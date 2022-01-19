«Бостон» вывел из обращения номер первого в НХЛ темнокожего хоккеиста Уилли О’Ри. Он дебютировал в лиге в 1958 году
«Бостон» вывел из обращения 22-й номер, под которым в 1950-х выступал нападающий Уилли О’Ри. Он стал первым темнокожим хоккеистом, который сыграл в НХЛ.
Церемония изначально планировалась на февраль 2021 года, но НХЛ перенесла ее на 2022 год. Она объяснила решение желанием заполнить стадион (из-за пандемии зрителей не допускали) и провести мероприятие ровно через 64 года после дебюта О’Ри.
О’Ри родился в Канаде в 1935 году и готовился к карьере бейсболиста. Темнокожие игроки выступали в Главной лиге бейсбола уже с 1947 года, поэтому семья О’Ри рассматривала бейсбол как реальный вариант карьеры.
Тем не менее он отказался от этого вида спорта и занялся хоккеем – сначала в канадских лигах, потом – в США. Он впервые сыграл за «Бостон» 18 января 1958 года.
В первом сезоне он провел только два матча, потом ушел в другие американские лиги и в сезоне-1960/61 вернулся в «Бостон». Провел 43 матча, забросил четыре шайбы и отдал 14 ассистов. В следующем сезоне он покинул «Бостон» и ушел в «Монреаль», но так за него и не сыграл.
Следующий после О’Ри темнокожий игрок появился в лиге только в 1974 году – спустя 24 года после его дебюта. В Северной Америке О’Ри считают ключевой фигурой в популяризации хоккея и борьбы с расовыми предрассудками.
Его ввели в Зал спортивной славы Канады, Зал хоккейной славы Торонто, НХЛ учредила приз его имени, вручаемый за положительное влияние на культуру и общество через спорт.