Уилли О’Ри

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«Бостон» вывел из обращения номер первого в НХЛ темнокожего хоккеиста Уилли О’Ри. Он дебютировал в лиге в 1958 году
#Бостон (х)
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Первый темнокожий игрок НХЛ ничего не видел одним глазом. Он скрывал это от всех больше 20 лет, а после вставил протез
#Уилли О’Ри
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