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Разбираем секрет Нострадамуса – как он стал звездой на века: плохой перевод, водянистый стиль, по 6000 предсказаний в год
#литература
Почему мы смотрим ужастики, если они нас пугают – как это объясняют биология и психология
#кино
Как работает Книга рекордов Гиннесса: откуда берет деньги, как занести свой рекорд и почему все критикуют жюри
#Книга рекордов Гиннесса
Джордж Мартин уже 12 лет пишет продолжение для «Игры престолов» «Ветра зимы» – фанаты злятся, а он сам заработал десятки млн на тв-правах
#Джордж Мартин
Самые красивые слова в мировых языках – мнения исследователей, писателей и обычных людей
#литература
Пелевин не выпустит новую книгу впервые за восемь лет – до этого выпускал каждые август-сентябрь
#Виктор Пелевин