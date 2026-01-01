Живопись

Главная
Материалы
Последние материалы
Все материалы
Как понять «Черный квадрат» Малевича – большой разбор
#Казимир Малевич
Как и зачем ван Гог писал подсолнухи: соперничал с Гогеном (доходило до драки с ножом) и экспериментировал с желтым цветом
#живопись
Как отличать художников Мане и Моне
1
#живопись
1
100 лет журнала «Крокодил» – посмотрите на историю страны через его обложки
#литература
Секрет Венеры Милосской: почему нет рук, откуда такая популярность и почему современные археологи называют ее проституткой
#Венера Милосская
Как создавалось граффити с поцелуем Брежнева на Берлинской стене: художник от страха пил две недели и спустя 20 лет перерисовывал все с нуля
#Дмитрий Врубель