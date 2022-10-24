Вышла финальная серия первого сезона сериала «Дом дракона» – кто ее показал и когда будет продолжение

Завершился первый сезон сериала «Дом дракона». Десятая серия стала для него финальной. Она появилась на HBO Max вечером 23 октября. С 24 октября серия доступна в «Амедиатеке» с переводом на русский язык.

Смотреть онлайн в хорошем качестве финальную серию первого сезона «Дома дракона» можно по этой ссылке. Подписка на «Амедиатеку» стоит 599 рублей в месяц.

Сериал «Дом дракона» официально продлен на второй сезон. Примерное время завершения его подготовки – 2023 год. Точная дата релиза пока не объявлена, но разработка уже идет.

«Дом дракона» – приквел «Игры престолов». Этот сериал включал в себя восемь сезонов и завершился в 2019 году. Все серии по-прежнему есть на «Амедиатеке» и других ресурсах.