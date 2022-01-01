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Секрет Венеры Милосской: почему нет рук, откуда такая популярность и почему современные археологи называют ее проституткой
#Венера Милосская
22 августа, 22:31
Как создавалось граффити с поцелуем Брежнева на Берлинской стене: художник от страха пил две недели и спустя 20 лет перерисовывал все с нуля
#Дмитрий Врубель
15 августа, 15:11
Почему у «Моны Лизы» нет бровей: как это объясняют ученые и что означает скрытый мазок над левым глазом
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#Джоконда
30 июля, 19:18
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101-летняя голландка вернула картину, которую нацисты украли 80 лет назад у ее семьи
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13 июня, 13:45
Тест: как вы различаете необычные цвета
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05 июня, 19:34
Как вандалы нападают на «Мону Лизу»: обливают краской, бросают камни, крадут – и как «Лувр» ее охраняет
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30 мая, 20:53