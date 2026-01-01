Moй гол
Спорт
Культура
Жизнь
Moй гол
Спорт
Культура
Жизнь
Кино
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
ЧГК
Материалы
Новости
Литература
Материалы
Одежда
Материалы
Новости
Живопись
Материалы
Стендап
Материалы
Новости
Игры
Материалы
Ютуб и тв
Материалы
Кино
Музыка
ЧГК
Литература
Одежда
Живопись
Стендап
Игры
Ютуб и тв
Главная
Стендап
Стендап
Главная
Материалы
Новости
Последние материалы
Все материалы
18 важных стендап-концертов, которые помогут вам лучше узнать этот жанр
#стендап
Неизвестный с ножом напал на комика Дэйва Шапелла прямо на сцене – друзья Шапелла его избили, а Крис Рок рядом шутит: «Это Уилл Смит?»
#Дэйв Шапелл
Разбираем детали скандала с ударом Уилла Смита на «Оскаре»: постановка или нет, что говорят участники, как Крис Рок раньше уже шутил про жену
#Оскар
Каким получился сольный концерт Артура Чапаряна – 50 минут наблюдений о неловкости и стереотипах вокруг нас
2
#Артур Чапарян
2
9 гениальных видео с Джимом Керри, которому исполнилось 60 лет: стендап, пародии, интервью, сцены из фильмов
#Джим Керри
Жванецкий обожал весь спорт и шутил: «Физкультура продлевает жизнь на пять лет, но их нужно провести в спортзале»
#Футбол
Последние новости
Все новости
Стендап
Комик Артур Чапарян выпустил сольный концерт
#Артур Чапарян
Баскетбол
Комик Дэйв Шаппелл – о гибели Кобе Брайанта: «Я плакал, как ребенок»
#Кобе Брайант