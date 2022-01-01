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33 лучших сериала Netflix
#Netflix
В чем секрет успеха студии A24 – самые интеллектуальные фильмы массового кино, которые все любят
#A24
Предсказания в «Симпсонах»: как появились и правда ли все сбывается
#Симпсоны
Сильвестр Сталлоне перерисовал тату с лицом жены на морду собаки – и развелся с женой
#Сильвестр Сталлоне
Как «Клон» стал феноменом и главным бразильским сериалом в России, который все помнят даже спустя 20 лет
#Клон
Игра: угадайте советский мультсериал по одному кадру
#кино
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Когда и где смотреть вторую серию сериала «Дом дракона»
#Дом дракона
Кино
График выхода сериала «Дом дракона» – когда смотреть все серии в России
#Дом дракона
Кино
Где смотреть «Дом дракона» – кто покажет сериал в России
#Дом дракона
Кино
«Все живое и настоящее — это и цепляет». Актеры Петров и Глинников оценили фильм «Мы – «Спартак» от онлайн-кинотеатра KION
#Спартак
Кино
Amazon покажет первый трейлер сериала по «Властелину колец» 14 февраля во время Супербоула
#Властелин колец
Кино
Брюс Уиллис, Леброн Джеймс и Эми Адамс получили номинации на «Золотую малину» – за худшие актерские работы
#Золотая малина