Малкин сыграл в НХЛ впервые после операции и забросил две шайбы. Он не участвовал в матчах с мая
#Евгений Малкин
Хоккей
КХЛ продолжит турнир, несмотря на вспышку коронавируса. В лиге больше 120 положительных тестов
#КХЛ
Разное
МОК не отстранит сборные на ОИ из-за одного случая ковида в команде. Из-за таких отстранений в декабре отменили МЧМ
#Олимпиада-2022
Хоккей
«Вашингтон» впервые в сезоне проиграл четыре матча подряд. Он пропустил в них 19 шайб
#Вашингтон
Хоккей
Отменен матч КХЛ «Авангард» – «Салават Юлаев»: у гостей 26 случаев коронавируса
#КХЛ
Хоккей
КХЛ думает о приостановке сезона из-за коронавируса
#КХЛ
Хоккей
Капризов травмировался в матче с НХЛ после силового приема. Но сначала установил рекорд по скорости набранных очков
#Кирилл Капризов
Хоккей
Кучеров сыграл за «Тампу» впервые с октября. Он отдал два ассиста и стал лучшим игроком матча с «Калгари»
#Никита Кучеров
Хоккей
КХЛ перенесла матч «Барыс» – «Ак Барс» в Россию. Все из-за ситуации в Казахстане
#КХЛ
Хоккей
КХЛ провела матч в Казахстане, несмотря на запреты регламента. И объяснила решение гарантиями безопаности от властей
#КХЛ
Политика
КХЛ запретила допуск зрителей на матч «Барыса» в Казахстане. В стране введено чрезвычайное положение из-за протестов
#КХЛ
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