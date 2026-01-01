Стендап

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18 важных стендап-концертов, которые помогут вам лучше узнать этот жанр
#стендап
Неизвестный с ножом напал на комика Дэйва Шапелла прямо на сцене – друзья Шапелла его избили, а Крис Рок рядом шутит: «Это Уилл Смит?»
#Дэйв Шапелл
Разбираем детали скандала с ударом Уилла Смита на «Оскаре»: постановка или нет, что говорят участники, как Крис Рок раньше уже шутил про жену
#Оскар
Каким получился сольный концерт Артура Чапаряна – 50 минут наблюдений о неловкости и стереотипах вокруг нас
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#Артур Чапарян
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9 гениальных видео с Джимом Керри, которому исполнилось 60 лет: стендап, пародии, интервью, сцены из фильмов
#Джим Керри
Жванецкий обожал весь спорт и шутил: «Физкультура продлевает жизнь на пять лет, но их нужно провести в спортзале»
#Футбол
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Стендап
Комик Артур Чапарян выпустил сольный концерт
#Артур Чапарян
Баскетбол
Комик Дэйв Шаппелл – о гибели Кобе Брайанта: «Я плакал, как ребенок»
#Кобе Брайант